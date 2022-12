Koronavírus - 4 397 az új fertőzött és elhunyt 56 beteg

A beoltottak száma 6 420 813 fő, közülük 6 207 249 fő a második, 3 903 679 fő a harmadik, 413 303 fő már a negyedik oltását is felvette.

Az elmúlt héten elhunyt 56 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 48 495 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 2 123 750 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 13 571 főre csökkent. Jelenleg 386 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 9-en vannak lélegeztetőgépen.

Magyarországon a járvány jelenleg mérsékelten zajlik, ami köszönhető a magas átoltottságnak is. A vírus továbbra is a beoltatlanokat veszélyezteti a legjobban, ezért őket továbbra is az oltás felvételére kérjük. A megerősítő oltás felvétele mindenkinek ajánlott, aki 4 hónapnál régebben kapta meg az előző oltását.

Koronavírus fertőzöttek száma megyénként:

Világszinten tegnap 488 391 új esetet jelentettek, sok új fertőzött van az Egyesült Államokban (17 302 fő, összesen 102 307 321). Európában Ausztriából (2 422), Németországból (60 493) számoltak be a hatóságok a legtöbb új COVID-19-fertőzöttről.

(Forrás: koronavirus.gov.hu, worldometers.info)