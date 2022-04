COVID-terápia: az ivermektin hatástalan

Nem csökkenti a COVID miatti kórházba kerülés esélyét az ivermektin - derült ki egy sok résztvevőre kiterjedő nagy vizsgálat eredményeként. "Egy ponton túl már csak idő- és pénzpocsékolás folytatni egy nem sokat ígérő, semmivel sem kecsegtető ötlet tanulmányozását - összegzi a szakmai tapasztalatokat egy infektológus.

A több mint 1300 koronavírussal fertőzött ember vizsgálatával lezajlott új tanulmány összesített adataira hivatkozva, a kutatók határozottan kizárták, hogy a COVID-19 kezelésében az ivermektin hasznos lehetne. A parazitaellenes szer hatalmas népszerűségre tett szert. Alternatív lehetőséget láttak benne a COVID-19 terápiájában, és kedveltsége annak ellenére nőtt sok reménykedő szemében egyre nagyobbra, hogy eredményességének alátámasztására nem létezett erős, meggyőző tudományos kutatás, így nem volt semmiféle bizonyíték sem.

Ez a helyzet azonban - egy nagy klinikai vizsgálat nyomán - mostanra megváltozott. A közelmúltban (március 30-án) publikált eredmények alapján kutatók azt állítják, hogy e szerről most végül kiderült, semmi jelét nem mutatta annak, hogy enyhítene a COVID-19 betegség lezajlásán.

A Brazíliában lefolytatott vizsgálat több mint 1300 koronavírussal fertőzött ember kezelésének eredményeit hasonlította össze. A résztvevők fele ivermektint, másik fele placebót kapott. Az összegzés alapján határozottan látszott, e szer hatástalan, ezért egyértelműen kizárható a koronavírus okozta megbetegedés kezelési palettájáról – írták a vizsgálatot összegző szerzők.

Az ivermektint évtizedeken át széleskörűen alkalmazták paraziták okozta fertőzések kezelésére, például a rühesség ellen. A koronavírus pandémia korai szakaszában, amikor a kutatók ezerféle gyógyszert próbáltak meg bevetni a COVID-19 ellen, sejteken végzett laboratóriumi kísérletek azt mutatták, hogy az ivermektin blokkolhatja a koronavírus szaporodását. A szerrel szemben már akkor szkeptikusok arra mutattak rá, hogy a kísérletekben azért működhetett, mert igen magas koncentrációban alkalmazták – a humán szervezet számára létező biztonságossági határokon messze túllépve.

Mégis, néhány orvos elkezdte felírni az ivermektint a COVID-19-ben érintett betegeknek, annak ellenére, hogy az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerbiztonsági Felügyelete (Food and Drug Administration, FDA) figyelmeztetést fogalmazott meg, hogy erre az alkalmazásra nem adtak ki jóváhagyást, és ezt hangsúlyozta az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet is Magyarországon.

Így került fókuszba az ivermektin

Kisebb klinikai próbákat sokfelé végeztek kutatók a világ különféle pontjain, annak megállapítására, hogy vajon ez a szer képes-e kezelni a betegséget. 2020 decemberében a brit virológus Andrew Hill (University of Liverpool, Anglia) áttanulmányozta 23 vizsgálat részletes és összefoglaló eredményeit, aminek nyomán arra a megállapításra jutott, hogy úgy tűnik, az ivermektin szignifikánsan csökkenti a COVID-19 okozta elhalálozás kockázatát. Ha nagyobb vizsgálatok megerősítenék ezt a megfigyelést, mondta akkoriban egy előadásában dr. Hill, akkor „ez ténylegesen átalakíthatja a kezelési protokollt.”

A pandémia második évében tovább nőtt az ivermektin népszerűsége, nyilvános adásokban dicsérték tévés személyiségek, ezzel is befolyásolva a lakosságot. 2021 augusztusának egyetlen hete alatt az amerikai biztosító társaságok 2,4 millió dollárt fizettek ki az ivermektin kezelésekre – miközben sokak előtt ismert (kell legyen) a tény, hogy az állatgyógyászati készítmények humán alkalmazása súlyos kockázatot jelent!

Nem sokkal azt követően, hogy 2021 nyarán dr. Hill publikálta előbb említett dolgozatát, olyan jelentések láttak napvilágot, hogy az elemzéséhez felhasznált tanulmányok között sok olyan található, amely hibás, téves, és legalább egy esetben hamis, félrevezető. Dr. Hill erre való tekintettel visszavonta eredeti tanulmányát és hozzálátott egy új elemzés készítéséhez. Újabb dolgozata januárban jelent meg. Munkatársaival ekkor már azokra a tanulmányokra fókuszáltak, amelyekről látszott, hogy a legkevésbé részrehajlók. Ebben a nagyon szigorú mérce szerint válogatott adatokat figyelembe vevő dolgozatban már elenyészett, sőt el is tűnt az ivermektin előnye.

Még azt is meg kell itt jegyezni, hogy az ivermektin és a COVID-19 kapcsolatára alapozó legjobb kutatások száma rendkívül csekély volt, ráadásul pár száz önkéntes részvételére épültek. Márpedig az ilyen kisléptékű próbák nagyon „sérülékenyek”, ki vannak téve annak, hogy a statisztikai véletlenek olyan pozitív hatások meglétét feltételezik, amelyek valójában egyáltalán nem is léteznek. Amúgy az akkoriban éppen folyamatban lévő nagyobb elemzések készítői azt ígérték, hogy ezek után szigorúak lesznek.

A cáfolatot jelentő kutatásról

Brazíliában a kutatók tető alá hoztak (2020 júniusában) egy olyan klinikai vizsgálatot (neve TOGETHER), amelyben COVID-beteg pácienseken teszteltek számos széles körben használt koronavírus ellen bevethető szert – ezek mellett szerepeltették az ivermektint is. A kezelések dupla vak módon zajlottak (sem a betegek, sem kezelőorvosaik nem tudták, hogy valamilyen valódi gyógyszert kapnak kezelés gyanánt, vagy csak placebót). Amúgy e próba során fordult az elő, hogy a kutatók ígéretes bizonyítékot találtak arra nézve, hogy a fluvoxamine nevű antidepresszáns gyógyszerhatóanyag a kórházi ápolás szükségességét egyharmadával csökkentette.

Az idén március végén nyilvánosságra hozott új (TOGETHER elnevezésű) kutatás vizsgálati csoportja az ivermektin adatairól is közölt jelentést. 2021 márciusa és augusztusa között 679 betegnek adták a szert 3 napon át. Az eredmény egyértelmű: az ivermektin szedése nem csökkentette a COVID-betegeknél a kórházba kerülés kockázatát.

Azt is nézték, hogy az ivermektin esetleg csak akkor hatásos, ha igen korán, a fertőzés kezdeti szakaszában kezdik alkalmazni. De az ivermektint szedő önkénteseknél, akik a pozitív koronavírus tesztjüket követően, az első 3 napban kezdték szedni a szert, rosszabb kimenetel mutatkozott, mint amit a placebo csoport tagjainál tapasztaltak.

Dr. Hill újra lefuttatta az ivermektin kutatás elemzését, tehát még egyszer górcső alá vette az adatokat hozzávéve a TOGETHER vizsgálatból származó új adatokat is. Ez az elemzés immáron több mint 5 ezer emberre vonatkozott. Ennek eredményeként megint csak azt tudta megismételni, semmiféle előnyét nem látja az ivermektin alkalmazásának.

Ennek ellenére, vagy ezzel együtt is, napjainkban is zajlik több randomizált próba az ivermektinhez kapcsolhatóan, önkéntesek ezreinek részvételével, de ezek eredményét még nem osztották meg.

Áttekintés A COVID-19 kezelési lehetőségei

Szerző: WEBBeteg - Fazekas Erzsébet újságíró, lektorálta Dr. Ujj Zsófia Ágnes belgyógyász, hemaológus

Forrás: Ivermectin Does Not Reduce Risk of Covid Hospitalization, Large Study Finds (New York Times)