COVID-teszt, 4 percen belüli eredménnyel

Kínai tudósok arról számoltak be, hogy új, rendkívül pontos (érzékeny) COVID-tesztet fejlesztettek ki, ami 4 perc alatt képes eredményt mutatni - tette közzé a nemzetközi sajtó.

Az új koronavírusteszt pontossága megegyezik a PCR laboratóriumi teszt érzékenységével, ámde gyorsasága azzal összehasonlíthatatlan. Az új módszer segítségével ugyanis négy percen belül megtudható, hogy a mintát adó egyén fertőzött-e, közölték a fejlesztésről beszámoló kínai kutatók.

Hirdetés

A polimeráz láncreakcióra (PCR) épülő teszteket széles körben a legmegbízhatóbb, legérzékenyebb eszköznek tartják a COVID-19 megbetegedést okozó vírus detektálásában – viszont hátránya lehet, hogy elkészültéhez órákat, esetleg jóval hosszabb időt kell várni.

A rendkívüli módon gyorsan terjedő és fertőzőképes omikron-variáns jelen hullámában igen sok laboratórium képtelen lépést tartani a hatalmasra növekedett igényekkel, a szükségletek kielégítése hatalmas nyomás a laborokon, főleg annak tudatában, hogy még a rövid várakozás is hosszú lehet a betegen teszteredményre váróknak. Számukra nagyszerű hír a megoldást ígérő Fudan Egyetem (Sanghaj) kutatóinak legújabb fejlesztésükről szóló bejelentése.

A Nature Biomedical Engineering című szaklap adott hírt a fentiekről a szakmai ellenőrzésen is átesett cikkében hétfőn. Ismertették a kínai kutatócsoport beszámolóját arról, hogy a tesztbe épített érzékelő (szenzor) mikroelektronikája rendkívül gyorsan képes analizálni a mintavételi pálcákról nyert genetikai anyagot, és pontosan tudja kimutatni a COVID-19-et okozó SARS-COV-2 vírus jelenlétét. „A vírus detektálására az elektromechanikai bioszenzort alkalmazó, integrált, hordozható eszköz prototípusa kevesebb mint 4 percen belül képes volt megtalálni a vírus RNS-ét” – foglalták össze a kutatók. A közleményben bemutatott eszköz elnevezése röviden MolEMS, azaz molekuláris elektromechanikus rendszer (molecular electromechanical system). A kutatók szerint az ezen módszerrel működő eszköz sok előnyt hordoz: gyorsaságot, könnyű működtetést, magas fokú érzékenységet és szállíthatóságot kínál.

A kipróbálás (tesztelés) során 33 olyan sanghaji embertől vettek mintát, akik már korábban átestek a koronavírus-fertőzésen, valamint 54 olyan személytől eredő mintát is vizsgáltak a tanulmányban, akiket még nem ért infekció. Ennek a „negatív csoportnak” néhány tagja egészséges volt, mások viszont lázasak voltak, illetve az influenzatesztjük pozitív lett. Minden esetben párhuzamosan PCR-tesztet is végeztek mindenkinél. Az új módszerrel készült tesztek eredménye „tökéletes összhangban” volt a PCR-tesztekkel, mondták a kutatók. Mind a 33 esetet pontosan detektálták, és a negatív csoportba tartozó 54 személy közül senkinél nem született álpozitív lelet. A Fudan Egyetem tudósai úgy vélik, hogy a kifejlesztett eszközük végleges formájában alkalmas lesz egy sornyi egészen eltérő helyszínen – például többek között repülőtéren, egészségügyi intézményekben, sőt még „otthon is” – a gyorstesztek elkészítésére (az áráról egyáltalán nem esett szó a tudósításban).

A vizsgálatot végzők hangsúlyozzák, hogy ez a technológia egyéb típusú fertőzések kimutatására is alkalmazható. „A MolEMS technológia a COVID-19 mellett alkalmas más fertőzések tesztelésére, ultraprecíz kimutatására néhány perc alatt, anélkül, hogy a levett mintát tisztítani vagy éppen felszaporítani, dúsítani, tenyészteni kellene. Mindez pedig azért fontos, mert az utóbbi eljárások órákat, olykor pedig napokat vehetnének igénybe”, írták a tudományos kiadványban közölt cikkben.

A PCR-tesztek elvégzése nemcsak tovább tart, de elkészítésükhöz laboratóriumi infrastruktúra is szükséges, ami sok országban nagyon korlátozottan érhető csak el (ha elérhető egyáltalán). Márpedig az ilyen háttér hiánya nagyon behatárolja, limitálja a naponként elvégezhető teszteket, csökkentve az ellenőrzött esetek számát.

A fentiek mellett azt is meg kell jegyezni, hogy a világban egyre többfelé elérhető gyors (rapid) diagnosztikai tesztek általában véve kevésbé pontosak. Kína a koronavírustesztek (készletek, egységek) egyik legnagyobb előállítója a világon. Az aktuális kereskedelmi (vám)adatok szerint 2021 decemberében 1,6 milliárd dollár értékben szállított külföldre tesztkiteket, ami az előző hónaphoz képest 144%-os növekedést mutat.

Ezek is érdekelhetik

WEBBeteg

Szerző: Fazekas Erzsébet, újságíró, Forrás: Chinese scientists say they've developed a new, highly accurate COVID test that gives results in 4 minutes (CBS News)

Lektorálta: Bak Marianna, biológus