Ha fertőzött a kullancs - Figyelje a tüneteket!

Fejfájás, szédülés, hányinger, hőemelkedés, izomfájdalom, nyirokcsomó duzzanat – Ha a szabadban tartózkodás után néhány nappal a levertség mellett ilyen tüneteket észlelünk, amelyek a szokásos kezelés (bő folyadék, pihenés, diéta) ellenére sem szűnnek, akkor ideggyógyászati szakrendelést érdemes felkeresnünk. Itt a tünetek felsorolása mellett feltétlen említsük meg a kullancscsípés tényét (ha a kullancsot már nem is találjuk magunkon), és azt, hogy időben nem sikerült eltávolítanunk. A kellő tapasztalattal rendelkező orvosnak ilyenkor gondolnia kell az agyhártyagyulladás lehetőségére, hiszen ezek annak bevezető tünetei is lehetnek. Pánikba se essünk azonban, mert e panaszok a kullancstól függetlenül is előfordulhatnak (például napszúrás vagy egyéb ok miatt), továbbá a kullancs okozta agyhártyagyulladás valószínűsége aránylag csekély: minden 1000. kullancs hordozza csak a vírust, a tényleges megbetegedés esélye pedig még kisebb. A gond az, hogy soha nem tudhatjuk biztosan, hogy melyik az ártalmas kullancs.