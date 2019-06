A nyaralásból hazatérve jelentkeznek a Legionella-fertőzés tünetei

A légiós betegséget vagy legionellózist épületgépészkórnak is nevezik, a fertőzések kialakulásában ugyanis döntő szerepet játszanak a különböző épületgépészeti berendezések. A fertőzést meleg vizes környezetben megjelenő baktériumok okozzák, így veszélyt jelenthetnek a nem megfelelően gondozott zuhanyzók, hűtőtornyok, pezsgőfürdők és szökőkutak is.

Csak belélegzés útján fertőz

A Legionella baktériummal számtalan helyen találkozhatunk életünk során. A kórokozó gyakorlatilag bárhol elszaporodhat, ahol 37°C fok feletti vizes környezetet talál. Természetes vizeinkben is előfordul, de megtalálható a háztartási melegvizes rendszerekben is. Nyugodtan kezet moshatunk vele, akár meg is ihatjuk, tüneteket ugyanis kizárólag belélegzés útján okoz, ha a tüdőbe jut – magyarázza dr. Potecz Györgyi tüdőgyógyász. A fertőzés forrásai így olyan vizes berendezések lehetnek, amelyek működésük közben aeroszol méretű vízcseppeket bocsájtanak ki.

40 éve jelent meg a kórokozó

A Legionella baktériumot először 1977-ben azonosították, az „Amerikai Légionáriusok” veterán segélyszervezet egy évvel korábbi ülésén kitört tüdőgyulladás-járvány kapcsán. A közegészségügyi vizsgálatok azt is megállapították, hogy a 182 megbetegedést – melyek közül 29 halállal végződött – a szállodai légkondicionáló párásítójában megtelepedő baktérium okozta.

Az otthoni klímától nem fog Legionella-fertőzést kapni, de más kórt okozhat

Az otthoni klímaberendezéseket javasolt évente szakemberrel kitisztíttatni, még tavasszal, az intenzív használat előtt. A Legionella baktérium csak vizes környezetben tud megjelenni, az olyan klímaberendezéseknél, amelyek nem használnak vizet a levegő hűtéséhez, tehát az otthoni és az autóban lévő klímáknál nem kell tartani fertőzéstől – olvasható az Amerikai Járványügyi Központ honlapján. A készülékek tisztítását azonban így is el kell végezni, mert a benne lévő gombák, kosz és egyéb baktériumok miatt az elhanyagolt készülék számos más légúti betegség forrása lehet.

Influenzához hasonló tünetek

A betegség kezdeti szakaszában láz, fejfájás izomfájdalom jelentkezik, majd később száraz köhögés és tüdőgyulladás lép fel. A kórokozó elsősorban az 50 év feletti korosztály, a krónikus tüdőbetegek és a dohányosok számára jelent fokozott kockázatot, illetve azoknál, akiknél csökkent immunműködés áll fenn.

Nyaralás alatt is megfertőzhet

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) 213-as felméréséből kiderül, hogy 2005 ás 2012 között a fertőzések 73 százaléka közösségben szerzett, 19 százaléka utazással társult, 8 százalék pedig egészségügyi létesítményekhez köthető. 2011-ben például több angliai és walesi utasnál jelentkeztek tünetek görögországi nyaralásukról hazatérve. Az esetek kivizsgálása kapcsán a hatóságok több karbantartási és fertőtlenítési hiányosságot is feltártak egy görög szálláshely vízrendszerében, vízhőmérséklet szabályozási problémát is azonosítottak és kimutatták a Legionella kórokozó jelenlétét is.

Nem lehet megelőzni

Mivel a kórokozó belélegzéssel terjed, ez esetben sem az alapos kézmosás, sem az egyéb bevált praktikák nem segíthetnek. A fertőzés ellen védekezni csak az előírások betartásával lehetséges.

Hazánkban ez év februárjától lépett hatályba az Emberi Erőforrások Minisztériumának 49/2015. (IX.6.) rendelete, mely szerint a fokozott kockázatot jelentő közegekben (pl. kereskedelmi szálláshelyeken, egészségügyi és szociális létesítményekben, nedves hűtőtornyokban, közfürdőkben a 30°C-nál melegebb, vízpermetet képző medencék esetén,) kötelező rendszeres vizsgálatokat, mintavételeket végezni a Legionella kiszűrése érdekében.

Ha tünetei vannak, forduljon orvoshoz!

A betegség fokozott kockázatot jelent a rizikócsoportba – 50 év felettiek, dohányosok, krónikus tüdőbetegek, csökkent immunműködés - tartozók számára, ezért ha a betegség tünetei jelentkeznek, forduljunk mielőbb orvoshoz! A kórokozót vérből, légúti váladékból és vizeletből is ki lehet mutatni. Ezt követően a szükséges antibiotikumos kezelést kell megkezdeni.

(Budai Allergiaközpont - Dr. Potecz Györgyi, tüdőgyógyász, allergológus)