Országos tisztifőorvos: már látszik a járvány harmadik hullámának tetőzése

Úgy tűnik, talán elértük, illetve a napokban elérhetjük a járvány harmadik hullámának platófázisát - közölte az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs csütörtöki online sajtótájékoztatóján az adatok alakulására hivatkozva.

Müller Cecília hozzátette: tekintettel azonban arra, hogy az országban jelenleg elsősorban a vírus brit variánsa fertőz, nem lehet megmondani, meddig tart "a platószakasz".

Felhívta a figyelmet arra, hogy "ez rajtunk is múlik", továbbra is fontos betartani a szabályokat azoknak is, akik akár már a második adag védőoltásukat is megkapták.

Nem szabad megfeledkezni arról, hogy bár a beoltottak egészsége biztosított, sokan várnak a védőoltásra, felelősséggel tartozunk egymás iránt - jelentette ki.

(MTI)