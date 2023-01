Koronavírus - 6,421 millió a beoltottak, 866 az új fertőzöttek száma

A koronavírus ellen beoltottak száma 6 421 176, közülük 6 207 670-en a második, 3 904 179-en a harmadik, 418 600-an pedig már a negyedik oltásukat is megkapták - közölte a múlt heti összesített adatokat a Koronavírus Sajtóközpont.

Az előző héten 866 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta 2 191 200-ra nőtt az azonosított fertőzöttek száma.

Meghalt a múlt héten 51, többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 48 629-re emelkedett. A gyógyultak száma 2 133 974, az aktív fertőzötteké 8597-re csökkent. Jelenleg 523 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 61-en vannak lélegeztetőgépen.

A közlemény szerint Magyarországon a járvány jelenleg "mérsékelten zajlik", ami köszönhető a magas átoltottságnak is. Hangsúlyozták: a vírus továbbra is a beoltatlanokat veszélyezteti a leginkább, ezért őket továbbra is az oltás felvételére kérik. A megerősítő oltás mindenkinek ajánlott, aki négy hónapnál régebben kapta meg előző oltását - tették hozzá.

Koronavírus esetek hazánkban:

Világszinten tegnap 272 563 új esetet jelentettek, sok új fertőzött van az Egyesült Államokban (13 176 fő, összesen 103 614 411). Európában Ausztriából (1821), Németországból (15 450) és Franciaországból (8381) számoltak be a hatóságok a legtöbb új COVID-19-fertőzöttről.

(Forrás: MTI, worldometers.info)