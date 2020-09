Immár nem hanyagolható el az óvintézkedések betartása

Hazánkban is, akárcsak a világ összes országában, a koronavírus-járvány alaposan megváltoztatta, feje tetejére állította az életmódunkat, ami tavasszal borította fel először az emberek életét, hétköznapi szokásait, az egymás mellett élés, a munkavégzés dinamikáját. S mára, nyakunkon a második hullám, sajnos napról napra mind több a fertőzöttek száma Magyarországon is, ami sokkal erőteljesebb, több embert érint, immár a fiatalokat, gyermekeket, a középkorosztályt sem kíméli, s főként közösségekben terjed a legrohamosabban.

Az összeesküvés elmélet hívei, akik a vírus mesterséges „előállítását”, terjesztését hirdetik, túl sokat nem érnek a pánikkeltésükkel, hiszen a COVID-19 bárhogyan is, de az egyik legnagyobb, alattomosan támadó, még nem gyógyítható vírusellenségünk lett. Az immunrendszer stabilitása, az esetlegesen fennálló krónikus betegségek nagyban befolyásolják azt, hogy a fertőzött személyek miként élik meg a koronavírussal járó tüneteket, s mennyi idő alatt épülnek fel a betegségből.

Alapvető szabály a koronavírus második hullámában is, hogy

a higiénés szabályokat,

a 1,5-2 méteres távolságtartást,

a kötelező és helyes, jól megválasztott maszkviselést,

tünetek jelentkezése esetén azonnali, önkéntes karanténba vonulást, a telefonos orvosi felvilágosítást,

és a szakemberek nyomatékosan hírül adott további prevenciós szabályait mindenki betartsa.

Ha magunkra nem vigyázunk, és nem vagyunk szabálykövetőek, észrevétlenül is megfertőződhetünk, s így a környezetünkben élőkre és másokra is veszélyt jelentünk. Továbbadjuk a szabad szemmel láthatatlan koronavírust. A láncreakciónak beláthatatlan következményei lehetnek, amiről már van ismeretünk a tavaszi világjárvány sokkoló helyzetét, képsorait felidézve.

Bármennyire nehezen megoldható, ha kötelező az intézményi oktatás, a diákoknak ügyelniük kell az előírt távolság betartására a folyosón, az ebédlőben is, amit a tanároknak felügyelniük kell. Meg kell tanítani a gyermekeket a helyes és rendszeres kézmosásra, a kézfertőtlenítő használatára. Gondot kell fordítani a gyakori szellőztetésre, a rendszeres szabadlevegőn való tartózkodásra, a zsebkendő és a szájmaszk megfelelő használatára, az elhasználtak cseréjére, kukába helyezésére.

A maszkok kötelező viseletére a kijelölt helyeken, a karanténba vonulás szabályaira, és a kormány által a napokban hozott új rendeletekre, jogszabályokra utalva Szlávik János infektológus főorvos kijelentette: - A magyar emberek többsége csak akkor hajlandó a szabályok betartására, ha annak elmulasztása esetén büntetést kell fizetniük, vagy más, komolyabb szankcióban részesülnek, esetleg ha közvetlenül érinti őket a megbetegedés. Így van ez a maszk helyes és szabálykövető viselését illetően is, és a koronavírus tüneteire utaló jelek vagy a kontaktszemélyekkel való találkozás esetén, az azonnali önkéntes karanténba vonulás betartása esetén.

Nem tagadta azt sem: a jelenlegi helyzetben olyan kiszolgáltatott az emberiség a koronavírussal szemben, hogy annak gyorsabb terjedését csak a szabályosan használt, sterilen, tisztán tartott, a szájat és orrot is elfedő maszk képes némiképpen lassítani, valamint a rendszeres kézmosás szappanos vízzel, vagy az alkoholos géllel történő kézfertőtlenítés, továbbá az előírt távolságtartásra való figyelem, a precíz, következetes fertőtlenítés az otthonokban, a munkahelyeken, tömegközlekedési eszközökön, vonatokon, üzletekben, iskolákban, óvodákban, bölcsődékben, szociális és egészségügyi intézményekben, üzletekben, ügyfélforgalmat bonyolító hivatalokban, irodákban, sokkal hatékonyabban, mint eddig. A maszkviselés pedig nem lehet az „akarom vagy nem akarom” játszma része. Kötelező viselni! A renitenseknek pénzbírságot kell fizetniük.

A maszk használata Kötelező viselni szájat, orrot eltakaró maszkot az üzletekben, orvosi rendelőkben, egészségügyi, szociális intézményekben, hivatalokban, mozikban, színházakban, könyvtárakban, gyógyszertárakban, iskolákban, egyetemeken, kollégiumokban, közösségi terekben, bankfiókokban, piacokon, tömegközlekedési eszközökön, vonaton, várótermekben. A koronavírussal a legkönnyebben az orr nyálkahártyáján keresztül lehet megfertőződni, valamint nyállal és légúti váladékkal történő cseppfertőzéssel. Textilmaszkok. Sokan tapasztalják, hogy az utcai vagy bolti árusoknál, a szabadon lógó szájmaszkokat összefogdossák a vásárlók, mielőtt megveszik. Ezzel máris fertőzést vihetnek a textilre. A szakemberek úgy vélik, hogy ez végtelenül helytelen és rossz szokás, de el kell fogadni, hogy ha nem látja a vevő a méretet, a fazont, nem érzékeli az anyag minőségét, a fémszerkezet létét az orrnyeregnél, nem szívesen ad ki több száz forintot a védelmet nyújtó eszközre. Így a legtermészetesebb, hogy mielőtt bárki használni kezdi a megvásárolt textilmaszkot, 60 Celsius-fokon ki kell mosnia. A textilmaszkból 2-3 váltásnak lennie kell. A 60 fokon történő mosást naponta kell ismételni, mert másként nem ér semmit a viselete a napi használat során megtapadt korokozók miatt. A patikákban vásárolt orvosi maszkokat fő szabály szerint csak egy alkalommal szabad viselni, utána becsomagolva a hulladéktárolóba kell dobni. Itt jön ám a nagy kérdés, hogy a szabadáras készítmények költségét, melyek egyes gyógyszertárakban 150-200 forintba kerülnek, máshol 350-600 forintba, vajon miként lehet beépíteni a havi otthoni kiadásba. Két fő esetén az erre fordított összeg elérheti a 10-12 ezer forintot is, ha egy nap csak egy maszkot használunk. Ahol négy főre vásárolnak védőeszközt, arányosan magasabb lesz ez az összeg. Kitérni előle nem lehet az ismert rendelet miatt, és a szabálykövetés maximális betartása miatt sem. Mindennél fontosabb azonban az egészség védelme a koronavírus-világjárvány második hullámában. - A kétrétegű maszk bizonyos fokú védelmet nyújt, de a legbiztonságosabb mégis az öt hatékony szűrőréteggel ellátott maszk, mely teljeskörűen megakadályozza a nyálcseppek, az orválladék környezetbe való kerülését – tudtuk meg dr. Vincze Ella gyógyszerésztől, patikavezetőtől. – Az ötrétegű maszk drágább, de szinte maximális védettséget nyújt a szabályos viselése, ha nem piszkáljuk a szájrésznél, az orrnál, és nem húzogatjuk indokolatlanul. A maszkot a leghelyesebb a fülnél található gumi segítségével levenni és felhelyezni a szájra és az állra és az orra, egészen az orrnyeregig. Ha az utcán levesszük, helyezzük az erre a célra rendszeresített tiszta tasakba, majd ha újra felvesszük betérve egy másik üzletbe, fertőtlenítsük le előtte a kezünket az alkoholos kézfertőtlenítővel, amit nem kell lemosni. Kétségtelen, hogy a maszk viselése zárt helyen, és meleg időben nagyon kellemetlen, beizzad az arcunk alatta, nehezebben jutunk oxigénhez, de jelenleg ez az egyetlen módja a vírus elleni védekezésnek. A gyógyszerész elmondta azt is, hogy az áruházakban megvásárolható, egyszerű divatmaszk, mely műszálas anyagból készül és egy vékony réteggel takarja el a szájat, semmiféle védelmet nem nyújt a vírussal szemben. Ezeket érdemes elkerülni, nem megvásárolni. A plexi álarc és a szelepes maszk nem állítja meg az új koronavírus terjedését

Sokan még mindig rosszul viselik a maszkot

Dr. Merkely Béla professzor, a SOTE rektora korábban arról számolt be, hogy a lázas, rossz körérzettel rendelkező, köhögéssel, felső légúti tünetekkel küszködő gyermekeknek életkortól függetlenül muszáj otthon maradniuk, és tilos a fertőzést a közösségbe vinni. Különösen azért, mert a kisgyermekek az óvodákban nem viselnek maszkot, de a koronavírust hordozhatják ők is, amit a kiköhögött váladékkal máris továbbadhatnak a társaiknak, az óvoda dolgozóinak, és akár a játékok vagy asztalok felületén is megtapadhat a vírus. Annak eldöntése, hogy milyen jellegű, eredetű a gyermek, az ifjú gimnazista vagy az egyetemista felső légúti betegsége, a gyermekorvos vagy a háziorvos tudja megállapítani, vagy javaslatot tenni arra, hogy a betegség megjelenésétől számítva meddig maradjon távol a beteg a közösségétől. Ha lázas állapot, elesettség, erős köhögés is kíséri a megbetegedést, elkerülhetetlen a járványügyi hatósággal felvenni a kapcsolatot, és kizárni a koronavírus-fertőzést.

Tudni kell azt is, hogy a professzor tájékoztatása szerint a felső-légúti panasszal, lázzal, tartós hőemelkedéssel megbetegedett gyermekek negyede bizonyosan hordozza a koronavírust.

Dr. Póta György, a Házi Gyermekorvosok Egyesületének elnöke leszögezte, hogy mivel az Oktatási Hivatalok rendelkezése alapján köhögő, orrfolyásos gyermeket a szülők nem vihetnek sem óvodába, sem iskolába, a gyermekorvosok a szezonális megfázások idején mást sem tesznek, mint igazolásokat „gyártanak”, amivel mehet oviba vagy iskolába a gyermek, még akkor is, ha nem kizárt, hogy valóban vírushordozó. A koronavírus tömeges tesztelésére, a mintavételekre viszont sem elegendő teszt, sem elegendő eszköz, sem elegendő személyzet, sem elegendő pénz nem áll rendelkezésre a magyar egészségügyben. A Kormány most hozott rendeletében 19.500 forintban maximalizálta a PCR-tesztelés önköltségi hatósági árát. Az önkéntesen vállalt kontrollt így is kevés család tudja megfizetni, noha ez lényegesen kevesebb mint a pár nappal előtte 30-35 ezer forintba került gyorsteszt, amit az önkéntes karanténból kilépni kívánók saját pénztárcájukból voltak kénytelenek megfizetni hazánkban. Amennyiben a tesztelést a háziorvos rendeli el, a teszt elvégzése az eddigiekhez hasonlóan ingyenes. Dr. Póta György úgy véli, hogy az október 1-jétől bevezetésre kerülő kötelező, érintésmentes iskolai hőmérőzés jó kezdeményezés, de ezzel sajnos nem lehet teljesen kiszűrni a valódi koronavírus-hordozókat, a későbbiekben a tesztelés során esetlegesen pozitív eredményt mutatókat.

A pedagógusok és a tisztiorvosi szolgálat munkatársai szinte egybehangzóan azt mondják: beteg gyermek semmilyen felső légúti tünettel ne menjen közösségbe, még orrfolyással sem. A maszkviselés ráadásul a kisiskolások számára igen körülményes, nehezen képesek azt szabályosan viselni, le- és felvenni, sajnos összefogdossák, leejtik, összecserélik, majd felhelyezik a szájuk elé, amikor ezt kéri a pedagógus tőlük. A tanárok pedig képtelenek minden diákot egyesével figyelni, segíteni az egyéb járványügyi szabályok követését a tanítás mellett. A tanítási órákon a legtöbb helyen az országban nem is kell felvenni a maszkot a diákoknak, és nincs biztosítva a 1,5-2 méteres távolságtartás sem. Ezek ismeretében, joggal féltik a szülők gyermekeiket a köhögő, taknyos társaiktól, és a tanárok is maximális veszélynek vannak kitéve, hiszen ami a gyermekek szervezetében enyhe tünetet mutat a vírus hatására, az a felnőtt emberek szervezetére, főként, ha krónikus betegségben szenved valaki, vagy életkora miatt, ha közel van a nyugdíjkorhatárhoz, akár végzetes is lehet, vagy komolyabb tünetekkel járó koronavírus-megbetegedést idézhet elő.

A szülők többsége ugyan örül az iskolában történő oktatásnak, és annak, hogy nem kell szabadságot kivenniük, a munkahelyüket otthagyniuk egyelőre az online oktatás miatt, azonban sokszor következetlenséget vélnek felfedezni abban, hogy mikor és miért kell egyes iskolákban osztályokat hazaküldeni, karanténban tartani, távoktatásra ítélni, míg mások tovább folytathatják az iskolában történő tanulást.

Hazánkban eddig három iskolát és tizenhat óvodát kellett bezárni.

Az egyetemeken, ahol zömmel részben online, részben tantermi oktatás zajlik, kötelező a maszk viselete az előadásokon, a közösségi terekben. Ezzel együtt, a legnagyobb veszélynek épp ez a korosztály van kitéve a koronavírus-világjárvány második hullámában. A felsőoktatási intézményekből, kollégiumokból hazatérő fiatalok olykor tünetmentesen érkeznek otthonukba, majd néhány nap elteltével a család valamelyik, idősebb tagja a koronavírus-fertőzés tüneteit mutatja.

Önmagunkért és egymásért is felelősek vagyunk Bármely oktatási, nevelési intézményben, az egyetemeken a betegeket azonnal el kell különíteni, ha a koronavírus tipikus tüneteit észlelik. Ezt követően a háziorvost vagy a speciális mentőszolgálatot kell értesíteni, akik védőfelszerelésben érkeznek a beteggyanús személyhez, s a protokoll vizsgálat után egészségügyi intézménybe szállítják a pácienst, akinek COVID-19-szűrésére is sor kerül. A koronavírus-fertőzés miatt hiányzó gyermekek, diákok távolléte a hatósági karantén idején is igazoltnak minősül. – Vannak orvosok, akik a COVID-19 tünetei közül nem mindegyiket ismerik fel, nem mindekor ismerik fel időben a fertőzést, így a koronavírusos beteg szervezete olyan károsodásokat szenved el, ami nem mindenkor fordítható vissza. Ez később derül ki. Sokan közülük nem is kerülnek kórházba, hanem házi karanténban szenvedik végig a koronavírus-fertőzés kínzó tüneteit, amiről sokan azt gondolják, hogy egyszerű, influenzaszerű betegség. Gyakorta nem az sajnos. Vannak szerencsések, akik valóban „megússzák” az enyhébb tünetekkel ezt a betegséget. Minél idősebb valaki, annál nagyobb traumát, megpróbáltatást, veszélyt okoz a szervezetnek a koronavírus-fertőzés s annak utóhatásai – tudtuk meg Dr. Balogh Zsuzsanna infektológus szakorvostól, aki hozzátette: – A koronavírus tünetmentes hordozása nagy veszélyeket rejt a környezet számára, hasonló jelenséget soha nem figyeltek még meg más légúti betegség esetében. Hangsúlyozom, hogy ha a lakosság legalább 80 százaléka hordana maszkot és szabálykövető lenne, a fertőzések száma tizedére csökkenne. Sok maszktagadó ember a koronavírusról a legalapvetőbb ismeretekkel sem rendelkezik, és teljes érdektelenséget mutat a napi, friss statisztikai adatok, a megbetegedések és a halálozások iránt. Az összeesküvés elmélet számukra érdekesebb, mint a tudományos vagy hétköznapi tájékoztatás ismerete a veszedelmes, egyelőre gyógyíthatatlan COVID-19-betegségről. Amíg nincs vakcina a koronavírus ellen, senki nem dőlhet hátra, nem érezheti biztonságban magát sehol a világon. Ezért rendkívülien fontos a szabálykövetés, a higiénés szabályok maradéktalan betartása, a megfelelő maszk helyes viselése, főként zárt terekben, közösségekben s a már említett helyeken. Önmagunkért és egymásért is felelősek vagyunk, ami nem egyeztethető össze a járványügyi előírások tagadásával, azoknak a megszegésével.

