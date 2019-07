Az alacsony tesztoszteronszint és a cukorbetegség közötti kapcsolat

Kutatások szerint az alacsony tesztoszteronszint és cukorbetegség között összefüggés van.

A két állapot közötti kapcsolat ugyanakkor nem jelenti azt, hogy az alacsony tesztoszteronszint cukorbetegséget okoz. A cukorbetegség kockázatát növelő életmódbeli tényezők - így a túlzott kalóriafogyasztás és elhízás - növelik az alacsony tesztoszteronszint kialakulásának kockázatát is. 2-es típusú cukorbetegségben szenvedő férfiaknál az alacsony tesztoszteronszint fennállása közel kétszer olyan gyakori, mint a cukorbetegségben nem szenvedők között.

Alacsony tesztoszteronszint és cukorbetegség - Mi a kapcsolat?

A férfiak alacsony tesztoszteronszintje az inzulinrezisztenciával vagy csökkent inzulinérzékenységgel hozható összefüggésbe - nyilatkozott Ahmer Farooq, a Maywoodi Loyola Egyetem Orvosi Központjának urológiai professzora.

Inzulinrezisztencia esetén a szervezet ugyan termel inzulint, de annak hatása a célsejteken gyengül. Az inzulinrezisztencia a kompenzáló mechanizmusok kimerülésével 2-es típusú cukorbetegséghez vezethet.

Egy, a BioMed Research International című folyóiratban 2013-ban megjelent tanulmány megállapította, hogy az alacsony tesztoszteronszint segíthet előrejelezni az inzulinrezisztencia vagy a 2-es típusú cukorbetegség kialakulását. A kutatók több mint 300 férfit vizsgáltak. A résztvevők 44%-ánál a 2-es típusú cukorbetegség és az alacsony tesztoszteronszint együttes fennállását mutatták ki, a vizsgált férfiak háromnegyede túlsúlyos volt. Az alacsony tesztoszteronszintű férfiak csupán egyharmada nem volt cukorbeteg.

A Diabetes Care folyóiratban 2010-ben megjelent tanulmányban fordított összefüggést találtak a 2-es típusú cukorbetegségben szenvedő férfiak testtömegindexe (BMI) és a tesztoszteronszintje között. Ez azt jelenti, hogy a BMI növekedésével a férfiak tesztoszteronszintje csökken.

A The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism által közzétett 2004-es tanulmány megállapította, hogy a 2-es típusú cukorbetegségben szenvedő férfiak egyharmadánál alacsony volt a szabad tesztoszteronszint, azaz a vérben keringő, fehérjéhez nem kapcsolt tesztoszteron. A kutatók azt is megállapították, hogy az agyalapi mirigy nem termelt elég luteinizáló hormonot, amely a herékben történő tesztoszterontermelés kiváltásáért felelős.

A cukorbetegség és az alacsony tesztoszteronszint kezelése

Az alacsony tesztoszteronszint tünetei közé tartozik a csökkent nemi vágy, az erekciós zavar, az izomtömeg csökkenése, a depresszió és az energiahiány. Az alacsony tesztoszteronszint csonttömegvesztést és osteoporosist, valamint a hasi zsír növekedését is okozhatja.

A mediterrán diéta és a testmozgás az alacsony tesztoszteronszint és a cukorbetegség általános kezelésének része. A Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism által közzétett 2011-es tanulmány megállapította, hogy bizonyos életmódváltozások, mint például a fogyás és a rendszeres testmozgás, nemcsak a tesztoszteronszint növekedését eredményezik, hanem számos egyéb egészségügyi előnnyel járnak azon férfiak számára, akik az alacsony tesztoszteronszint mellett 2-es típusú cukorbetegségben is szenvednek. A Hormone and Metabolic Research című folyóiratban 2013-ban megjelent másik közlemény kimutatta, hogy a csökkentett kalóriabevitel a túlsúlyos férfiak tesztoszteronszintjét megemeli.

Amennyiben életmódváltást követően az alacsony tesztoszteronszint továbbra is tüneteket okoz, az orvos tesztoszteronpótló terápiát írhat elő. A kezelés során rendszeres ellenőrző vizsgálat szükséges. Bizonyos esetekben a tesztoszteronpótló kezelés javítja az inzulinérzékenységet, így a 2-es típusú cukorbetegség kezelése módosítandó.

A tesztoszteronpótló kezelés nem minden esetben ajánlott, egyes kutatások szerint a tesztoszteronpótló terápia a prosztata- és az emlőrák kialakulásának kockázatát növeli, ezért óvatossággal alkalmazható.

A kezelés egyéb lehetséges kockázatai közé tartozik a meddőség és az alvási apnoe.

„Fontos, hogy tudja: nem kell szégyenkeznie az állapota miatt! Ha aggódik a tesztoszteronszintjével vagy bármilyen más orvosi problémával kapcsolatban, forduljon mielőbb szakemberhez!

Az orvos utasításait betartva hatékonyan kezelhetők mind a cukorbetegség, mind az alacsony tesztoszteronszint tünetei.

