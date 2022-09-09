A ritonavir és a nirmatrelvir hatóanyagok kombinációját tartalmazó, szájon át szedhető antivirális gyógyszer a Paxlovid, amely a súlyos COVID-19 kockázatának kitett betegek korai kezelésére alkalmazható. Bizonyos betegcsoportokban csökkenti a halálozást, de csak a betegség elején megkezdett terápia esetén.

A készítmény az amerikaiak számára tavaly december óta érhető el, az európai hatóság 2022-ben engedélyezte, és a meghatározott alkalmazási területen jelenleg is engedélyezett készítmény. A gyógyszer a fokozott kockázati csoportokba tartozóknak érdemes adni, méghozzá nagyon gyorsan azt követően, hogy megjelentek a COVID-ra utaló tünetek. Érdemes e terápiában részesíteni azokat is, akik 50 évnél idősebbek, vagy egészségi állapotuk miatt nagyon sérülékenyek, mert náluk átlag felettien nagy a súlyos betegség kialakulásának kockázata. A már kórházban kezelt betegeknél azonban hatástalan a nirmatrelvir-ritonavir alkalmazása.

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Kutatások eredményei

Csökkenti a COVID okozta halálozást az idősek körében a Paxlovid nevű gyógyszer megfelelő idősávon belüli alkalmazása, a 65 év alatti pácienseknél viszont, amikor az e szerrel kezelteknél akár a kórházba kerülések, akár a halálozások számát hasonlították össze olyan esetekkel, amikor egyéb terápiákkal zajlott a kezelés, a vizsgálat csekély különbséget tudott kimutatni. A gyógyszer egy átfogó izraeli tanulmány szerint akkor mutatkozott rendkívüli mértékben hatékonynak az omikron vírusvariánssal szemben, ha 65 éves és idősebb páciensek kapták, ugyanakkor semmiféle különbséget nem ért el azoknál a 65 év alattiaknál, akik a súlyos betegség magas kockázatával éltek.

A vezető tudományos folyóirat (The New England Journal of Medicine) által publikált kutatási eredmények arra utalnak, hogy a gyógyszer leghatásosabb az idősebb COVID-pácienseknél. A kutatók a Clalitnál bejelentett mintegy 110 ezer biztosított olyan személy orvosi feljegyzéseit, adatait nézték át, akiknek a COVID tesztje pozitív lett 2022. január-március között, amikor az omikron-variáns okozta a legtöbb fertőzést. Az érintett páciensek legalább 40 évesek voltak, olyanok, akiknél magas volt annak kockázata, hogy náluk a betegség súlyos formája alakulhat ki. Legtöbbjük beoltott volt és/vagy korábban átesett már COVID-fertőzésen, illetve egyesek mindkét csoportba tartozhattak. A páciensek átlagéletkora 60 év volt, többségben (50% feletti arányban) voltak a nők. Közülük mintegy 4 ezer személyt kezeltek Paxloviddal, ami nagyon hatásosnak mutatkozott a 65 év felettieknél – állítják a kutatók. A 65 éves vagy idősebb 42821 páciens közül COVID miatt 766 olyan személy került kórházba, aki nem kapott Paxlovidot – miközben a terápiában részesültek közül mindössze 11 egyént kellett egészségügyi intézménybe szállítani – arányokban kifejezve ez 73%-os relatív kockázatcsökkenést jelent. A gyógyszerterápiában részesülő idősebb személyeknél jelentősen csökkent az elhalálozás: a 2484 ember közül csak ketten haltak meg. Ezzel szemben a nem kezelt 40337 beteg esetében 158 haláleset fordult elő. A kockázatcsökkenés e tekintetben tehát 79%-os volt.

A gyógyszer csekély hatékonyságot mutatott a fiatalabb felnőttek esetében, és egyik következmény (kórházi ellátás szükségessége, elhalálozás) se mutatott látványos csökkenést – ami persze e csoportban amúgy is olyan alacsony volt, mint a kezelést kapott idősebb felnőtteknél.

Bár a fiatalabb vagy a középkorú felnőttekre nézve, az adatok szerint, nincs túl nagy hatással a gyógyszer, mégis sok orvos dönt úgy, hogy felírja 65 év alatti páciensének is. „A példa kedvéért: egy 62 éves, szövődményeket mutató oltatlan személynél minden bizonnyal van értelme alkalmazni a Paxlovid-terápiát” – így foglalják össze a szakértők a legújabb vizsgálatok eredményének üzenetét.

Korábbi vizsgálatok eredményei

Amerikai kutatók (Massachusetts General Brigham, egészségügyi szolgálat) jelentése szerint a Paxlovid jelentősen csökkentette a kórházba kerülés (hospitalizáció) veszélyét az 50-74 évesek körében, főként az oltatlan, illetve a túlsúlyos egyéneknél. Dr. Jha fontosnak tartotta megjegyezni, hogy nem érdemes azt hinni az előbbiek alapján, hogy a gyógyszer előnyei főként az időseknél és az egészségügyi kockázattal élő népesség tagjainál mutatkoznak, vagy azt, hogy a pozitívum náluk jóval jelentősebb. Azt is kiemelte, hogy igen kevés mellékhatás mutatkozott, leginkább a fémes ízérzékelésre panaszkodtak az érintettek.

A gyógyszert gyártó Pfizer saját vizsgálata úgy találta, hogy az oltatlanok, valamint a magas (és súlyos lefolyású) COVID-kockázatú személyek körében 88%-kal csökkentette a kórházba kerülés és az elhalálozás kockázatát a Paxlovid – feltéve, ha a tünetek megjelenését követő első öt napon belül, a fertőzés e korai periódusában kezdték alkalmazni.

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Szerző: WEBBeteg - Fazekas Erzsébet, újságíró