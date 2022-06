Hogyan válasszunk megfelelő szúnyogriasztót?

Nyári kirándulások, vagy szabad téren eltöltött esték kellemetlen vendége a szúnyog. Ilyenkor természetesen szúnyogriasztóval próbálunk védekezni, de melyiket válasszuk a patikák, drogériák széles kínálatából?

Magyarországon a szúnyogriasztók hatóanyagai engedélykötelesek és a mai tudásunk szerint emberre nem veszélyesek. Különböző hatóanyagok vannak, és itt is igaz, hogy ha valamelyik szúnyogriasztó hatóanyagáról kiderül, hogy veszélyesebb, mint amennyire hasznos az alkalmazása, kiveszik az engedélyezetti körből. A hazánkban engedélyezett rovarriasztóknál a hatásosság és biztonságosság igazolt. Engedélyszámmal rendelkeznek, mely alapján ellenőrizhető, hogy a készítmény szerepel-e az Országos Epidemiológiai Központ adatbázisában.

Hirdetés

Természetes eredetű szúnyogriasztó hatóanyagok

Egyre inkább terjed az igény a természetes eredetű riasztók iránt, melyek az élővilágot nem károsítják, ilyen hatóanyag a para-mentán-3,8-diol nevű hatóanyag. Ezt tartalmazó szerekben koncentrációja 5-30%, 2 éves kortól használható, és rovarriasztó időtartama 3-7 óra. Ezt a hatóanyagot a citronelle és eukaliptusz olajból állítják elő, a benne levő hatóanyag feldúsításával. A termékeken az illóolaj neve szerepel, amelyekből előállítják: Eucalyptus citriodora (citromillatú eukaliptusz) vagy a Cymbopogon winterianus (jávai citronella). A hatóanyag dúsítását jelzi a név mellett a hidratált, ciklizált szó feltüntetése. A kémiailag kezelt eukaliptuszolajat citriodiol néven is feltüntethetik, míg a citronellaolaj esetében a citrepel név szerepelhet a címkén.

Mesterséges eredetű szúnyogriasztó hatóanyagok

A DEET, kémiai nevén N, N-dietil-meta-toluamid vagy más néven dietil-toluamid riasztó hatása már évtizedek óta ismert. Bőrre kerülve ingerlő hatású lehet, így sérült bőrre, ruha alá ne permetezzük. A hatóanyag mennyisége a készítményekben 7-50% lehet, 2 éves kor alatt nem alkalmazható és a magas hatóanyag-tartalmú készítmények csak felnőtteknél használhatóak. Koncentrációtól függően 2-9 órán keresztül ad védelmet és naponta legfeljebb 1-2x alkalmazható.

A bors csípős ízét adó vegyület kémiai származéka is a szúnyogriasztók egyik hatóanyaga: a pikaridin. Kevésbé ingerli a bőrt. A különböző készítményekben 5-20%-os koncentrációban fordul elő, szúnyogoktól 2-8 órán keresztül véd. A magasabb koncentrációjú készítmények csak 2 éves kor felett alkalmazhatóak.

Az egyik legelőnyösebb és legbiztonságosabb hatóanyag az etil-butil-acetil-aminopropionát (IR3535). Nem ingerli a bőrt, a környezetben gyorsan lebomlik és már 1 éves kortól alkalmazható, 2-6 órán át nyújt védelmet. Rovarriasztó kendőben 4%-os koncentrációban, a többi készítményben 10-20%-os koncentrációban alkalmazzák, néha más riasztószerrel együtt (citriodiol). Sajnos még kevés készítmény fő összetevője.

Mire figyeljünk vásárláskor?

A megfelelő szúnyogriasztó kiválasztásánál három szempontot kell figyelembe venni: ki és hol fogja használni a szert és szükség van-e kullancs elleni védelemre is. Az előbbiekben felsorolt vegyületek kullancsriasztók is, és eltérő a készítmények által nyújtott védelem időtartama. Kismamáknak és gyermekeknek a citriodiol vagy az IR3535 összetevőjű szer az ajánlható. Ha olyan helyre megyünk, ahol sok a szúnyog, akkor a magas hatóanyag-tartalmú, hosszú ideig védelmet nyújtó szert válasszuk. Az összetevők, illetve hogy mennyi ideig véd szúnyog és kullancs ellen a szer, szerepel a szer címkéjén. Mindezek alapján ki tudjuk választani a nekünk megfelelő, és felhasználási módban is kedvező riasztó készítményt.

A házi kedvencek kullancsokkal, szúnyogokkal és egyéb élősködőkkel, valamint az azok által terjeszetett betegségekkel szembeni védelmével kapcsolatban kérje állatorvosa tanácsát!

Hogyan használjuk ezeket a szereket?

Az arcbőrre a tenyérre fújt permetet kézzel kell felvinni, kerülve a szemet, szájat, orrot. A többi, ruhával nem fedett testfelületre közvetlenül ráfújhatjuk a szert. Ha valaki érzékeny a kémiai anyagokra, először kis felületen próbálja ki a készítményt. A termékek hatóanyagai (DEET) károsíthatják a műanyagokat (pl. műbőr óraszíjat). Kisgyermekek esetén jobb, ha nem a bőrre szórjuk a permetet, hanem a ruhára. Ha a nagyobb gyermek önállóan használja a készítményt, pl. osztálykiránduláson, akkor krém formájú készítményt vigyen inkább magával. A hatásos védekezéshez ismerni kell a gyártó által előírt alkalmazási gyakoriságot és fontos azt betartani.

De mit tehetünk, ha mégis megcsíp a szúnyog, akár több helyen is?

A viszkető érzést az okozza, hogy a szúnyog csípésekor hisztamin szabadul fel a csípés helyén, ami vérbőséget okoz, ez megkönnyíti a rovar számára a szükséges vér leszívását. A viszkető, vörös és duzzadt csípések helyén használhatunk külsőleges gyógyszereket, pl. dimetindene hatóanyagú gélt, difenhidramin-tartalmú krémet, forgalomban van rovarcsípés tüneteit enyhítő orvostechnikai eszköz, vagy választhatunk különböző gyógynövényeket tartalmazó, köztük körömvirág-tartalmú, csípés utáni krémeket.

Belsőlegesen recept nélkül megvásárolható allergiaellenes gyógyszereknek (javallatuk: allergiás nátha, csalánkiütés) rovar-, ezenbelül szúnyogcsípésre engedélyezett javallata nincs. Ugyanakkor történtek klinikai vizsgálatok ilyen típusú gyógyszerekkel, melynek eredménye, hogy ezek a gyógyszerek a csípés méretét és a viszketés erősségét csökkentették.

Azonban kalciumtartalmú pezsgőtabletta vagy tabletta alkalmazásának hatásosságát – bármilyen rovar okozta csípés utáni allergiás panaszokra – klinikai vizsgálatok nem támasztják alá. Így tehát kalcium alkalmazásával nem segítjük a tünetek csökkenését, hanem hamis biztonságérzetünk lesz. Ilyen esetekben is forduljunk gyógyszerészünkhöz, aki segít eligazodni a helyes terápiában. Anafilaxiás reakció szúnyognál nem ismert, méh- és darászícspéssel szemben azonban előfordulhat. Anafilaxiás reakció jelentkezésekor azonnal hívjon mentőt!

A csípőszúnyogok fertőzést is hordozhatnak és terjeszthetnek. A malária mellett, ami hazánkban már nem jellemző, a nyugat-nílusi láz nálunk is megjelent. Sokszor tünetmentes, de influenzaszerű vagy idegrendszert érintő panaszok jelentkezhetnek. Ezért, ha szúnyogcsípés után más, a csípésre nem jellemző tünetek jelentkeznek, orvoshoz kell fordulni.

A szúnyogok csípésük során kutyák esetében az életveszélyes szívférgességet terjeszthetik, a megelőzés lehetőségeiről kérdezze állatorvosát!

Forrás: WEBBeteg

Szerzőnk: Huszár Zsoltné dr., szakgyógyszerész