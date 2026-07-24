Tojásintolerancia

szerző: Bak Marianna, biológus szakfordító - WEBBeteg
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A tojás sok értékes tápanyagot tartalmaz, nem kérdés, hogy egészséges emberek számára előnyös a fogyasztása. Vannak azonban olyanok is, akiknek a szervezete nem tolerálja. A közismertebb tojásallergia mellett tojásintolerancia is létezik. Cikkünkben ez utóbbival foglalkozunk részletesen.

Tojásintolerancia a tojás sárgájával, fehérjéjével vagy mindkettővel szemben is kialakulhat. Az érintetteknél tojás fogyasztását követően többnyire gyomor-bélrendszeri tünetek jelentkeznek, mint puffadás vagy hasmenés.

Tojásintolerancia esetén a szervezet a tojásban lévő bizonyos fehérjékre reagál tünetekkel, ezek a fehérjék nem összekeverendők magával a tojásfehérjével, de abban is jelen vannak. Az alábbiak okozhatnak panaszt:

  • ovalbumin
  • lizozim
  • ovomucin
  • ovotranszferrin

Mik lehetnek a tojásintolerancia tünetei?

Ételintoleranciáknál nem mindig könnyű megállapítani, hogy mi okozza a panaszt. Ennek az az oka, hogy a tünetek gyakran csak 6-72 órával az adott étel elfogyasztását követően jelentkeznek, és sokszor nem specifikusak.

Az emésztési panaszok mellett ugyanis jelentkezhet fejfájás, bőrpanaszok, tartós fáradtság.

A tojásintolerancia lehetséges tünetei:

  • hasfájás, puffadás, hasmenés
  • hányinger, hányás
  • fej- és ízületi fájdalmak
  • aknék, bőrviszketés, kiütések
  • koncentrálási nehézségek a tojásfogyasztást követő időszakban
  • krónikus orrmelléküreg-gyulladás.

Mi okozhatja a tojásintolerancia kialakulását?

A tojásintolerancia kialakulásában szerepe lehet genetikai tényezőknek, környezeti faktoroknak, a tojás minőségének, valamint gyakrabban fordul elő irritábilis bél szindrómában és Crohn-betegségben szenvedőknél.

Mi a különbség a tojásallergia és a tojásintolerancia között?

Tojásallergia esetén az immunrendszer túlzott reakciójáról van szó, amit a tojásban lévő bizonyos fehérjékkel szemben indít. A tünetek röviddel a tojás fogyasztását követően jelentkeznek, viszkető bőrkiütések, bőrvörösség, duzzanat formájában elsősorban az arc és torok területén, valamint hasi görcsökkel és hasmenéssel. A panaszok nagyon súlyosak lehetnek, akár életveszélyes anafilaxiás sokk is kialakulhat, de tojásallergia esetén ez ritka.

A tojásintolerancia ezzel szemben nem életveszélyes állapot, elsősorban emésztőrendszeri tünetekkel jelentkezik, amelyek, lehet, hogy a tojás elfogyasztása után csak órákkal vagy akár napokkal lépnek fel.

Hogyan diagnosztizálható a tojásintolerancia?

Ha tojásintoleranciára gyanakszik, érdemes táplálkozási naplót vezetnie minimum 2 héten keresztül, amiben feljegyzi, mit mikor evett és mikor milyen panaszokat észlelt. Ez később nagy segítség lehet az orvos számára a háttér felderítésében.

A tojásintolerancia vérvétel után a minta laboratóriumi vizsgálatával mutatható ki. Fontos, hogy ha intoleranciára gyanakszik, a vizsgálatra ne úgy érkezzen, hogy előtte kiiktatta az étrendjéből a tojást, különben így álnegatív eredményt adhat a vizsgálat.

Orvosi előírás szerint és felügyelettel irányított eliminációs diéta viszont segíthet a diagnózis felállításában. Ennek lényege, hogy bizonyos élelmiszereket kizárnak az étrendből néhány hétre, majd fokozatosan visszavezetik azokat egyesével, és figyelik a tüneteket.

Hogyan kezelhető a tojásintolerancia?

Noha nem életveszélyes állapotról van szó, a tojásintolerancia is okozhat kellemetlen panaszokat. Ha igazolódik a tojásintolerancia fennállása, mindenképpen időt kell adni az emésztőrendszernek, hogy regenerálódhasson. A tünetek súlyosságától függően ez az időszak néhány hét, de akár hat hónap is lehet. A bélnyálkahártya probiotikumokkal addig is támogatható. Mivel számos készétel tartalmaz tojást, javasolt a csomagoláson az összetevők listáját ellenőrizni. Magának a "tojás"-nak a feltüntetése mellett más megnevezések mögött is tojás húzódik meg, így pl.:

  • tojásolaj (tojássárgája-olaj)
  • tojásfehérje
  • teljes tojás
  • tojáslé
  • lecitin (E322), lizozim (E1105)

A tojást mint összetevőt az étlapokon is fel kell tüntetni.

Az, aki tojásintoleranciában szenved, a tojást tartalmazó élelmiszerek kerülésével kímélheti emésztőrendszerét.

A tojásban lévő értékes tápanyagok alternatív forrásai lehetnek az alábbiak

A tojás tele van értékes tápanyagokkal, mint például kolin, omega-3-zsírsavak, fehérjék és A-vitamin. A tojás étrendből való kiiktatása esetén ezért ezeket érdemes más forrásból pótolni.

Kolint tartalmaznak például a halak, a belsőségek, a zöldségek, kiemelten az articsóka.

Omega-3-zsírsavak találhatók a halakban és a tenger gyümölcseiben.

Sütésnél a tojás mint kötőanyag szerepe lenmaggal, csicseriborsóval helyettesíthető.

A tojásintolerancia akár meg is szűnhet

A hátterében álló októl függően a tojásintolerancia idővel akár meg is szűnhet. Előfordul, hogy az emésztőrendszer "kipiheni magát", és később időnként, kis mennyiségű tojás fogyasztását képes lesz tolerálni.

Mindenképpen ajánlott bio tojást fogyasztani, hiszen ezek omega3-zsírsav-tartalma magasabb és jelentősen kevesebb káros környezeti anyagot tartalmaznak, mint a nem bio tojások. A vegyi anyagok pedig lehetnek mind kiváltói, mind súlyosbítói a tojásintoleranciának. Bio termékek vásárlásával ráadásul a fenntartható gazdálkodást is támogatjuk és nem utolsósorban állatjóléti szempontból is etikusabb választást jelentenek.

WEBBeteg logóSzerző: WEBBeteg - Bak Marianna, biológus szakfordító
Forrás: Das Ei enthält viele gesunde Inhaltsstoffe – aber ist leider nicht für jeden verträglich! (kiweno), Ei Unverträglichkeit – Symptome und Tipps (Schnell. Einfach. Gesund.)

Frissítve: 2026.07.24. 13:15, Megjelent: 2026.07.24. 13:15
Nem mesterséges intelligencia által készített tartalom. ✓
Címkék: Ételintolerancia téma, Tojás téma

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