Müller Cecílía: Magyarországon is megjelent a rendkívül gyorsan terjedő brit vírusvariáns

A reggel közzétett adatok szerint csaknem duplózódott az új igazolt fertőztötek száma duplázódó elvégzettt tesztszám mellett - olvasható a portfolio.hu. oldalon.

Zajlik az oltás és a tesztelés

Még zajlik az egészségügyi dolgozók oltását és közbe áttérnek az idősotthonok és szociális otthonok lakóinak beoltása és az a cél, hogy minél hamarabb beoltsák a kockázatos csoportokat, a legnagyobb idősotthonok lakóit például. Összesen 1035 idősotthon van, így idő kell a teljes átoltottsághoz – jelezte a tájékoztató elején György István, államtitkár.

A Pfizer vakcinából négy szállítmány érkezett már, a Moderna készítményéből egy és ebből 3600 embert tudnak beoltani. A két készítmény között lényeges különbség, hogy előbbit mínusz 80 fokon kell tárolni és a két oltás között 21 napnak kell eltelnie, míg az utóbbinál mínusz 20 fok elegendő és 28 nap a két oltás közötti különbség.

György István jelezte, hogy mivel a megérkezett vakcinák darabszáma egyelőre korlátozott, az is fontos, hogy a tesztelések számát is fokozzák és a fertőzést is korlátozzák. Emiatt újabb célzott csoportokban is lesznek célzott tesztelések, most hétvégén például a szociális és a területi közigazgatási dolgozók között. Mintegy 47 ezer dolgozónak biztosítják a tesztelést két nap alatt január 16-17-én. Jelentkezni legkésőbb január 15-én délután 14 óráig lehet a szocszures.kh.gov.hu.

Ne vegyünk vakcinát internetről

A rendőrség illetékes szóvivője az eseményen arra figyelmeztetett, hogy a csalók is aktívak a felfokozott vakcinaéredklődés miatt és hangsúlyozta, hogy "a vakcina interneten nem elérhető", azt csak a kormány által engedélyezett oltópontokon lehet hozzájutni.

Az interneten biztos, hogy hamis készítményt lehet kapni- figyelmeztetett.

Nem lehet lazítani a szabályokon

Müller Cecília országos tisztifőorvos szerint a járványügyi adatok napok óta kedvező tendenciát mutatnak, de ez nem ad okot bármiféle lazításra.

Az összes elhunyt (10 948 fő) tekintetében csupán 3% azok aránya, akiknél semmiféle alapbetegségről nem tudtak a koronavírus miatti halálozás előtt.

Az összes beérkezett vakcinát felhasználták már

Müller Cecília jelzése szerint kedd estig minden beérkezett vakcinát felhasználtak Magyarországon (pontosabban a második oltásra tartalékolták) és a szerdán beérkezett szállítmányokkal az eddigi 86 ezer fő után további 51 ezer ember beoltására van lehetőség.

Magyarországon is megjelent a rendkívül gyorsan terjedő brit vírusvariáns

"Az elmúlt napon 3 beteg mintájában azonosították a brit vírusvariánst, amelyet már környező országokban is azonosítottak" – jelentette be a tájékoztatón Müller Cecília.

„Nyilvánvaló volt, hogy Magyarország sem kerülheti el a variánst. Rendkívül gyors terjedésre képes, a megbetegítési képessége 50-60%-kal több, mint az új koronavírusnak, amit a kezdet-kezdetén azonosítottunk”.

Nagyon fontos a követő vizsgálat, amelyet a biológiai laboratóriumokban végzünk, mert ennek köszönhetően tudtuk kimutatni itthon is az új variánst.

A vakcinaszállítmányok alapján tudjuk növelni az átoltottságot

Az egyik újságírói kérdés azt firtatta, hogy miért halad lassan az átoltottság növekedése, amire Müller megismételte azt, hogy keddig minden vakcinát felhasználtak és közben örömét fejezte ki, hogy már több mint 1 millióan regisztráltak a vakcinainfón és arra biztatott mindenkit, hogy regisztráljon, illetve a kockázati csoportokba tartozókat arra is, hogy minél többen éljenek az oltás lehetőségével.

