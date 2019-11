A fejfájások elterjedtsége

1 Pápai Páriz Ferenc. Pax Corporis. Kolozsvár, 1690.

2 Steiner TJ, Stovner LJ, Katsarava Z, Lainez JM, Lampl C, et al. The impact of headache in Europe: Principal results of the Eurolight project. J Headache Pain. 2014;15:31.

3 Jensen R, Stovner LJ. Epidemiology and comorbidity of headache. Lancet Neurol 2008;7:354–61.

4 Vos T et al. Years lived with disability (YLDs) for 1160 sequelae of 289 diseases and injuries 1990-2010: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010. Lancet 2012; 380: 2163-2196.

5 Ertsey C, Magyar M, Gyüre T, Balogh E, Bozsik Gy. A tenziós fejfájás és kezelése. Ideggyogy Sz. 2019 Jan 30;72(1-2):13-21. doi: 10.18071/isz.72.0013.

6 Schwartz BS, Stewart WF, Simon D, et al. Epidemiology of Tension-Type Headache. JAMA. 1998;279(5):381-383. doi:10.1001/jama.279.5.381

7 Lipton RB, Bigal ME, Diamond M, et al. Migraine prevalence, disease burden, and the need for preventive therapy. Neurology. 2007;68:343‐349.

8 Stewart WF, Lipton RB, Celentano DD, Reed ML. Prevalence of migraine headache in the United States. Relation to age, income, race, and other sociodemographic factors. JAMA. 1992 Jan 1;267(1):64-9.

9 Bánk J, Márton S. Hungarian migraine epidemiology. Headache. 2000 Feb;40(2):164-9.

10 Stovner LJ, Andree C. Prevalence of headache in Europe: a review for the Eurolight project. J Headache Pain. 2010 Aug; 11(4): 289–299. doi: 10.1007/s10194-010-0217-0