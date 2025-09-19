Áttörés jöhet a fogászati gyulladások kezelésében

Áttörést hozhat a fogászati gyulladások kezelésében egy Debreceni Egyetemen végzett kutatás, amely sejtszinten vizsgálta, miért jár a fogbélgyulladás erős fájdalommal.

Sokak számára jól ismert az a lüktető, szinte elviselhetetlen fájdalom, amelyet gyakran a fog belsejében kialakuló fertőzés okoz. Ez a folyamat a fogbélben (a pulpában) zajlik, ahol idegek, erek és különféle sejtek találhatók. Ha a fogszuvasodás mélyre hatol és eléri a fogbelet, gyulladás alakulhat ki.

Pontos adatok nem állnak rendelkezésre, azonban Magyarországon a fogszuvasodás miatt kialakuló panaszok nagyon gyakoriak, és szinte minden korosztályt érintenek – magyarázta Kunka Árpád, a Debreceni Egyetem (DE) Fogorvostudományi Kar (FOK) tanársegédje, a kutatócsoport tagja.

A TRPA1 csatorna blokkolása ígéretes terápiás célpont lehet

A kutatás, ami az Általános Orvostudományi Kar Élettani Intézet és a Fogorvostudományi Kar együttműködésében zajlott, olyan fehérjékre, úgynevezett TRP (Transient Receptor Potential) ioncsatornákra fókuszált, amelyek kulcsszerepet játszanak a hő, a fájdalom és más ingerek érzékelésében. Különösen a TRPA1 csatorna keltette fel a szakemberek érdeklődését, mely normál esetben jellemzően az idegsejtekben fordul elő, azonban a vizsgálatok kimutatták, hogy gyulladás során a fogbél más sejtjeiben is megjelenik, ráadásul mennyisége több mint 37-szeresére emelkedik. Ennek hatására a fájdalomérzékelő rendszer erőteljesebben működik, ami magyarázhatja, miért reagál egy gyulladt fog rendkívül érzékenyen a hidegre, melegre vagy akár érintésre is – fejtette ki a kutató.

Kunka Árpád hozzátette: a vizsgálatok azt is igazolták, hogy a gyulladás során szabadgyökök – instabil, káros vegyületek – képződnek, amelyek oxidatív stresszt váltanak ki. Ezek képesek aktiválni a TRPA1 csatornát, ami ezáltal még érzékenyebbé válik, tovább fokozva a fájdalmat és a szövetkárosodást.

Humán fogbélből származó sejteket elemeztünk laboratóriumi körülmények között, így sikerült bizonyítanunk a TRPA1 kiemelt szerepét ebben a folyamatban – ismertette a kutatócsoport tagja.

Az eredmények alapján a TRPA1 csatorna blokkolása ígéretes terápiás célpont lehet a jövőben: csökkentheti a gyulladást és a fájdalmat, akár úgy is, hogy elkerülhető legyen a gyökérkezelés vagy más radikális beavatkozás.

A kutatók jelenleg azon dolgoznak, hogy a laboratóriumi felfedezésekből a fogászati gyakorlatban is alkalmazható, célzott kezelések születhessenek. A jövő hasonló, célzott kezelései nemcsak a fájdalmat csillapíthatják, hanem hozzájárulhatnak a természetes fogak megőrzéséhez is, gyökérkezelés nélkül, hosszú távon.

Az erről szóló angol nyelvű tudományos közlemény a British Journal of Pharmacology folyóiratban jelent meg.

(Debreceni Egyetem)