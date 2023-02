Másodszor is megfertőződhetek? Gyakori kérdések a hepatitisz C-ről

A hepatitisz, vagyis a májgyulladás leggyakrabban vírusfertőzés vagy alkoholbetegség miatt alakul ki, bár mérgező anyagok, drogok következtében és bizonyos állapotok, például autoimmun betegségek miatt is megjelenhet. Öt fő típusa közül a B és a C a leggyakoribb.

Dr. Németh Alíz, a Hepatológiai Központ hepatológusa, gasztroenterológusa szerint számos félreértés és kérdés merül fel a hepatitisz C kapcsán, amelyeket érdemes tisztázni.

A hepatitisz minden típusa súlyos?

A hepatitisz vírusok meglehetősen különbözőek, ezért az általuk kiváltott betegségek is azok. A leggyakoribb A, B és C típusok is másként hatnak a szervezetre. A hepatitisz A gyors, erős tünetekkel járó betegséget okoz, de nagyon ritkán jár súlyos komplikációval vagy elhúzódó panaszokkal. A hepatitisz B főként akkor válik súlyossá, ha a vírusfertőzés krónikussá válik, de ez csak 2-6%.ban fordul elő. A hepatitisz C nem okoz panaszt eleinte, de az esetek 60-80%-ban krónikussá válik, ami miatt megnő a májdaganat és a cirrózis kockázata – ha nem történik kezelés. Éppen ezért lehet fontos az A és B típus elleni oltás (egyelőre csak ezekre létezik) és a C típusra vonatkozó szűrés.

Hirdetés

Lehet szoptatni hepatitisz C fertőzés mellett?

A hepatitisz C vírus nem terjed anyatejjel, de sebes vagy vérző mellbimbók esetén a gyógyulásig átmenetileg fel kell függeszteni a szoptatást.

A májgyulladás átadható kézfogás és csókolózás által?

Sem csókolózással, sem kézfogással, köhögéssel, közös étkészlet használattal nem adható át a hepatitisz, ugyanis vér útján terjed. Legyakrabban megosztott injekcióstűvel, nem steril tetováló eszközökkel, szülés során fertőződhet meg valaki és ritkán a nemi érintkezés kapcsán.

Szabad szexelni, ha valaki hepatitisz C fertőzött?

A hepatitisz C vér útján terjed, éppen ezért a nemi érintkezés önmagában nem tilos, bár az anális közösülés és a menstruáció alatti érintkezés komoly kockázatot jelent. A gyakori partnerváltás és a HIV fertőzöttség rizikófaktornak számít, így, ha valaki nem monogám kapcsolatban él, mindenképpen ajánlott óvszert használnia minden alkalommal.

Minden hepatitisz fertőzött besárgul?

A sárgaságot a máj problémája okozza, és mivel nem minden hepatitisz fertőzés károsítja azonnal a májat, ezért nem feltétlenül jelenik meg a sárgaság sem. Sokaknak akár évtizedekig nincsenek tünetei, bár a diagnózis és a kezelés már ekkor is nagyon fontos lenne.

Meg lehet fertőződni másodszor is hepatitisz C-vel?

Sajnos igen. Ha valakinél már gyógyszerrel kezelték a hepatitisz C-t, és kigyógyult belőle, azzal még nem keletkeztek antitestek a szervezetében, így nem védett. (Ez csak oltással lenne elérhető, ami egyelőre C típus esetében még nem létezik.) Vagyis a gyógyult betegeknek adott helyzetekben ugyanolyan fontos az elővigyázatosság.

Valóban komoly mellékhatásai vannak a hepatitisz C elleni gyógyszereknek?

A modern készítményeknek csak kevés, és jól tolerálható mellékhatása lehet. A szükséges 8-12 hetes gyógyszeres kezeléssel pedig az esetek több, mint 90%-a gyógyítható.

Kiknek fontos a szűrés?

A hepatitis C legnagyobb veszélye abban áll, hogy mivel nem feltétlenül okoz tünetet, gyakran csak egy más okból végzett laborvizsgálat miatt derül fény a jelenlétére, így a kezelés is csak később kezdődhet meg – ismerteti dr. Németh Alíz, a Hepatológiai Központ hepatológusa, gasztroenterológusa. Ugyanakkor fontos tisztában lenni azzal, hogy bizonyos csoportok veszélyeztetettebbek:

Az intravénás droghasználók.

Akik vérkészítményt kaptak 1987 előtt, vagy vérátömlesztésen, szervtranszplantáción estek át 1992 előtt.

Akik olyan donortól kaptak vért, akit később hepatitisz C-vel diagnosztizáltak.

Akik egészségügyi dolgozóként hepatitis C-pozitív betegekkel dolgoztak.

Akiknek az édesanyjuk hepatitis C-pozitív.

HIV-pozitív személyek.

Hosszútávú hemodialízisben részesülnek.

Akiknek tartósan magas GP-szint mutatkozik a laboreredményeiben.

A rizikócsoportokon túl mindenkinek fontos a kivizsgálás, aki olyan tüneteket tapasztal, mint a sárgaság, az étvágytalanság, megmagyarázhatatlan fogyás. A megfelelő tesztekkel kideríthető, hogy hepatitis C vagy más állapot okozza-e a panaszokat.

Tovább Hepatitis C: új időszámítás kezdődött

(Forrás: Hepatológiai Központ)