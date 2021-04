Csökkenést mutat a szennyvíz koronavírus koncentrációja

A 15. héten tovább folytatódott a szennyvíz eredmények országos átlagában a korábbi hetekben megfigyelt, enyhén csökkenő tendencia. A legtöbb városban a szennyvíz koronavírus koncentrációja stagnál vagy enyhén csökken. Azonban Miskolc esetében további növekedést mértek.

A csökkenő tendencia ellenére a mért koncentrációk továbbra is jelentősen meghaladják a harmadik hullám előtti értékeket, ami azt jelzi, hogy az aktív fertőzöttek száma továbbra is magas. A járványügyi szabályok szigorú betartása esetén remélhetjük, hogy a kedvező tendencia továbbra is fennmarad.

Akinek tünetei vannak, ne menjen közösségbe, hanem maradjon otthon és telefonon értesítse háziorvosát!

Tartsunk legalább 1,5 méteres távolságot!

Viseljünk maszkot!

Gyakran és alaposan mossunk kezet!

Tartsuk be a kijárási korlátozásokat! Aki teheti éljen a védőoltás lehetőségével!

(koronavirus.gov.hu)