Mekkora a kockázata, hogy a beoltottak elkapják a vírust?

Alacsony a kockázata, hogy a COVID-19 ellen megfelelően, vagyis a szükséges két adaggal beoltott felnőttek megfertőződnek az új koronavírussal - állapította meg egy új, átfogó brit elemzés.

Azonban a beoltott, delta-variánssal megfertőzött felnőttek vírusmennyisége az oltatlanokéhoz hasonló - számolt be a kutatás eredményeiről a The Guardian online kiadása. Nagy számú bizonyíték támasztja alá, hogy az Egyesült Királyságban szignifikáns védelmet nyújtanak a COVID-19 elleni vakcinák a kórházba kerülés és a halálozás ellen - írta a The Guardian online kiadása.

Egy új, nagy szabású elemzés azonban azt mutatja, hogy noha alacsony a kockázata, hogy a megfelelően, vagyis a szükséges két adaggal beoltott felnőttek megfertőződnek, ha mégis elkapják a delta-variánst, annyi vírust hordozhatnak, mint az oltatlanok.

A kutatók felhívták a figyelmet arra, hogy egyelőre nem tudni, mennyire fertőznek meg másokat az oltottak, ha elkapják a vírus delta-variánsát.

Az oltások megóvnak a betegség súlyos formájától

Lehetséges, hogy nagy mennyiségű vírust hordoznak, de rövidebb ideig - mondta Sarah Walker, az Oxfordi Egyetem orvosi statisztikai és járványtani professzora.

"A tény, hogy nagy mennyiségű vírust hordozhatnak, arra utal, hogy a még oltatlanok nincsenek annyira védve a delta-variánstól, amennyire reméltük" - tette hozzá Walker.

A COVID-19-hez köthető pozitív tesztek, kórházi ápolások és halálozások száma enyhén emelkedett az utóbbi hetekben az Egyesült Királyságban.

Az egyelőre elbírálásra váró tanulmány azt találta, hogy a vakcinák hatékonysága a korábban domináns alfa-variánshoz képest a delta esetében alacsonyabb. A King's College London gyógyszerészeti professzora, Penny Ward megjegyezte, hogy a COVID-19-cel kapcsolatos kórházi ápolások eddigi előfordulása azt mutatja, az oltások attól mindenképpen megóvják az embereket, hogy a betegség súlyos formája alakuljon ki náluk.

Az oxfordi tudósok tanulmánya mintegy 2,6 millió orr- és torokváladék mintájának eredményeit vette alapul. A mintákat több mint 384 500 felnőttől vették 2020 decembere és 2021 május közepe között.

Az eredményeket összevetették a delta-variáns uralkodóvá válásának időszaka, vagyis május közepe és augusztus elseje között végzett több mint 811 600 teszttel, amelyhez 358 983 felnőtt adott mintát.

