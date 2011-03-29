Megszakításos közösülés: mennyire biztonságos védekezés?

A megszakításos közösülés (latinul coitus interruptus) az egyik legkevésbé biztonságos eljárás a nem kívánt terhesség megelőzésére. Sokan abban a tévhitben élnek, hogy majd a fiú „vigyáz”, pedig nem lehet eléggé óvatosnak lenni.

Miért elterjedt módszer?

A megszakításos közösülés a nyugati országokban főleg a fiatalok körében számít népszerű módszernek, illetve a kevésbé fejlett országokban, vagy ott, ahol vallási okok miatt nem engedélyezik a korszerű fogamzásgátlást. Főleg azért számít elterjedt módszernek, mert alkalmazása nem igényel speciális eszközt és anyagi ráfordítást.

Fiataloknál az is közrejátszik, hogy sokan a megszakításos közösülést választják, hogy nem mernek orvoshoz fordulni fogamzásgátló felírása céljából, nem merik szüleikkel megosztani, hogy nemi életet élnek, félnek, hogy kiderülne, ha fogamzásgátlót szednének.

Sokan attól is taratank, hogy a fogamzásgátlótól valamilyen probléma, betegség alakul ki a szervezetükben, míg a megszakításos közösülésnek nincs egészségre ártalmas hatása. Nagy esetszámú vizsgálatok eredményeiből látjuk, hogy a fogamzásgátlókkal szembeni félelem alaptalan, csak speciális esetekben nem ajánlott az alkalmazása.

A megszakításos védekezés hatékonysága

A megszakításos közösülés az egyik legkevésbé megbízható módszer a nem kívánt terhességek szempontjából. Adatok szerint (WHO) a módszert alkalmazó 100 nő közül egy év alatt

4 nőnél alakul ki nem kívánt terhesség tökéletes alkalmazás esetén,

20 nőnél alakul ki fogantatás a gyakorlati tapasztalatok alapján.

A számok értékeléséhez fontos azt is tudni, hogy a védekezés nélküli nemi együttlét esetén sem 100 százalék a teherbe esés esélye egy éven belül, hanem 85. A megszakításos közösülés tehát a gyakorlatban csak a negyedére csökkenti a fogantatás esélyét ahhoz képest, mintha semmilyen védekezés nem történne.

Összehasonlításképp: ugyanez a mutató (Pearl-index) előírásszerű alkalmazás esetén más fogamzásgátlási eljárásoknál a következő módon alakul:

kombinált fogamzásgátló tabletta: 0,3

gumióvszer: 2

méhen belüli eszközök (hormonális): 0,5

méhen belüli eszközök (réz): 0,6

injekciós fogamzásgátlók: 0,05-0,2

női óvszer: 5

Mik a módszer kockázatai?

A megszakításos közösülés azon az elven alapszik, hogy ha az ejakuláció során a sperma nem kerül a női szervezetbe, nem jöhet létre a fogantatás. Az elképzeléssel két probléma van.

Elméletileg, kellő óvatosság mellett sem számít biztonságos módszernek a megszakításos közösülés. Az ejakulációt megelőzően ugyanis az előváladékban is lehetnek spermiumok, így a hüvelybe kerülve ezek könnyen okoznak nem kívánt terhességet. Ennek egyik oka, hogy akár az előző magömlésből is maradhatott spermium a húgycsőben.

A másik probléma a gyakorlat. Különösen akkor, ha valakinek a szexuális életben még nincs kellő tapasztalata, nem is biztos, hogy tud „vigyázni”. Egyáltalán nem alkalmazható korai magömlés esetén. Érdemes megfontolni azt is, hogy nem rontja-e a szexuális együttlét élményét a módszerrel járó aggodalom.

A módszer természetesen nem nyújt védelmet a nemi úton terjedő betegséggel szemben sem.

Mi a teendő?

Az eddig megszakításos közösüléssel védekező, vagy inkább kockáztató pároknak javasolt biztonságos módszerre való áttérés. Sokkal jobb alternatíva az óvszer, amennyiben a szexuális úton terjedő fertőzésekkel szembeni védekezés is szempont, vagy stabil párkapcsolat esetén még jobb a fogamzásgátló tabletta. Napjainkban a hormontartalmú fogamzásgátlók ára is kedvező. Számos tanulmány igazolja, hogy a korszerű fogamzásgátló tabletták mellett nem kell félni se a teherbe esés, se a szövődmények kialakulásától.

Mire kell figyelni, ha valaki mégis a megszakításos módszert alkalmazza?

Figyeljenek arra, hogy az ejakuláció a hüvelytől távol történjen!

Tegyen óvintézkedést a következő együttlét előtt! Ha rövid időn belül újbóli aktust terveznek, a férfi előtte vizeljen és gondosan tisztítsa meg a péniszét. Csak így akadályozható meg, hogy az esetlegesen a testen megtapadt spermiumok a hüvelybe jussanak.

(WEBBeteg - Cs. K., fordító, Dr. Csuth Ágnes családorvos; Adatok forrása: WHO)