Éveket is lehet majd várni a megerősítő oltás beadásával?

A legtöbb személynek akár évekig nem lesz szüksége a COVID-19 elleni booster (emlékeztető) vakcinára, nekik egyelőre felesleges a harmadik dózis beadásával foglalkozni - vélelmezik előrejelzésükben amerikai szakértők.

Az amerikai Járványügyi és Betegségmegelőzési Központ (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) tanácsadói testülete arról döntött, hogy az immunhiányos, immunszuprimált személyek számára javasolják a COVID-19 elleni vakcina harmadik dózisának beadását. A Pfizer képviselője a közelmúltban úgy nyilatkozott, cége jóváhagyást kér vakcinája esetleges harmadik, emlékeztető oltására, tekintettel a gyorsan terjedő delta variánsra. Izraelben hamarosan megkezdik beadni a harmadik (booster) Pfizer dózist súlyosan legyengült immunrendszerrel élők, immunhiányos felnőttek számára. Nagy-Britannia is bejelentette, hogy tervei szerint szeptember 1-jén ott is megkezdődnek az emlékeztető oltások, Magyarországon pedig augusztustól nyílik erre lehetőség.

A Pfizer bejelentése „zűrzavart, fejvesztett kapkodást indított el a harmadik dózisra váró beoltottak körében” - írta meg a Politico. De a világ járványügyi hatóságát vezető tisztségviselők felháborodását, ellenérzését is kiváltotta ez a bejelentés, mert úgy vélik, hogy a védőoltással jól ellátott államok már itt tartanak, miközben sok más országban még az egészségügyben dolgozók is a COVID-19 elleni vakcina első adagját kapták csak meg.

Hirdetés

Több amerikai járványügyi vezető és kormányzati hivatalnok osztja azt a nézetet, hogy általában nincs most az embereknek szüksége ráerősítésre, és minden bizonnyal egyhamar nem is lesz.

Nem gyengül az immunitás

„Jelenleg nincs arra nézve tudományos bizonyíték, hogy a lakosságot újra kellene oltani, hiszen nem mutatják adatok azt, hogy eltűnőben volna az immunitás, vagy hogy lényegileg csökkenne a védelem hatékonysága a delta variánssal szemben” – magyarázza William Moss, a nemzetközi vakcinaellátási központ (International Vaccine Access Center) igazgatója.

„Őszintén szólva, azt hiszem, a legtöbb ember esetén, akik nem tartoznak az immunhiányosak különleges csoportjába, illetve nem idősek, legtöbbjük immunitása éveken át kitart.” Ha pedig egy adott variánsnak sikerül elkerülnie a vakcina „szeme elől”, akkor szükség lehet a megerősítő oltásra, de erre esetleg 3-4 év múlva kerül majd sor, akkor beszélhetünk az extra dózis szükségességéről a legtöbb ember esetében.

„Még tudományosan nem láttam egyetlen esetben sem igazolva, hogy bárkinek booster dózisra volna szüksége, még az immunhiányosak körében sem” erősít rá a korábbi véleményre dr. Helen Boucher infektológus (Tufts Medical Center, Boston). Tegyük hozzá, a szakember álláspontja azokra vonatkozik, akiket az USA-ban elfogadott és vizsgált vakcinákkal oltottak be, és akiknél megfelelő immunválasz alakult ki az eddigi dózisok felvételét követően.

A több oltott jelent nagyobb biztonságot

Dr. Boucher úgy véli, a legbiztosabb védelem az immunszuprimáltak számára, ha mindent elkövetnek, hogy a környezetükben élők felvegyék - megfelelő dózisszámban - a védőoltásokat; az átoltottak számának növekedése fontosabb tényező a járvány elleni küzdelemben, mint a már oltottak harmadik oltásának beadása.

Lásd még Harmadik oltás COVID-19 ellen, és amit eddig ezzel kapcsolatban megtudhattunk

Szerző: WEBBeteg - Fazekas Erzsébet

Forrás: Most people won't need a COVID-19 vaccine booster shot for years (Yahoo News)