Tojásintolerancia
A tojás sok értékes tápanyagot tartalmaz, nem kérdés, hogy egészséges emberek számára előnyös a fogyasztása. Vannak azonban olyanok is, akiknek a szervezete nem tolerálja. A közismertebb tojásallergia mellett tojásintolerancia is létezik. Cikkünkben ez utóbbival foglalkozunk részletesen.
Tojásintolerancia a tojás sárgájával, fehérjéjével vagy mindkettővel szemben is kialakulhat. Az érintetteknél tojás fogyasztását követően többnyire gyomor-bélrendszeri tünetek jelentkeznek, mint puffadás vagy hasmenés.
Tojásintolerancia esetén a szervezet a tojásban lévő bizonyos fehérjékre reagál tünetekkel, ezek a fehérjék nem összekeverendők magával a tojásfehérjével, de abban is jelen vannak. Az alábbiak okozhatnak panaszt:
- ovalbumin
- lizozim
- ovomucin
- ovotranszferrin
Mik lehetnek a tojásintolerancia tünetei?
Ételintoleranciáknál nem mindig könnyű megállapítani, hogy mi okozza a panaszt. Ennek az az oka, hogy a tünetek gyakran csak 6-72 órával az adott étel elfogyasztását követően jelentkeznek, és sokszor nem specifikusak.
Az emésztési panaszok mellett ugyanis jelentkezhet fejfájás, bőrpanaszok, tartós fáradtság.
A tojásintolerancia lehetséges tünetei:
- hasfájás, puffadás, hasmenés
- hányinger, hányás
- fej- és ízületi fájdalmak
- aknék, bőrviszketés, kiütések
- koncentrálási nehézségek a tojásfogyasztást követő időszakban
- krónikus orrmelléküreg-gyulladás.
Mi okozhatja a tojásintolerancia kialakulását?
A tojásintolerancia kialakulásában szerepe lehet genetikai tényezőknek, környezeti faktoroknak, a tojás minőségének, valamint gyakrabban fordul elő irritábilis bél szindrómában és Crohn-betegségben szenvedőknél.
Mi a különbség a tojásallergia és a tojásintolerancia között?
Tojásallergia esetén az immunrendszer túlzott reakciójáról van szó, amit a tojásban lévő bizonyos fehérjékkel szemben indít. A tünetek röviddel a tojás fogyasztását követően jelentkeznek, viszkető bőrkiütések, bőrvörösség, duzzanat formájában elsősorban az arc és torok területén, valamint hasi görcsökkel és hasmenéssel. A panaszok nagyon súlyosak lehetnek, akár életveszélyes anafilaxiás sokk is kialakulhat, de tojásallergia esetén ez ritka.
A tojásintolerancia ezzel szemben nem életveszélyes állapot, elsősorban emésztőrendszeri tünetekkel jelentkezik, amelyek, lehet, hogy a tojás elfogyasztása után csak órákkal vagy akár napokkal lépnek fel.
Hogyan diagnosztizálható a tojásintolerancia?
Ha tojásintoleranciára gyanakszik, érdemes táplálkozási naplót vezetnie minimum 2 héten keresztül, amiben feljegyzi, mit mikor evett és mikor milyen panaszokat észlelt. Ez később nagy segítség lehet az orvos számára a háttér felderítésében.
A tojásintolerancia vérvétel után a minta laboratóriumi vizsgálatával mutatható ki. Fontos, hogy ha intoleranciára gyanakszik, a vizsgálatra ne úgy érkezzen, hogy előtte kiiktatta az étrendjéből a tojást, különben így álnegatív eredményt adhat a vizsgálat.
Orvosi előírás szerint és felügyelettel irányított eliminációs diéta viszont segíthet a diagnózis felállításában. Ennek lényege, hogy bizonyos élelmiszereket kizárnak az étrendből néhány hétre, majd fokozatosan visszavezetik azokat egyesével, és figyelik a tüneteket.
Hogyan kezelhető a tojásintolerancia?
Noha nem életveszélyes állapotról van szó, a tojásintolerancia is okozhat kellemetlen panaszokat. Ha igazolódik a tojásintolerancia fennállása, mindenképpen időt kell adni az emésztőrendszernek, hogy regenerálódhasson. A tünetek súlyosságától függően ez az időszak néhány hét, de akár hat hónap is lehet. A bélnyálkahártya probiotikumokkal addig is támogatható. Mivel számos készétel tartalmaz tojást, javasolt a csomagoláson az összetevők listáját ellenőrizni. Magának a "tojás"-nak a feltüntetése mellett más megnevezések mögött is tojás húzódik meg, így pl.:
- tojásolaj (tojássárgája-olaj)
- tojásfehérje
- teljes tojás
- tojáslé
- lecitin (E322), lizozim (E1105)
A tojást mint összetevőt az étlapokon is fel kell tüntetni.
Az, aki tojásintoleranciában szenved, a tojást tartalmazó élelmiszerek kerülésével kímélheti emésztőrendszerét.
A tojásban lévő értékes tápanyagok alternatív forrásai lehetnek az alábbiak
A tojás tele van értékes tápanyagokkal, mint például kolin, omega-3-zsírsavak, fehérjék és A-vitamin. A tojás étrendből való kiiktatása esetén ezért ezeket érdemes más forrásból pótolni.
Kolint tartalmaznak például a halak, a belsőségek, a zöldségek, kiemelten az articsóka.
Omega-3-zsírsavak találhatók a halakban és a tenger gyümölcseiben.
Sütésnél a tojás mint kötőanyag szerepe lenmaggal, csicseriborsóval helyettesíthető.
A tojásintolerancia akár meg is szűnhet
A hátterében álló októl függően a tojásintolerancia idővel akár meg is szűnhet. Előfordul, hogy az emésztőrendszer "kipiheni magát", és később időnként, kis mennyiségű tojás fogyasztását képes lesz tolerálni.
Mindenképpen ajánlott bio tojást fogyasztani, hiszen ezek omega3-zsírsav-tartalma magasabb és jelentősen kevesebb káros környezeti anyagot tartalmaznak, mint a nem bio tojások. A vegyi anyagok pedig lehetnek mind kiváltói, mind súlyosbítói a tojásintoleranciának. Bio termékek vásárlásával ráadásul a fenntartható gazdálkodást is támogatjuk és nem utolsósorban állatjóléti szempontból is etikusabb választást jelentenek.
Szerző: WEBBeteg - Bak Marianna, biológus szakfordító
Forrás: Das Ei enthält viele gesunde Inhaltsstoffe – aber ist leider nicht für jeden verträglich! (kiweno), Ei Unverträglichkeit – Symptome und Tipps (Schnell. Einfach. Gesund.)