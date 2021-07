A delta támadja a beoltottakat is, de jellemzően enyhébb a betegség lefolyása

Izraeli szakemberek tapasztalatai szerint, a beoltottak is megfertőződhetnek (minden második esetben őket érinti az új COVID-19 infekció), de náluk nem alakul ki olyan súlyos formában a betegség. Hasonló megfigyeléseket tettek a világ más térségében is a járványügyi a szakértők.

Az új izraeli járványfellángolást a vakcinák által nehezebben visszaszorítható delta-variáns tüzeli. Bár a beoltottak körében is terjedő fertőzés híre félelemmel tölti el a térségben lakókat, de úgy tűnik, tüneteik jóval enyhébbek, mint a nem oltottak esetében.

Mivel az esetek elemzése még tart, egyelőre csak becslés, hogy az újonnan megbetegedők fele (vagy talán harmada) kerül ki az oltottak közül. (Izraelben egyébként eddig a lakosság közel 60 százaléka kapta meg a vakcina mindkét dózisát.) Bár az oltatlanokat az adatok alapján jobban veszélyezteti az új variáns, az is nyilvánvaló, hogy a delta-variáns képes terjedni még az olyan helyeken is, ahol a lakosság nagyobb hányada vakcinált.

Megnyugtató adat azonban, mondja Ran Balicer, a Clalit nevű egészségügyi szervezet egyik vezetője, hogy súlyos COVID-19 esetet azonban a hétfői adatok szerint még nem jelentettek.

Teljesen beoltottak aránya néhány országban, 2021. július 9-i adatok

Forrás: ourworldindata.org

Komolyan veszik az újabb járványhullámot

A helyi hatóság biztonsági megfontolásokból esetükben is igen szigorúan jár el. Ha a teljesen vakcináltak kerülnek kapcsolatba a delta variánssal, karanténba kell vonulniuk – jelentette be Chezy Levy, az egészségügyi minisztérium főigazgatója. „Bár számuk csekély, de a helyzetet nagyon komolyan kell vennünk. Mivel beoltottakról van szó, szigorúan utána kell járni, hogy még mennyi védettnek gondolt személy fertőződhetett meg.”

A korlátozásokon nemrégiben enyhítettek Izraelben, megszüntetve a beltéri maszkviselést, mivel 1 héttel korábban még csak egyjegyű szám körül mozogtak a napi új esetek. De a legutóbbi hullám során, május óta a legmagasabbra (100 fölé) ugró új napi esetszám 70%-áért a delta felel. „A delta variáns azért lehet halálosabb, mert a vírus szempontjából jóval hatékonyabb módszerekkel tud emberről-emberre terjedni” – összegzi a tudnivalókat Mike Ryan, a WHO egészségügyi vészhelyzeti programjának ügyvezető igazgatója.

A vakcina két dózisa védelmet ad a delta-variáns ellenében is

Az eddigi koronavírus variánsok közül a delta jelenti a legnagyobb kockázatot. Az oltottak közül különösen azoknál képes megbetegedést okozni, mutatják a kutatások, akik a kétadagos vakcina (Pfizer, AstraZeneca) első dózisát vették csak fel.

Brit szakemberek elemzése azt mutatja, hogy a Pfizer két dózisa 88%-ban hatásos a delta ellenében, míg az első dózis csak 33%-ban! Az eredeti törzzsel szemben az aránypár 95% illetve 52%-nak bizonyult.

Szerző: WEBBeteg - Fazekas Erzsébet újságíró

Forrás: Israel says the Delta variant is infecting vaccinated people... (The Business Insider)