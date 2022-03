A COVID-19 kezelésére is alkalmas lehet a vakcina immundefektus esetén

Terápiás célzattal adták be egy brit férfinak a koronavírus ellen kifejlesztett védőoltást, mivel a megfertőződése után végzett első - pozitív eredményt hozó - COVID-tesztje után több mint fél évvel se produkált negatív eredményt.

A vakcina volt az, ami viszont sikeresen beindította immunválaszát. Ezért az immunológus szakemberek úgy vélik, hogy az övé lehet az első olyan példa, amikor nem a megelőzést, hanem a kezelést szolgálta a vakcina! Az esetről írt szakmai beszámoló egy klinikai immunológiai témákkal foglalkozó nemzetközi szaklapban (Journal of Clinical Immunology) jelent meg.

Hirdetés

„Nagyon el voltam keseredve, mert már el sem tudtam képzelni, hogy valaha is negatív lesz a koronavírustesztem” – idézte fel frusztrációját a 37 éves Lester. A walesi látszerész olyan ritka genetikai betegséggel él, ami csökkenti szervezete azon képességét, hogy bármilyen fertőzéssel szemben védekezni tudjon.

A Wiskott-Aldrich-szindróma az X-kromoszómához kötődve öröklődő összetett immunhiányos betegség, amikor az egyén vérképző (hematopoetikus) sejtjeiben egy bizonyos fehérje nincs jelen, vagy mennyisége nem megfelelő. (Felfedezői után nevezték el Wiskott-Aldrich-szindróma-proteinnek ezt a bizonyos fehérjét.)

E betegsége miatt volt tehát több mint 7 hónapon át pozitív Ian Lester koronavírustesztje a vírussal való megfertőződése után. Az infekciót követően hullámokban jelentkeztek tünetei: mellkasi szorítás, álmatlanság, fejfájás, koncentrációs zavarok és rendkívül nagy kimerültség. „Úgy éreztem, rab vagyok a saját otthonomban. A napok egymásba folytak, így teltek el egymás után a hónapok.”

Az immunhiányos betegeket gondozó walesi központ (Immunodeficiency Centre) orvosai végül úgy döntöttek, hogy vakcinálással próbálkoznak nála. Így kapta meg Ian a Pfizer vakcinájának két dózisát. A Cardiff Egyetem szakemberei mindvégig monitorozták, hogyan válaszol immunrendszere a hatóanyagra. Azt tapasztalták, hogy nagyon eredményesen. A vírus végül teljesen eltűnt szervezetéből. Egyértelműen kiderült tehát, hogy a vakcina működésbe hozta immunrendszerének motorját. Ennek alapján az orvosokban feltámadt a remény arra vonatkozóan, hogy ez a módszer eredményt hozhat más olyan pácienseknél is, akik károsodott, legyengült immunrendszerrel élnek.

Ahogyan a például szolgáló eset kezdődött

Az immunológiai szakma már csaknem másfél éve követi az esetet. Ian Lester első tesztjét 2020 decemberében készítette. Pozitív lett. Fertőzöttségét eleinte csak pár tünet kísérte. A korai szimptómák közül az íz- és szagérzékelés elvesztése volt a leginkább szembetűnő. Már akkor szóba hozta immunológusa, hogy attól tart, hogy sérült immunrendszere miatt a szokásosnál hosszabb időn át maradhat fenn nála a fertőzöttség. Ezért otthoni mintavételt szolgáló eszközökkel látta el, státuszának folyamatos ellenőrzésére.

Tünetei közben súlyosbodtak. Csaknem 5 hónappal később történt, hogy orvosai arra a döntésre jutottak, hogy egy hónapnyi különbséggel beadják neki a Pfizer-vakcina 2 dózisát. Az orvosokat is meglepte, hogy igen hamar erős ellenanyag- és T-sejtes válasz kialakulását tapasztalták nála. Ian Lester végül 72 nappal a védőoltás első adagjának felvételét követően és 218 nappal az első pozitív teszt után, először volt képes negatív eredményt produkálni. „Nagyon örömteli volt ez a pillanat” – mondta dr. Mark Ponsford (Cardiff University’s School of Medicine), aki fontosnak tartotta megjegyezni azt is, hogy „a páciens jól tolerálta a vakcinát, ami sikeresen váltott ki erős antitest- és T-sejtes választ. Ez azért is rendkívüli, mert az előző hónapok folyamán a hagyományos vakcinálásokra Ian rendkívül csekély mértékben reagált” – mondta a tudós.

A kutatók most azt tervezik, hogy másoknál is megismétlik az eljárást, megerősítést várva, hogy igazolni tudják a vakcina felvétele és a vírus eltűnése közötti kapcsolatot. Ha sikerül, ez azt bizonyítja majd, hogy ez a módszer használható, bevethető lehet más immunhiányos páciensek esetében is. „Nagyon ritka, hogy genetikai okok idézzék elő az immunhiányt, jóval több olyan egyénről lehet tudni, akik immunrendszerét egészségi állapotuk, illetve kapott terápiájuk miatt ’elnyomták’. Figyelembe kell venni, hogy az ilyen esetekben külön kockázat az állandóan jelen lévő koronavírus-fertőzés. Ezért van szükség olyan eszköz, gyógyszer, eljárás megtalálására, amivel gyorsan reagálva, megfelelő módon be lehet avatkozni a vírus eltüntetése érdekében” – összegezte következtetését dr. Mark Ponsford, a Cardiff Orvostudományi Egyetem szakembere.

Szerző: WEBBeteg - Fazekas Erzsébet, újságíró

Forrás: COVID Patient Successfully Given Vaccine as Treatment (WebMD)