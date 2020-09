Néhány egyszerű magatartási szabály betartásával sokat tehetünk a fertőzés ellen

A járvány most zajló második hullámában ismét mindannyian sokat tehetünk a sikeres védekezésért és azért, hogy a további korlátozó intézkedéseket elkerüljük. Néhány egyszerű magatartási szabály betartásával sokat tehetünk a fertőzés terjedése ellen, saját magunk és mások egészsége védelmében.

A honlapra feltöltött tájékoztatóban a maszkviseléssel, kézmosással, bevásárlással, az otthonukban, a közösségi terekben, a munkahelyeken, a sportolás, kutyasétáltatás kapcsán javasolt könnyen betartható hétköznapi szabályokat foglaltuk össze.



Az egyik legfontosabb szabály, hogy viseljünk maszkot az üzletekben, tömegközlekedési eszközökön, bevásárlóközpontok területén, mozikban, színházakban, ügyfélszolgálati irodákban és alapvetően minden olyan élethelyzetbe, ahol a 1,5 méteres távolságot nem tudjuk tartani. Különösen ajánlott a maszkviselet, ha például idős családtagunkat látogatjuk meg. A helyes maszkviselet szabályait is újra összefoglaltuk.



A gyakori és alapos kézmosás az egyik leghatékonyabb védelem a fertőzés ellen. Itt a legfontosabb, hogy folyó, meleg vízzel és szappannal mossunk kezet, figyelve a kéz minden részére, és a szappanos bedörzsölés legalább 30 másodpercig tartson.

A köhögési, tüsszentési etikett betartása most különösen fontos. Ha köhögés vagy tüsszentés során maszkot viselünk, akkor is tegyünk a maszk elé zsebkendőt (vagy használjuk a könyökhajlatunkat), és utána a lehető legrövidebb időn belül cseréljünk maszkot és mossunk kezet.



Az otthonunkat, a közösségi tereket, az irodákat takarítsuk, fertőtlenítsük rendszeresen. Szellőztessünk gyakran és hazaérve mossunk alaposan kezet. Ha idős, krónikus beteggel vagy koronavírusfertőzöttel egy háztartásban élünk, akkor mindezekre a szabályokra fokozottan figyeljünk. Az idősek védelme érdekében kérjük, hogy idős családtagot csak akkor látogassunk, ha egészségesek vagyunk.



Lehetőleg kerüljük a felesleges közvetlen testi kontaktusokat, hagyományos üdvözlési formákat (puszi, ölelés). Családi összejöveteleknél, esküvők, temetések szervezésénél is igyekezzünk figyelni az óvintézkedésekre. Lehetőleg most a szabadban sportoljunk és kerüljük az olyan edzéseket, ahol sokan vannak együtt zárt térben.



Az üzletekben céltudatosan vásároljunk, a maszk takarja el az orrot és a szájat, ne fogdossuk feleslegesen a termékeket és ne nyúljunk az arcunkhoz. Ahol lehet, lehetőleg érintésmentes fizetési módot válasszunk. Hazaérkezéskor a vásárolt termékek kipakolása előtt és után mossunk kezet!



Itt olvashatja részletesen az ajánlott magatartási szabályokat:



