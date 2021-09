COVID-19 - Újabb bizonyíték, hogy a beoltottaknál csak enyhe fertőzés alakulhat ki

Azon vakcinált - és a beoltásuk után megfertőződött - COVID-19-páciensek 57 százalékának, akik 2021 első félévében, elvi védettségük ellenére, kórházba kerültek, koronavírus-fertőzése csak enyhe tünetekkel járt, vagy náluk éppenséggel semmilyen szimptómák nem mutatkoztak. Ezt az eredményt közölte egy nemrégiben publikált tanulmány.

Ezen országszerte gyűjtött tényekre épülő jelentésnek (The Atlantic) ismeretében a közegészségügy vezetői esetleg újragondolhatják, milyen érvényes következtetés vonható le a kórházba kerülés adataiból, illetve hogy lehet-e ezeket a pandémia mérőszámainak tekinteni – fogalmazták meg közegészségügyi szakemberek a témával kapcsolatban.

A kutatók csaknem 50 ezer olyan páciens adatait elemezték, akik COVID-19 tesztjét 100, az USA különböző területein működő, veteránokat kezelő (Veterans Affairs) kórházban minősítették pozitívnak. A 2020 márciusa és 2021 júniusa között elektronikusan rögzített adatok értékelésekor a szakemberek úgy találták, hogy körükben jelentősen nagy számban vannak képviselve az olyan páciensek, akiknél igen enyhe szimptómákkal, vagy teljesen tünetmentesen zajlott a fertőzés. Azokat a betegeket, akiknél oxigénpótlásra volt szükség, vagy a vér oxigénszintjük 94 alatti volt, a mérőskálán a mérsékelttől a súlyosig terjedő fokozatúnak minősítették.

2021 január közepéig, amikor a vakcinázás folyamata ténylegesen felgyorsult, és a delta-variáns még nem vált uralkodóvá, a betegek 36%-át lehetett enyhe vagy aszimptomatikusnak nevezni. De a következő 6 hónap folyamán ez a szám 48%-ra ugrott fel. Eközben a beoltottaknak egy még jelentősebb része (57%-a), akik különben a kórházba felvettek között csak egy egészen kis hányadot tesznek ki, kevésbé súlyos esetet jelentett.

A kutatók ezen adatokra ésszerű magyarázatokat próbáltak találni, s a következő álláspontra jutottak: a kórházba utaltak esetében sokaknál lehetett a felvétel indoka valami másféle betegség, miközben a felvétel idején – történetesen véletlenszerűnek tekinthetően – pozitív teszteredményt produkáltak. Másokat esetleg prevenciós megfontolásból, társbetegségeik miatt, azok rosszabbodásának megelőzése érdekében vettek fel a kórházba. De akadhattak néhányan olyanok is, akiknek gyors, viszonylag egyszerűbb kezelésre volt szükségük még a hazabocsátás előtt.

A tanulmány leszögezi, hogy mint minden vizsgálat esetén, itt is lehetnek ellentmondások, ezért ezt a következtetést is érdemes fenntartással fogadni. A veteránok kezelésére szakosodott (VA) kórházak semmiképpen nem tekinthetőek országosan reprezentatívnak, hiszen ezekben kevés női beteget kezelnek, és értelemszerűen semennyi gyermekkorút. Ráadásul a delta-vírusvariáns csak a tanulmány későbbi hónapjaiban volt igazán erőteljesen jelen, a tanulmány idejének nagy részében messze nem volt akkora jelentősége, mint amekkora napjainkban van. Így a számarányok meg is változhattak. Mégis, egy érvényes fontos következtetést le lehet vonni: a tanulmány megerősíti, hogy a vakcinák hatékonyak, igazolja eredményességüket. Miközben arra is utal, hogy feltétlenül érdemes árnyalni a képet a COVID-19-betegek kórházba kerülésének pontos okára (és szükséges voltára) vonatkozó adatokkal kapcsolatosan.

Szerző: Fazekas Erzsébet, újságíró, Forrás: 57 percent of vaccinated COVID-19 patients hospitalized in first half of 2021 had mild or asymptomatic infections, study finds (Yahoo News)