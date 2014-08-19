A fürdőzés jogi szabályozása

Mivel a vízben való tartózkodás több potenciális veszélyforrást is rejteget, erre is vonatkoznak külön jogi szabályozások. Az előírások kiterjednek a fürdők üzemeltetésére és a természetes vizek fürdőzési célú használatára is.

Közhasználatú fürdők

A strandok üzemeltetőinek szigorú előírásoknak kell megfelelniük a vízi mentési szolgálattal kapcsolatban, de bizony minden egyes fürdőző, illetve iskolás csoport is köteles tartani magát egyes korlátozásokhoz. Az üzemeltető felelőssége biztosítani a vízi mentés és az elsősegélynyújtás feltételeit mind személyi téren, mind eszközökben, de kötelessége megfogalmazni házirendet is, ami már a fürdőző vendégek számára jelent kötelezettséget. Érdemes tisztában lenni velük, mert ezek a szabályok mindenki biztonságát szolgálják.

A medencék vizének folyamatosan meg kell felelnie a vízminőségi előírásoknak, ezért köteles gondoskodni azok fertőtlenítéséről és rendszeresen ellenőrizni azt. A konkrét előírások medencénként is különbözhetnek, például a vízhőfok alapján. Probléma esetén - elsősorban a baktériumok elszaporodása jelent gondot - haladéktalanul lmeg kell szüntetni a fürdőzési lehetőséget.

Az üzemeltetőnek nyomon kell követnie a vendégszámot is, és a maximális befogadóképesség elérése esetén korlátoznia kell a belépők számát.

Kórokozók a strandvízben A vírusok, baktériumok, gombák vagy a paraziták könnyen bejuthatnak a szervezetbe a véletlenül lenyelt fürdővízzel együtt. Azonban a fülön, az orrlyukakon, a húgycső nyílásán vagy a hüvelyen keresztül is bekerülhetnek a testbe, továbbá a bőrön is okozhatnak gombás fertőzést. Milyen kórokozók fordulhatnak elő a strandvízben?

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Fürdés természetes vizekben

Kijelölt fürdőhelyeken

A kijelölt strandokon - melyek üzemeltetéséhez külön hatósági engedély szükséges - természetes vizek esetében is hasonló biztonsági szabályok vannak életben, mint az épített strandokon, uszodákban. A vízminőséget rendszeresen ellenőrizni kell, nyári melegben reális veszély a baktériumok, paraziták és toxikus anyagokat termelő algák elszaporodása. Nem megfelelő vízminőség esetén a strandot le kell zárni és erről jól láthatóan tájékoztatni a lakosságot.

A természetes vizek mentén működő strandok üzemeltetőinek kötelessége biztosítani vízi mentésben jártas úszómesteri ügyeletet megfelelően karbantartott mentőcsónakkal és naprakész felszereléssel. Az 1000 fő/nap átlagos vendégszám felett elsősegélynyújtó hely létesítése és legalább egy mentőtiszt, vagy orvos jelenléte is kötelező. Úszómesteri ügyeletet mindig csak és kizárólag olyan ember teljesíthet, aki érvényes igazolással rendelkezik vízi mentésből, egészségügyi alkalmasságáról pedig orvosi igazolás tanúskodik. Mindemellett természetesen az elsősegély felszerelésről, kötszerekről is gondoskodni kell, hiszen ezek nélkül nem lehetne szabályosan ellátni egy sérültet.

Lehet azonban bármilyen jól felszerelt és biztonságos egy strand, sajnos a fürdőzőknek is be kell tartaniuk néhány szabályt. Különösen érinti ez a gyermek- és ifjúsági csoportokat, amelyek esetében biztosítani kell a létszámnak megfelelően saját vízi mentőt akkor is, ha a strandon egyébként van mentési szolgálat. Az egyéni strandolókat a fürdőzés helyében és idejében korlátozzák szabályok, melyek első sorban a vízi járművek, illetve időjárás okozta baleseteket hivatottak megelőzni.

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Fürdésre nem kijelölt természetes vizek

Amennyiben a fürdőzés nem tiltott (lásd lentebb), a természetes vizek használata nem büntethető, de tudni kell, hogy ezeket mindenki csak saját felelősségre használhatja. Ezeken a helyeken nem ellenőrzik a vízminőséget, nincs vízi mentés és elsősegélynyújtás sem, így a vízi balesetek, vízbe fulladásos esetek és esetleges fertőzéses megbetegedések kockázata fokozott.

Jogszabályok

Tilos fürdeni!

Minden olyan helyen tilos fürdeni, ahol azt tábla tiltja. Külön jelzés nélkül is tilos a fürdés:

hajózási útvonalban, a hajóutat jelző bólyák, nagy hajók, egyéb úszóművek 100 m-es körzetében,

vízlépcsők és vízi munkák 300 m-es körzetében,

hidak, vízi műtárgyak, kompátkelők 100 m-es körzetében,

kikötők, hajóállomások, vízi sportpályák (pl.: vízisí) területén,

kijelölt fürdőhelyek kivételével határon, illetve városok belterületén elhelyezkedő természetes vizekben,

Balaton déli partján a parttól 1000 m-nél, az északi parton pedig 500 m-nél, a Tisza-tó területén ugyancsak 500 m-nél nagyobb távolságra a nyílt vízen,

éjszaka és korlátozott látási viszonyok között (kivéve megvilágított vízfelületnél, a mély víz határáig).

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Korlátozó szabályok fürdőzőknek

A gyermekeket tekintve hat éven aluli, továbbá úszni nem tudó 12 éven aluli gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodhat természetes vizekben.

Mivel a vízibicikli, gumimatrac használata is fürdésnek számít, az ezekkel közlekedőkre is ugyanúgy vonatkozik minden szabály.

Minden fürdőzőre vonatkozik a május 1-től szeptember 30-ig (a hivatalos fürdőszezon idején) működő, az Európai Unió szabályainak megfelelő két fokozatú viharjelző rendszer.

Az I. fokú viharjelzéskor csak a kijelölt strandok bójákkal határolt területén belül, illetve a parttól maximum 500 méter távolságra szabad fürödni és vízibiciklivel is érdemes a part közelében maradni. Ilyenkor a sárgás fény percenként 45-ször villan fel.

Amikor a fény már 90-szer villan fel percenként II. fokú viharjelzésről beszélünk, ekkor tilos a vízben tartózkodni, mert rövid időn belül nagy valószínűséggel vihar várható.

Érdemes figyelemmel kísérni és komolyan venni a viharjelzést, mert könnyen egyik percről a másikra viharba fordulhat a derült napsütés és ilyenkor nehéz időben kijutni a tó közepéről a partra. Arról nem is beszélve, hogy rosszabb esetben az ember esetleg pánikba esik, majd fuldokolni kezd.

A fenti szabályok be nem tartása esetén a rendőrség és a közterület-felügyelet pénzbírsággal sújthatja a fürdőzőket.

Elővigyázatossági tanácsok

Általános elővigyázatosságból aki nem tud úszni, kevés gyakorlattal rendelkezik, vagy rossz a fizikai állapota, lehetőleg csak sekély vízben tartózkodjon, ne merészkedjen messze a parttól, messzire elsodródott tárgyak után pedig még a jó úszók se menjenek.

A fürdést lehetőleg ne közvetlenül étkezés utánra időzítsük és lehetőleg maradjunk a parton, amennyiben alkoholos befolyásoltság alatt állunk.

Fontos A vízből kimentett fuldokló ellátása

Természetes vizek használatának szabályai télen Télen a jégen való tartózkodásra is oda kell figyelni: van, hogy táblák tiltják a befagyott vízen való tartózkodást, egyéb helyeken pedig csak megfelelő vastagságú, szilárdságú és nem olvadó jégre szabad rámenni. Kivétel nélkül tilos a természetes vizek jegén tartózkodni éjszaka, korlátozott látási viszonyok között, kikötők területén, folyóvizeken és járművel.

(Koszorú Kamilla, Marsi Zoltán)