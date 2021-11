A szomszédainknál már felütötte fejét az influenza

A koronavírus mellett már a többi légúti vírus is terjed, amelyek közül az influenza kimagaslóan veszélyes lehet. Egész Európában emelkedik a fertőzöttek száma, fel kell készülni, hogy Magyarországon is hasonlóan magas számok lesznek. Még egy ok az influenza elleni oltás felvételére.

A járványküszöbnél járunk

A figyelőszolgálatban részt vevő orvosok jelentései alapján végzett becslés szerint november 1. és 7. között az országban 11 100-an fordultak orvoshoz influenzaszerű tünetekkel - közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ.

Hirdetés

A 44. héten az orvoshoz forduló betegek 18,8 százaléka 14 év alatti gyerek, 35,5 százaléka 15-34 éves felnőtt volt, míg 32,6 százalékuk a 35-59 évesek, 13,1 százalékuk pedig a 60 éven felüliek korcsoportjából került ki.

Az eCDC adatbázisa szerint immár több eset lett izolálva szomszédainknál, így kijelenthető, hogy az influenzavírus már megjelent Európában.

A szomszédos országokban is hasonló a helyzet:

Miért kongatják a vészharangot?

Az évi 300-600 ezer ember életét követelő szezonális influenza gyakorlatilag eltűnt, de abban biztosak lehetünk, hogy nem végleg. Azonban megjósolhatatlan, hogy a kihagyott szezonok után mikor tér majd vissza újult erővel.

A kihagyott szezonok miatt szervezetünk természetes emlékeztetése is gyengült az influenza ellen, így kevésbé vagyunk védettek ellene mind egyénileg, mind populációs szinten. Többek között ezért is fontos az influenza elleni védőoltás felvétele idén mind a magunk, mind pedig mások érdekében.

Amennyiben mindenképp el akarjuk kerülni a megbetegedést, nincs más teendőnk, mint beadatni az influenza elleni védőoltást. A vakcina beadatása különösen ajánlott az időseknek, a krónikus betegeknek és a munkakörükből kifolyólag sok emberrel érintkezőknek, illetve a gyermekközösségek tagjainak.

Tovább

(Facebook, ANTSZ, Surveillance Atlas of Infectious Diseases)