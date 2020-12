A COVID-19 elleni vakcina valamelyik alkotórészére súlyosan allergiások várjanak még a védőoltással

A Pfizer-vakcina fő alkotóeleme az mRNS (messenger, azaz hírvivő RNS) - ez a vírus genomjának egy ártalmatlan darabkája, ami becsapja a szervezetet, miáltal eléri, hogy az ellenanyagot termeljen. A vakcinában van lipid (olyan zsírnemű anyag) is, ami azt segíti, hogy a kódolt üzenet át tudjon jutni a sejthártyán.

A további alkotórészek nem túlzottan allergizáló hatásúak (nem erős allergének). Ezek többnyire só, cukor és olyan összetevők, amilyenek általában megtalálhatóak a többi gyógyszerben is. Semmi olyasmit nem tartalmaz a vakcina, ami annyira allergizáló volna, mint amilyen a hétköznapi életben például a diófélék, a mogyoró, a tojás vagy a nehézfémek.

Mégis az FDA úgy döntött, hogy nem hagyja jóvá a vakcinával való immunizálást senki számára, aki súlyos mértékben érzékeny reakcióval (anafílaxa) válaszolhat a vakcina valamelyik összetevőjére. Természetesen az ilyen egyéneket a klinikai vizsgálatokból is kihagyták.

A brit oltási kampány első napján (december 8-án) két egészségügyi (UK National Health Service) dolgozónál is felléptek – nem életet fenyegető – anafilaxiás reakciók, nem sokkal a Pfizer-vakcina beadása után. Mindkét személy tisztában volt allergiája természetével, ezért ők mindig maguknál tartják az életmentő EpiPent, ami egy epinefrin nevű életmentő gyógyszert tartalmazó, öninjekciózásra alkalmas eszköz. Ezt szúrja be magának a túlérzékeny személy minden olyan esetben, ha tudja, hogy kapcsolatba került az allergiáját beindító anyaggal, és kezdi érezni a fenyegető tünete(ke)t.

Néhány orvos feltételezi, hogy egyes emberek allergiásak lehetnek a polietilén-glikol nevű anyagra, ami a vakcina lipid komponensében található. Csakhogy legtöbben ezt különféle élelmiszerekkel, gyógyszerekkel szinte nap mint nap a szervezetünkbe juttatjuk, kozmetikumok alkotórészeként pedig a bőrünkre kenjük. Bizonyos hashajtószerek is tartalmazzák ezt az allergizálónak vélt anyagot.

