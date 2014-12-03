A fogágygyulladás okai és kezelése

A parodontitis kialakulása hosszabb folyamat. Az első szakasz a fogíny gyulaldása, mely többnyire enyhébb tünetekkel kezdődik: a fogíny gyengén vérzik, picit megdagad és kivörösödik, majd egyre érzékenyebb lesz, és végül begyullad az egész íny, kezelés hiányában idővel sorvadni kezd (parodontózis) és a gyulladás átterjed a fogágy mélyebb szöveteire.

Legtöbb esetben már a kezdődő parodontitis is fájdalommal jár.

Néha a fogak kilazulhatnak, és a csontpusztulás következtében ki is eshetnek. A legegészségesebb fognak sincs esélye, ha az őt tartó fogágy már nem tölti be megfelelően a szerepét.

Sokszor és helytelenül a parodontitist is parodontosisnak nevezik. De míg előbbi a fogágy gyulladását, addig a másik elnevezés a fogíny sorvadását jelöli. Az íny gyulladása és sorvadása következtében alakul ki a parodontitis, mely egy fogágyat érintő népbetegség. A fogszuvasodás mellett a parodontitis a felnőttkori fogvesztés leggyakoribb oka. A parodontitis tehát a fogágy bakteriális gyulladása.

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A következő struktúrák tartják helyükön fogainkat: az alsó állkapocs és a felső állcsont a bennük lévő fogmederrel, a fogíny, a fog cementrétege és az ínyrostok, amelyek a foggyökerek és az állcsontok közt találhatók.

A parodontitis kialakulásának folyamata

Ha a baktériumok elszaporodnak a szájüregben, először fogínygyulladás (gingivitis) alakul ki, ami az íny kivörösödésével, megduzzadásával, és enyhe vérzéssel jár, például fogmosás közben. Ha ez sokáig fennáll, az íny elválhat a fogaktól és fogínytasakok képződnek, amelyekben összegyűlnek a baktériumok, ételmaradékok, lepedék, fogkő és mindez nemcsak a fogakat támadja meg szuvasodást okozva, hanem a fogágy mélyebb szöveteit is.

Idővel a fogíny, a tartós gyulladások miatt visszahúzódik, és így még mélyebb ínytasakok képződnek. Fogkefével nehezen megközelíthetők, ezért a baktériumoknak ideális közeget jelentenek. Az egészséges fogak körüli fogínytasakok maximális mélysége, 3 milliméter lehet. Parodontitis esetén sokkal mélyebbek. Sok páciensnél előfordul az erős és kellemetlen szájszag is.

A parodontitis okai és rizikófaktorai

A parodontitis fő oka a megfelelő szájhigiénia hiánya. Megfelelő fogápolás hiányában, könnyebben képződik bakteriális plakk, azaz lerakódás alakul ki a fogakon, ami a fogínyt is érinti.

A nikotin is egy kockázati tényező. A dohányosoknál sokkal nagyobb eséllyel alakulhat ki parodontitis, mint a nem dohányzóknál.

A rosszul kezelt diabétesz, keringési betegségek, hormonális változások (terhesség, menopauza), illetve a fogcsikorgatás szintén kedvez a parodontitis kialakulásának.

Hogyan történik a fogínytasakok kezelése?

A parodontitis kezelése előtt a fogorvos megvizsgálja a fogínytasakok mélységét, és meghatározza, hogy az érintett fogak mennyire rögzülnek. A röntgenfelvételen az esetleges csontpusztulás is látható.

A gyulladt fogínytasakokat alaposan ki kell tisztítani, és a gyulladás okát meg kell szüntetni, a felgyülemlett anyagokat el kell távolítani. Csak így érhető el, hogy a fogíny újra szilárdan tartsa a fogakat, és így állítható meg a csontpusztulás.

A nagyon mély fogínytasakok tisztítása nehéz és fájdalmas lehet. Ezért a kezelést többnyire helyi érzéstelenítésben végzik. A nagyon előrehaladott állapotú parodontitis kezeléséhez előfordulhat, hogy a fogínyt fel kell vágni, hogy az orvos elérhesse a mélyen fekvő begyulladt területeket is. A tisztítás után összevarrják a sebet.

Fontos az ellenőrzés és a kiújulás megelőzése!

Két-három héttel a beavatkozás után kontrollvizsgálat szükséges, ilyenkor az esetleg még megmaradt baktériumokat is eltávolítják. Ha a csont pusztulása, sérülése nagymértékű, pótolják. Erre a célra manapság sokféle csontpótló anyagot használnak, ami jelentősen javítja a fogak rögzülését.

A parodontitis-problémákkal küzdő betegeknek, nagyon szigorú szabályokat kell betartaniuk fogaik védelme érdekében. A betegség megelőzése céljából és kiújulása megakadályozása végett rendszeresen és alaposan kell tisztítani a fogakat. A szuvas fogakat kezeltetni kell.

Megfelelő fogápolás mellett nincs ok aggodalomra

A parodontitis kezelésének sikere csakis Önön múlik!

Döntő fontosságú a megfelelő szájhigiénia. Ne hagyja lerakódni a kórokozó lepedéket, rendszeresen mosson fogat, legalább minden reggel és este.

Használjon fogselymet és olyan fogkefét, mely a fogak közötti területek tisztítására alkalmas (fogköztisztító kefe), így fogait minden oldalról alaposan megtisztíthatja. Fogorvosa megmutatja Önnek a megfelelő technikát.

Kérje meg fogorvosát, hogy magyarázza el, hogyan tisztíthatja legmegfelelőbben a fogait és mikre kell odafigyelnie.

Évente legalább egyszer távolítassa el a fogkövet. A parodontitises pácienseknek többször is ajánlott.

Csökkentse minimálisra a parodontitis kialakulásának esélyét. Próbáljon meg kevesebbet dohányozni, de a legjobb az lenne, ha végleg leszokna káros szenvedélyéről.

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Szerző: WEBBeteg - Bak Marianna, biológus szakfordító

Forrás: NetDoktor.de