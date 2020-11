A koronavírus rohamos terjedése a kicsiket és az ifjakat is érinti

2020. év elején indult el Ázsiából a világjárvány, amely a világot, Európát, így Magyarországot sem kíméli a mai napig sem. Az új koronavírus elleni védekezés első hulláma sikeres volt hazánkban az év első felében. Az Operatív Törzs, az egészségügyben dolgozók erő feletti helytállása, a szakterületek érintett kormányzati képviselőinek gyors döntése, s mindenki más fegyelmezett szabálykövetése kellett ehhez.

Tavasszal a hazai lakosság is sokkal együttműködőbb volt, mint a nyár során, amikorra elfáradtak az emberek a karantén, a digitális oktatás, a bezártság, a munkahely elvesztése okozta traumák és az otthoni összezártság nyomása alatt.

A nyári lazítás, a szabálykövetések elhagyása, a szabályok megszegése őszre újra hatalmas erővel zúdította az ország lakosságára a gyorsan terjedő koronavírus-fertőzés második hullámát. Az egyetlen megoldás a COVID-19 elleni vakcina beadása lehet, amire azonban még várnunk kell.

A miniszterelnök bejelentése szerint mindent megtesznek, hogy semmilyen akadályba ne ütközzön az első, hivatalosan elfogadott oltóanyagok érkezése hazánkba. A szabálykövetés, a most hozott központi szigorítások betartása jelentheti jelenleg a megelőzést. A fertőzöttek és az elhunytak száma azonban sajnos rohamosan nő Magyarországon és szerte Európában.

A szülők féltik gyermekeiket, akik akár tünetek jelentkezés nélkül is hordozhatják a COVID-19 betegséget okozó vírust, fertőzhetnek, de mégis tantermi oktatásban kell részt venniük az általános iskolásoknak a november 11-én életbe lépett szigorító rendelet értelmében is. A higiénés szabályok betartása mellett is gyorsan terjedhet a vírus a közösségekben, s épp a 7-24 éves korosztály az, amelyik gyakorta tünetmentesen is hordozhatja a koronavírust, s így észrevétlenül fertőzhetnek. A középiskolásoknak és az egyetemi hallgatóknak digitális oktatásra kellett áttérniük, a kollégiumokban csak külföldi diákok maradhatnak, illetve más hallgatók is, de utóbbiak csak az adott kollégium igazgatójának külön engedélyével, a diákok többsége otthonába tért vissza.

A kritikus helyzet miatt a Kormány az Operatív Törzzsel s más szakemberekkel felelősen egyeztetve november 11-től új és minden eddiginél szigorúbb járványügyi szabályozásról döntött, egyelőre harminc napra.

Az intézkedések között szerepel egyebek mellett: a közterületeken is kötelező maszkviselés a hat évnél idősebbek körében, a kijárás korlátozása este nyolc órától reggel öt óráig, a szórakozó helyek, az éttermek, a kávézók, a cukrászdák bezárása, amit épp a fiatalok látogattak nagyobb számban. A nyállal, cseppfertőzéssel is terjedő koronavírus továbbadásának esélyét ezekkel az intézkedésekkel is igyekeznek megakadályozni.

A közoktatási intézmények digitális oktatásra történő áttérése a kilencedik évfolyamos gimnazistákat, a 9. nyelvi előkészítő és az ezek feletti évfolyamokat, továbbá a fejlesztő nevelést végző iskolákat, valamint az általános iskolai felnőttoktatásban tanulókat érinti, vagyis ők áttértek a digitális oktatásra. Továbbá a szalagavatók megtartásának betiltásáról való döntést is közreadta Maruzsa Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériumának köznevelésért felelős államtitkára. Fontos tudni, hogy a hetedik és a nyolcadik évfolyammal működő középiskolákban e két évfolyamra nem vonatkozik a digitális oktatás. A januári középiskolai felvételi vizsgákat és a későbbi érettségiket, a tavaszi eljáráshoz hasonlóan, szigorú szabálykövetés mellett megtartják.

Az általános iskolák minden évfolyamán továbbra is a tantermi oktatás marad érvényben az iskola épületében az előírt higiénés szabályok kötelező betartása mellett. A szülők aggodalma nem ok nélküli, de a miniszterelnök tájékoztatása szerint az óvintézkedések mellett tantermi oktatásban részesülő diákok, amíg egészségesek, járhatnak iskolába, így a szüleiknek nem kell a munkahelyüket otthagyni, ami szintén fontos szempont.

Ugyanez érvényes a kisebbekre, a bölcsődés és az óvodás gyermekekre, így számukra is nyitva maradnak az intézmények kapui, melyek az eddigi eljárásrend szerint működnek tovább.

Ahol pedig a SARS-CoV-2 vírus megjelenik, ott célzottan, az adott intézményben, a konkrét évfolyamon, az érintett osztályban előírják a tantermen kívüli digitális munkarendet, ami már nem az intézményvezető feladata. Az Operatív Törzs előírása, szabályozása szerint a Nemzeti Népegészségügyi Központ dönt arról, hogy a fertőzöttség, megbetegedések kontrollálása után elrendelik-e az intézmény bezárását, a digitális oktatásra való áttérést vagy a rendkívüli szünetet.

Dr. Müller Cecília országos tisztifőorvos tájékoztatásában elmondta: A középiskolások körében négyszer annyi vírushordozót, fertőzött diákot szűrtek ki az elmúlt hónapokban, mint az általános iskolákban, óvodákban. Utóbbiak mozgástere, nagyobb közösségben való esetleges tartózkodása sokkal jobban kontrollálható, mint a középiskolásoké vagy az egyetemistáké. A napokban életbe lépett szigorításokkal, szabálykövetések erősítésével a vírus terjedésének lassulását kívánják elérni, ami a kórházak, egészségügyi dolgozók túlterheltségét is enyhítheti az ellenőrzött, három tesztelési fázison átesett vakcina érkezéséig. Az oltás önkéntes lesz, és ingyenes. Csak olyan vakcina érkezhet hazánkba, és azt adhatják be a koronavírus-fertőzés továbbterjedésének megakadályozása érdekében, amit már tízezer emberen kontrolláltak a szérumot gyártó országban. A vakcina beadására szintén meghatározott szabályok vonatkoznak.

A tantermi oktatást folytató iskolákban, továbbá az óvodákban, bölcsődékben az egészségvédelmi intézkedések szigorú betartásával folyhat a közösségi élet és a tanulás. Ezek sorába tartozik az új rendelet szerint a már közterületen is kötelező maszkviselés, a rendszeres szellőztetés, az alapos kézfertőtlenítés vagy szappannal és folyó vízzel, vagy kézfertőtlenítő géllel. Ugyanazt a törülközőt nem használhatja egyetlen másik gyermek sem. Az intézmények meghatározott pontjain, helyiségeiben kötelező az érintésmentes, folyékony kézfertőtlenítő használata, annak rendszeres feltöltöttsége.

A maszk helyes használatára, le- és felvételére például étkezés során, a szülőknek nagyobb figyelemmel kell megtanítaniuk a gyermekeiket, akárcsak a kézfertőtlenítők precíz használatára, hogy a pedagógusoknak ezzel kevesebb időt kelljen tölteniük.

Fontos, hogy senki ne igyon a társa poharából, kulacsából, ne egyen más evőeszközével, csak a saját kéztörlőjét, zsebkendőjét használja, és egymásnak semmilyen ruhaneműt vagy bármilyen más használati eszközt ne adjanak kölcsön. Az iskolai büfék nyitva tartása is korlátozás hatálya alá tartozik, hiszen a gyermekek a 10-15 perces szünetekben a 1,5 méteres távolságot a tapasztalatok szerint nem tudták megtartani. A távolságtartásra vonatkozó szabályt a tantermekben, a folyosón, az ebédlőben, a mosdóban is muszáj betartani a gyermekeknek és a pedagógusoknak is.

Az intézményvezetőknek kötelességük rendszeres ellenőrzés alatt tartani: az iskola, az óvoda, a bölcsőde mellékhelyiségeinek, folyosóinak, termeinek, padjainak, székeinek, asztalainak, a korlátoknak, az udvari és benti játékoknak a rendszeres fertőtlenítését. Éppúgy, mint az ebédlő, és az ott található összes evőeszköz, tálca, pohár, asztal, szék, padlózat, kövezet helyes fertőtlenítését. A testnevelés órákat, amíg az időjárás lehetővé teszi, kizárólag az udvaron, friss levegőn lehet megtartani.

Októbertől egyébként minden említett nevelési, oktatási és felsőfokú intézményben a napi reggeli testhőmérséklet-mérés életbe lépett.

Ugyancsak dr. Müller Cecília országos tisztifőorvos javaslatára, ha az intézmények bejáratánál történő testhőmérséklet-mérés során a csemete testhőmérséklete 37 Celsius-fok felett van, fél órás pihentetés után újra ellenőrizni kell a testhőmérsékletét, s ha e második mérés szerint nincs hőemelkedése vagy láza, csak akkor mehet a gyermek a közösségébe.

Amennyiben testhőmérséklete emelkedik és eléri a 38 fokot, vagy szemmel láthatóan elesett állapotban van a növendék, amit köhögés, orrváladékozás, fejfájás, esetleg hányás, hasmenés kísér, a szülőt vagy a gondviselőt telefonon értesíteni kell, akinek kötelessége gyermekét hazavinni, majd családorvosukat értesíteni.

Orvosi igazolással, egészségesen lehet visszatérni a közösségbe.

Müller Cecília felhívta a figyelmet arra is, hogy a lelki egészségre is figyelmet kell fordítani, mert a depresszió megjelenése a járvány idején emelkedést mutat. Beszélgessenek otthon a családtagok a gyermekeikkel is, engedjék, hogy kapcsolatot tartsanak a középiskolások barátaikkal főként virtuális módon. (A digitális oktatás nem szünidő, csak másfajta oktatási forma.) Továbbá fontos, hogy már az ifjakat is neveljék arra a szülők, hogy érdeklődjenek nagyszüleik felől, hívják fel őket telefonon, hiszen ők élnek a legelszigeteltebben, és a kórházakban ápolt betegek.

Vannak olyan, kórházban fekvő gyermekek, akiket hónapok óta személyesen nem is látogathat a családjuk, s úgy kell gyógyulniuk. Ez hatalmas terhet jelent a beteg gyermeknek is, és a szülőknek is. Kivételes esetekben, negatív teszttel, óvintézkedés mellett esetenként rövid időre megengedett a találkozás, a megfelelő távolságtartás mellett.

Ha a családban SARS-CoV-2 vírussal fertőzött személy betegeskedik, mindenkinek kötelezően karanténban kell maradnia, s hivatalosan elfogadott negatív tesztekkel, gyógyultan lehet csak visszatérni a munkahelyre, vagy az óvodába, iskolába, s erről a háziorvost tájékoztatni kell.

Dr. Katona Márta háziorvos érdeklődésünkre elmondta: a gyorstesztek nem adnak száz százalékos megbízhatóságot. Ráadásul, sajnos mind több helyről lehet néhány ezer forinttal olcsóbban megvásárolni az egyébként egységáras, 19 500 forintba kerülő COVID-19-tesztet.

Az ebből a nem szabálykövető magatartásból fakadó veszélyeket csak fokozza a vírustagadók, az „ellendrukkerek”, az összeesküvés elméleteket terjesztők hangja és tevékenykedése, mivel hatalmas károkat, terheket, veszteségeket okoznak, melyek a napi megbetegedésszámok emelkedésében is látszanak.

- Sokan vannak olyan páciensek is, akiknek nincs erős tünetük, akárcsak a család többi tagjának, így nem jelentik a panaszukat, hogy ne kelljen önkéntes karanténba vonulniuk. Csakhogy azok, akik így járnak el, sajnos bárkit megfertőzhetnek, ha elhagyják az otthonukat vagy vendéget fogadnak. Ezt támasztja alá az is, amit említettem, hogy a gyorstesztek nem adnak 100 százalékosan megbízható eredményt – folytatta dr. Katona Márta családorvos. – A koronavírus-fertőzést pedig csakis a forgalomba hozható, bevizsgált vakcinával lehet megállítani. Erre legalább decemberig, de a tömeges oltás tekintetében vélhetően áprilisig várnunk kell, hiszen a miniszterelnöki tájékoztatás szerint, ha decemberben érkeznének az első vakcinák az Európai Unióból, azt első körban az egészségügyi dolgozók, a krónikus betegek, a mentősök, a közrendért felelős személyek kapják meg. Szerencsés esetben.Vagyis, aki koronavírus-fertőzötten nem tartja be a 10-14 napos karantén szabályát, sem a többi szabályt, nagy hibát követ el, és veszélyezteti a környezetét is, saját egészségét, ráadásul jelenleg bárki kétszer is megfertőződhet, a későbbi szövődmények súlyosságáról nem is beszélve.

- A miniszterelnök azt is bejelentette a november 11-től életbe lépett szigorító rendelettel egy időben, hogy a tanárokon, az óvónőkön s a nevelési oktatási intézményekben dolgozókon heti egyszer gyorstesztet végeznek a jövőben. Ha ez nem ad minden esetben valódi eredményt, akkor mi értelme van?

- Ez akkor is előrelépés, ha nem ad biztonságos eredményt, így a semminél jobb, hiszen tudjuk, több pedagógus is elhunyt az elmúlt hónapokban a koronavírus-fertőzés következtében. S többen megfertőződtek. Akinek érzékelhető tünetei vannak, melyek egyre fokozódnak, úgy is az orvosa segítségét, tájékoztatását kéri előbb telefonon, aki a kötelező eljárásrend szerint cselekszik a beteg érdekében a tünetek alapján. Egyébként az is újdonság, hogy a koronavírussal fertőzött pedagógusok 100 százalékos táppénzben részesüljenek.

Az ő későbbi két PCR-tesztjük mindenkor ingyenes.

- Nagyon sok szülőt kétségekkel tölt el, hogy általános iskolás gyermeke továbbra is ki van téve a COVID-19-fertőzésnek, hiszen ha kisebb arányban is, de gyermekek is fertőződtek már meg ezzel a kórsággal. Ráadásul lehet, hogy nem lesznek tünetei, de a család bármely tagját, főként az idősebbeket, krónikus betegeket észrevétlenül megfertőzheti.

- Ez sajnos igaz. Potenciális veszélyt rejt, és lassan már nincs is olyan közoktatási intézmény az országban, ahol nem találtak fertőzött diákokat. Sokan épp otthonról hurcolták az iskolai közösségbe a koronavírus-fertőzést. Azt viszont nem értem, ha ilyen esettel találkoznak az intézményvezetők, a pedagógusok jelzésére az érintett helyeken miért nem függesztik fel az oktatást, hiszen immár át lehet térni a digitális oktatásra. Egyébként is bejelentési kötelezettségük van a megyei tisztiorvosi szolgálat felé hasonlóan kritikus esetekben, ami a közösséget veszélyezteti.

A szülők másik fele azért tiltakozna, ha a 7-14 évesek körében is visszaállna a digitális oktatás, vagy bezárnának az óvodák, ami a munkavégzést, így a létfenntartást veszélyeztetné. A gyerekek sajnos hosszú napokig, hetekig is lehetnek látens vírushordozók, akárcsak a fiatalok. Idősebb szülőre, nagyszülőre, rokonra pedig tilos gyermekfelügyeletet bízni épp a sérülékenységük miatt. Ezt minden felelősen gondolkodó anyának és apának tudnia kell. A járvány kitörése óta több orvosi megfigyelésből arra következtettek, hogy a gyermekek szervezete ellenállóbb a koronavírussal szemben, vagy a tüneteik enyhébbek.

A középiskolások és az egyetemisták eddig sokkal nagyobb és szélesebb körű társaságban, rendezvényeken, szórakozóhelyeken mozogtak, így ők az egyik olyan csoport, akik közt sokan nagy eséllyel vírushordozók. Vagyis az ő digitális oktatásra történő áttérésük érthető, másrészt rájuk nem kell felügyelniük a szülőknek, vagyis dolgozhatnak. Másrészt, az sem mindegy, hogy ők egészségesek maradnak-e. Eddig számos egyetemi hallgató megfertőződött a koronavírussal, legalább három hét a felépülésük, ha nincs szövődmény és további fertőzés. Sajnos a fáradékonyság, a köhögés, nehezebb légzés később is megmutathatja magát, ami már akkor is félelmetes érzés, amikor először éli meg valaki. Tehát rájuk is, a fiatalokra is vigyázni kell. A legfiatalabb magyar COVID-19 áldozat csupán 20 éves volt.

- Sokszor, sok helyen elmondták már a szakemberek a koronavírus-fertőzés tipikus tüneteit, melyek figyelmeztetőek lehetnek. Az sem ritka, hogy egyeseknek negatív a gyorstesztjük, és mégsem nyerték vissza az ízlelésüket, szaglásukat. Vagyis lehet, hogy meg sem gyógyultak?

- A koronavírus-fertőzés jellegzetes tüneteit lassan már mindenki jól ismeri, de nem mindenkinél ugyanazok mutatkoznak meg. A gyerekeknél is a tipikus tünetek között tartjuk számon a magas lázat, a köhögést, izomfájdalmat, fejfájást, gyengeséget, fáradékonyságot, a tüdőgyulladást, a nehézlégzést, hányást, hasmenést. Az immunrendszer gyengülése, a túlzott stresszes élet, a krónikus betegségek fennállása csökkenti a vírussal szemben történő védekezési képességet, ellenálló képességet. A változatos és kiegyensúlyozott, egészséges étkezés, a mozgás, a bőséges folyadékfogyasztás, elsősorban a D-, C-vitamin rendszeres szedése, illetve felnőttek esetében a szelén is jó szolgálatot tesz. Továbbá elengedhetetlen a maximális szabálykövetés, higiénés szabályok, maszkviselés, távolságtartás betartása. Mindennél fontosabb, hogy beteg gyermek és felnőtt se menjen közösségbe, és kérjen telefonon orvosi segítséget.

- Egy sajnálatos esetről már tudunk, a legtöbbről nem hallunk, nyilván a pánikkeltés elkerülése miatt. Szeptember közepén megfázásos tünetekkel került kórházba egy 39 éves tanár. A pedagógus párja előbb a háziorvost hívta fel, aki lázcsillapítót, pihenést, forró teát javasolt. Néhány nap múlva az állapotromlása miatt a COVID-osztályra került, immár a családorvos közreműködésével. A beteg október elején sajnos elhunyt.

- Hallottam a szomorú esetről. A betegről kiderült, hogy koronavírussal fertőződött, pozitív lett a tesztje a kórházban. Átszállították a COVID-os betegeket ápoló intenzív osztályra, de tudomásom szerint addigra már összeomlott a légzése, géppel lélegeztették, mesterséges kómában tartották, kétoldali tüdőgyulladást diagnosztizáltak esetében, a koronavírus sajnos a szívét és keringési rendszerét is megtámadta. A betegnél SARS-CoV-2 vírus okozta COVID-19 betegség váltotta ki a légzési elégtelenséget. Más információval nem rendelkezem, s ha ez másként lenne, ennél többet akkor sem hozhatnék nyilvánosságra.

Vagyis, ez a végtelenül szomorú eset is azt bizonyítja, hogy egyetlen pedagógus se féljen attól, ha otthon kell maradnia, mert betegnek érzi magát, ha orvoshoz kell fordulnia. A munkából betegség vagy karantén miatt kieső tanárok, óvónők és más ottani dolgozók hasonló esetben 100 százalékos táppénzt kapnak. A pénz tehát nem lehet visszatartó szempont az egészség rovására. Egyébként minden esetben a Nemzeti Népegészségügyi Központ dönt arról, hogy koronavírus-fertőzés miatt hol és mennyi tanárnak, diáknak rendel el karantént. A karanténban lévő, de nem beteg pedagógusok otthonról is elláthatják a feladatukat digitális oktatás formájában.

Nem tehetünk mást, mint betartjuk a szabályokat, minden előírt helyzetben viseljük a maszkot, fokozottan figyelünk a higiénés szabályokra, nem keresünk kibúvókat, és vigyázunk a saját és a környezetünkben élők testi, lelki egészségére.

Forrás: WEBBeteg

Balogh Mária, újságíró

Szakértő: Dr. Katona Márta, háziorvos