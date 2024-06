Hol élnek a kullancsok és vannak-e természetes ellenségeik?

Magyarországon körülbelül 20 kullancsfaj él, közülük a közönséges kullancs (Ixodes ricinus) és a kutyakullancs (Dermacentor reticulatus) a leggyakoribb. De a klímaváltozással az alapvetően melegebb környezethez szokott fajok is megtelepedhetnek és elterjedhetnek hazánkban, erre példa a behurcolt barna kullancs (Rhipicephalus sanguineus). Mindhárom faj súlyos betegségeket terjeszt az emberek és a kutyák körében.

A legtipikusabb előfordulási helyek

A leggyakoribb hazai kullancsfajok, a közönséges kullancs és a kutyakullancs (mindkettő őshonos) főként erdőszéleken, erdei tisztásokon, patakok mentén fordulnak elő. De előszeretettel választják élőhelyükként a kerteket, parkokat is, egy-egy példány akár a járda melletti zöldövezetben is előfordulhat. Leginkább a talajon, az aljnövényzetben, a magas fűben, a bokrokon, a cserjésekben vagy a bozótosban várakoznak a gazdára, akire felkapaszkodhatnak, így kisebb-nagyobb emlősökre, mint pl. egerekre, sünökre, őzekre, rókákra, legeltetett háziállatokra, de madarakra is vagy macskákra, kutyákra és akár az emberre.

A barna kullancs akár a lakásokban is képes lehet megtelepedni, egyelőre többségében csak Dél-Európából behurcolt esetekről tudunk, de a klímaváltozással fel kell készülnünk ennek a fajnak a fokozatos terjedésére is.

Súlyos betegségek terjesztői lehetnek

A közönséges kullancs embereknél a kullancsencephalitis, emberek és kutyák körében a Lyme-kór kórokozójának terjesztője lehet. A kutyakullancs a babesiosis nevű, kutyákra veszélyes betegség kórokozóját terjesztheti, valamint ritkán az embereket és állatokat egyaránt megbetegítő tularémiát okozó baktériumot. A barna kullancs pedig többek között a baesiosis mellett az emberre és kutyákra egyaránt veszélyes ehrlichiosis (vérzéses kullancsláz) kórokozójának terjesztője lehet.

Fontos ellenük védekezni!

Nem maga a csípés jelent veszélyt, hanem az, ha fertőzött kullancs csíp meg, amely vérszívás közben a nyálával a kórokozókat a véráramba juttatja. Bármelyik kullancs lehet fertőzött, ezért a legjobb elkerülni a csípést bizonyos óvintézkedések betartásával, emellett védőoltás is létezik a kullancsencephalitis ellen, ennek beadatása megfontolandó, házikedvenceivel kapcsolatban a védekezés lehetőségeiről kérdezze állatorvosát!

A kullancsok kedvelik a nedves környezetet

A kullancsok szeretik a nedves és meleg környezetet. Ennek megfelelően egy esős nyári napot követően különösen aktívak. De azért száraz és hűvös időben is keresik a gazdaállatot vagy az embert.

Amíg az erdő talaja nedves, a kullancsok hosszú, száraz időszakokat is képesek túlélni. Hidegben kevésbé aktívak, azonban a hidegebb periódusokat is túlélik. Az enyhe teleket az avarban, a hó alatt rejtőzködve vészelik át.

Bár alapvetően melegkedvelők, egész évben előfordulhatnak, a hideg hónapokban, akár télen is számítanunk kell egy-egy példány felbukkanására.

Magyarország kullancsfertőzöttségi térképe

A jelölések nem pontos esetszámot jelölnek, hanem több forrás feldolgozása alapján nagyságrendileg érzékeltetik a megbetegedések területi megoszlását.

Helyváltoztatás és elterjedés

A kullancsok nem hosszútávfutók. De rövid távokat meglepő sebességgel járnak be, energiájukból azonban csak néhány méterre futja. Ennek ellenére nagy az elterjedési területük. Ezt azonban a gazda révén érik el, amin vagy akin megkapaszkodva olyan helyekre is eljuthatnak, ahová saját lábukon képtelenek lennének, különösen igaz ez abban az esetben, ha a gazda egy madár. Kivágott fák szállításakor potyautasként is utazhatnak.

A barna kullancsok eredetileg csak Dél-Európában fordultak elő, azonban néhány évtizede Közép-Európában is megjelentek. A délebbi területeken töltött nyaralások alkalmával összeszedett kullancsokat a kutyák és emberek hurcolták be a kontinens belsőbb területeire.

A kullancsok természetes ellenségei

A kullancsoknak nem sok természetes ellenségük van. Néhány madárfaj megeszi ezeket a parazitákat. Rajtuk kívül bizonyos fonálférgek is megtámadhatják őket, ami a kullancsra nézve halálos.

A dél-afrikai kis mocsári teknősök azokat a kullancsokat eszik meg, amelyek az orrszarvúakra kapaszkodtak. A teknősbékák a folyó iszapjában várakoznak az orrszarvúkra, és megkeresik a bőrükre akaszkodott kullancsokat. Az orrszarvúk még azt is megengedik, hogy a teknősök az orrnyílásaikban kutassanak a kullancsok után.

Törpe fürkészdarazsakkal a kullancsok ellen

A vérszívók az utóbbi enyhe telek miatt igencsak elszaporodtak, ezért a velük szembeni védekezés alapja természetes ellenségeikre épül. Ebben fontos szerepe lehet a kullancsokra specializált törpe fürkészdarazsaknak (1-2 mm-esek), pl. az Ixodiphagus nembe tartozó fajoknak.

Az USA-ban és Kelet-Afrikában ismert, hogy apró fürkészdarazsak olyan kullancsok parazitái, amelyek szarvasmarhákon kapaszkodnak meg, a fürkészdarazsak pedig a kullancsokra rakják le a petéiket. A fürkészdarázslárvák a kullancsokban fejlődnek ki, néhány nap alatt belülről falják fel őket. Ezek után csak a kullancs üres bőre marad meg.

Szerző: WEBBeteg - Bak Marianna, biológus szakfordító

Forrás: Zecken.de