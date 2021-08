A fertőzött oltottak kevésbé terjesztik a vírust

A védőoltás ellenére megfertőződöttek kisebb mértékben adják tovább az infekciót, mivel kevesebb fertőzőképes vírus van a szervezetükben - állítják egy friss kutatás eredményei alapján egy mostanában megjelent tanulmány szerzői.

Azok a beoltottak, akik a vakcináltságuk ellenére a későbbiekben mégis megfertőződnek a koronavírussal, bár lehet, hogy orrukban, garatjukban magas csíraszámban megtalálható a vírus, ám e vírusok közül nem mindegyik rendelkezik fertőzőképességgel.

A hollandiai próbában 24.706 beoltott egészségügyi dolgozó vett részt. A vizsgálatba vontak közül mindössze 161 egyénnél alakult ki enyhe, vagy tüneteket nem mutató fertőzés – mégpedig leginkább a koronavírus delta-variánsa miatt. Az ilyen páciensek orr-garat kenet mintavételéből megállapítható volt, hogy náluk a vírus mennyisége (a virális terhelés) pontosan olyan magas volt, mint a tavalyi, a vírus eredeti törzsével megfertőződött, nem beoltott egészségügyieknél volt.

A laboratóriumi vizsgálatok ugyanakkor azt mutatták, hogy a vakcináltaktól származó vírus a kémcsőben kevésbé hatékonyan tudta reprodukálni magát, mint az a vírus, amely a be nem oltottakból származott. Méghozzá, a kutatók feltevése szerint azért, mert a vakcina hatására kialakult ellenanyag náluk a vírusok egy részét már neutralizálta.

A tudósok arra a következtetésre jutottak, hogy bár az ilyen – elvileg védetten – megfertőződött egyének kevésbé terjesztik a vírust, azért ők maguk továbbra is ragályt keltőnek minősülnek.

Szerző: WEBBeteg - Fazekas Erzsébet, újságíró

Forrás: Covid Science - Breakthrough cases may be less infectious (Yahoo News)