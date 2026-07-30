Mikor számít egy gyermek elhízottnak?

A gyermekkori elhízás világszerte egyre nagyobb népegészségügyi problémát jelent, és Magyarország sem kivétel ez alól. De mikortól számít elhízottnak egy gyermek?

Az elmúlt évtizedekben folyamatosan nőtt a túlsúlyos és elhízott gyermekek száma, ami nemcsak azért aggasztó, mert a plusz testsúly gyakran felnőttkorra is megmarad, hanem azért is, mert számos, korábban szinte kizárólag felnőtteket érintő betegség ma már gyermekkorban is megjelenik.

Míg felnőtteknél a testtömegindex (BMI) önmagában jól használható a tápláltsági állapot megítélésére, gyermekkorban ennél összetettebb a helyzet. A gyermekek testösszetétele, testmagassága és zsírszövetének aránya folyamatosan változik a növekedés során, ráadásul a fiúk és a lányok fejlődése sem teljesen egyforma. Emiatt ugyanaz a BMI-érték egy ötéves és egy tizenöt éves gyermek esetében egészen mást jelenthet.

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A percentilis görbék értelmezése

Ezért gyermekkorban a testsúlyt mindig életkorhoz és nemhez viszonyítva, úgynevezett percentilisgörbék alapján értékelik. A percentilis görbe azt mutatja meg, hogy a gyermek testsúlya az azonos korú és nemű gyermekekhez viszonyítva hol helyezkedik el.

Az 50. percentilis az átlagos értéket jelenti.

A 15. percentilis azt, hogy a gyermekek 15%-a könnyebb és 85%-a nehezebb nála.

A 85. percentilisnél fordítva: a gyermekek 85%-a könnyebb és 15%-a nehezebb.

Túlsúlyról általában a 85. percentilis felett, elhízásról pedig a 95. percentilis felett beszélünk. A súlyos elhízás ennél is magasabb kategóriát jelent, és már jelentősen fokozza a szövődmények kialakulásának kockázatát.

Testtömeg percentilis görbe 0-5 év (WHO Child Growth Standards)



Testtömeg percentilis görbe 5-10 év (WHO Growth Reference)



Megjegyzés: A WHO 10 éves korig közöl testsúlyra vonatkozó adatokat, a pubertás kortól kezdődően már nem állíthatóak fel általános referenciák.

A súlynövekedés mértéke

Nemcsak az aktuális testsúly fontos, hanem annak változása is. Egy gyermek fejlődésének követése során sokszor többet mond a növekedési görbe alakulása, mint egyetlen mérési eredmény. Ha a testsúly rövid idő alatt jelentősen emelkedik, vagy a percentilis hirtelen több görbét is átlép, az mindenképpen további kivizsgálást indokolhat.