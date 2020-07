Különös vonzalom: miért engem csípnek a szúnyogok?

Vannak, akik egy-egy kertiparti után égő vörös csípésekkel kénytelenek nyugovóra térni, másokat azonban messziről elkerülnek a vérszívók. Vajon miért éppen az adott embert választják ezek az idegesítő rovarok, miért nem a szomszédot?

A Floridai egyetem kutatói meglepő eredménnyel álltak elő: az eddigi vércsoport-specifikáció helyett a szúnyogok látásával és szaglásával magyarázzák a demokrácia teljes hiányát, vagyis azt, hogy valakit csípnek, valakit pedig egyáltalán nem a szúnyogok. Jonathan Day entomológus szerint a szúnyogokat a látvány és a szag vonzza az emberekhez.

Ezek a rovarok különösen késő délután támaszkodnak a látásukra, amikor áldozatukat kiválasztják. A sötét színeket, például feketét, sötétkéket vagy pirosat viselőket, továbbá a mozgásban lévőket hamarabb kiszúrják – állítja a rovartani szakértő, aki szerint a nőstény vérszívók szaglása ugyanilyen fontos a kiválasztásban.

Hirdetés

Amikor a szúnyog közelebb repül az áldozatához, már a szagot is érzi: az általunk kilélegzett levegőben található szén-dioxid vonzza őket a legjobban, ezért a gyorsabb anyagcseréjű emberek, a nagydarabok és a kismamák ideális célpontok. A szúnyogok azonban más szagokat is figyelembe vesznek, például a testmozgás közben képződő tejsav, a leheletben megtalálható aceton vagy a női nemi hormon, az ösztorgén egyik bomlásterméke, az ösztradiol is vonzza őket – folytatta Jonathan Day.

A banán és a B-vitamin nem ellenszer

Az ezek szerint roppant kifinomult érzékszervvel rendelkező állatok még a genetikára is adnak: ikervizsgálatokkal kimutatták azt is, hogy egy-egy ikerpár tagjait hasonló mértékben szeretik a szúnyogok, tehát a genetikának is fontos szerepe van. Vannak olyan fajok, amik a lábat és a bokát csípik meg előszeretettel, ezeket a lábon élő baktériumok vonzzák oda. Mások inkább a fejet, a nyakat és a karokat veszik célba, mivel itt melegebb a bőr.

Rossz hír, hogy a közhiedelemmel ellentétben az apró rovarok ellen sem a banán, sem a B-vitamin nem véd. Viszont védekezhetünk ellenük különböző krémekkel és spray-kkel, amelyek Magyarországon csak az Országos Tisztifőorvosi Hivatal (OTH) engedélyével forgalmazhatók. A hatósági vizsgálatokon megfelelt, s igazolt riasztó hatással rendelkező készítmények engedélyszáma az „OTH”, illetve a „JÜ” betűkkel kezdődik, majd számokkal folytatódik, ezt magunk is könnyen ellenőrizhetjük a boltban.

Idegrendszerre veszélyes szúnyogirtó A világ egyik legelterjedtebb rovarriasztó vegyülete ugyanolyan módon hat az emberi központi idegrendszerre, mint egyes rovarirtók és harci ideggázok - állítja egy friss francia tanulmány. A vegyület a dietil-meta-toluamid, másképpen dietiltoluamid, vagy az Amerikában használatos rövidítéssel DEET. A veszélyes szúnyogirtóról

Forrás: WEBBeteg

Szerző: Kósa-Boda Veronika, újságíró