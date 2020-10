Müller Cecília: a fiatal kor nem garancia a tünetmentességre

Az egészséges fiatalnál is hetekbe telhet kigyógyulni a COVID-19-ből

A 35 év alatti páciensek ötöde arról számolt be, hogy a pozitív teszteredményt követően akár 21 napba is telt, míg újra a korábbi egészségi állapotában érezte magát, olvasható az amerikai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) adatai között.