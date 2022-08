Egyre több az 5 év alatti koronavírusos gyerek

A háziorvosok tapasztalata szerint egyre több az új fertőzött, és meglepően sok közöttük a gyerek, különösen az öt év alatti. Az utóbbiak számára Magyarországon még nincs elérhető oltóanyag - mesélte tapasztalatait egy csepeli háziorvos a Népszavának.

Dr. Póta Györgynek naponta 2-3 új covidos betege is akad. A mostani nyári variáns legjellemzőbb tünete a gyerekeknél a magas láz, gyengeség, orrfolyás, rossz közérzet. A fertőzés néhány nap alatt lezajlik, ezalatt a kicsik főként tüneti kezelést kapnak. Póta György szerint most, ebben szezonban még egyetlen páciensének sem volt szüksége kórházi ellátásra. Hozzátette: sajnos a gyerekek átoltottsága meglehetősen alacsony, az olthatóak ötöde kapott eddig vakcinát.

A háziorvos szerint a szakirodalmi adatokból annyi látszik, hogy az omikron-variánsokból azok maradtak talpon, amelyeknek nagyon erős a fertőzőképességük, de ha valaki oltott és egészséges, annál nem válik súlyos lefolyásúvá a betegség. Az is nyilvánvaló, hogy az oltottak is megbetegszenek. Mindennek egyebek mellett az a veszélye, hogy így sok egészségügyben dolgozó is kieshet a többiek ellátásából.