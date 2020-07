13 fővel emelkedett az azonosított fertőzöttek száma, nincs újabb elhunyt

13 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 4247 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Nincs újabb elhunyt, az elhunytak száma változatlanul 595 fő.

A járvány kezdete óta 3073-an már meggyógyultak, így az aktív fertőzöttek száma 579 fő jelenleg, a tendencia továbbra is csökkenő.

Az aktív fertőzöttek 38%-a, az elhunytak 60%-a, a gyógyultak 46%-a budapesti. 127 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 5-en vannak lélegeztetőgépen, 2453 fő pedig hatósági házi karanténban van.

Világszinten tegnap 194 677 új esetet jelentettek, a legtöbb új fertőzött továbbra is az Egyesült Államokban van (58 349 fő, összesen 3 413 995). Európában Oroszországból (6615), Ukrajnából (678) és Nagy-Britanniából (650) számoltak be a hatóságok a legtöbb új COVID-19-fertőzöttről. Magyarország szomszédai közül - Ukrajnán kívül - Romániában nőtt legnagyobb számban az érték, ahol 456 új fertőzöttet azonosítottak, de Szerbiában (287 fő), és népességarányosan Horvátországban (50), illetve Szlovéniában (14) is gyorsan terjed a járvány.

