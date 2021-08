Vakcinált és nem beoltott koronavírusos beteg: a röntgenkép sem egyforma

A mellkast átvilágító felvételeken jelentős különbség látszik a beoltott és az oltást nem fölvett COVID-19 betegek tüdején – fedezte fel dr. Ghassan Kamel (St. Louis, Missouri), a pozitív vírustesztet produkált pácienseinek vizsgálata során.

Kórháza (SSM Health SLU Hospital, St. Louis) intenzívterápiás osztályának vezetőjeként, a koronavírus miatt náluk ápolt betegek röntgenfelvételének segítségével azt kívánja bemutatni a laikus közönség tagjai számára is, hogy ilyen konkrétan és jól láthatóan (látványosan) megragadható a védőoltások hatásossága.

Amikor két COVID-pozitív – egy vakcinált és egy nem beoltott – betegének tüdőfelvételét hasonlítja össze az intenzív terápiás orvos, az utóbbiról készült felvételen fehér „felhőt” látni. Dr. Kamel magyarázata szerint ez a baktériumok, a nyák, genny összegyűlt váladékából álló képződmény. „Ahol ez látszik, ott minimálisan oxigénre van szükség, de sok esetben ez messze nem elég. Az ilyen röntgenkép egyértelművé teszi, hogy intubálás, a mechanikus módon biztosított légcsere a megoldás, vagy gyakran csak az altatásban alkalmazott életmentő készülék, a lélegeztetőgép” – mondja dr. Kamel. A beoltottakról készült röntgenkép többnyire jóval tisztább. A tüdő a felvételen feketének látszik, ha levegő tölti meg, tehát a vakcináltak felvétele sötétebb. Az oltatlanoknál ezzel szemben nagy fehér felületet látni.

Hirdetés

A vakcinált betegeket ritkán kell gépekkel, mesterségesen életben tartani

Az intenzív terápiás orvos azt is hozzáteszi, hogy a pozitív tesztet produkáló beoltottak többnyire nem szorulnak intenzív ápolásra, szemben a nem beoltottakkal, akik a kórházba kerülésük után gyakran az ICU-n (intensive care unit) kötnek ki. A vakcinált betegeket ritkán kell gépekkel, mesterségesen életben tartani. Feltéve, ha ezt a korábbi egészségállapotuk nem teszi szükségessé, vagy ha nem immunszuprimáltak.

Dr. Kamel abban bízik, hogy ha ezeket a felvételek megosztja a nyilvánossággal, több embert fog tudni meggyőzni arról, hogy vegye fel az oltást, amikor is a delta variáns, szerte az országban, terjedőben van. „Aki nem szívesen hord maszkot, mert nem szereti, zavarja, nos, képzeljük el, az ilyen személyt hogy fogja zavarni, amikor lélegeztető gépre kapcsolják.”

Az orvos figyelmeztetése egy olyan időszakban hangzik el, amikor egyes államokban, például Floridában, rekord számban szaporodnak a COVID-19 esetek. Az amerikai Járványügyi és Betegségmegelőzési Központ (Centers for Disease Control and Prevention) a delta variánssal kapcsolatban figyelmeztetést fogalmazott meg, minthogy ez adja az új amerikai esetek nagy többségét. Súlyosabb megbetegedéseket idéz elő, mint a korábbi vírustörzsek tették, és legalább olyan ragályos, mint a bárányhimlő. Még a teljesen beoltott amerikaiakat is arra bíztatják a CDC irányelveiben, hogy az ország magas kockázatú térségeiben, a zárt terekben, feltétlenül hordjanak maszkot.

Az esetszámok szaporodásával párhuzamosan némi haladás tapasztalható az oltások felvételének arányában – jelentette be a hét elején Joe Biden, mérföldkőnek tartva, hogy az átoltottságban elérték a 70 százalékot.

„Hihetetlen mértékű ez a haladás, de az úton tovább kell még menni. Nincs megállás. Aki még nem vette fel az oltását, feltétlenül jelentkezzen érte. Cél, hogy egyszer s mindenkorra legyőzzük a vírust” – fogalmazott az amerikai elnök.

Tovább

Szerző: WEBBeteg - Fazekas Erzsébet

Forrás: X-rays Show Difference in COVID-19 Cases Between Vaccinated and Unvaccinated Patients (people.com)