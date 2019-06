Hogyan utazzon gyógyszereivel?

A gyógyszerekkel való utazás nem olyan egyszerű. Cikkünkből megtudhatja, hogyan utaztathatja gyógyszereit legálisan, bármi is legyen az úti cél.

Utazás során előfordulhat, hogy a gyógyszereinket is vinni kell magunkkal, ám néhány népszerű készítmény, melyet fájdalomcsillapításra, az alvás megkönnyítésére, allergiára vagy akár megfázásra alkalmazunk, egyes országokban illegálisnak számíthat, még abban az esetben is, ha az itthon vényköteles.

Tájékozódjon utazás előtt!

Az Egyesült Arab Emirátusok és Japán ebben a tekintetben a legszigorúbb országok közé tartozik, de sok más ország is korlátozza vagy tiltja a narkotikumok, nyugtatók, amfetaminok vagy egyéb készítmények bevitelét.

Noha a legtöbb utazó nem ütközik problémákba kis mennyiségű, személyes használatra történő gyógyszerbevitellel, a megfelelő előírások teljesítésének hiánya elkobzást eredményezhet (melynek komoly egészségügyi hatásai lehetnek), súlyosabb esetben pedig deportálás, börtön vagy akár halálbüntetés is járhat érte.

Gyakori dologról van szó? Nem. Megtörténhet? Igen! Ezzel mindenkinek tisztában kell lennie, még mielőtt lefoglal egy egzotikus utazást.

Tervezzen előre!

A törvények országonként eltérőek, és mivel nincs központi, naprakész adatbázis, érdemes 4-6 héttel az utazás előtt az orvossal és az utazási egészségügyi biztosítóval konzultálni. Amikor az úticélhoz ajánlott védőoltásokról érdeklődik, kérdezzen utána a gyógyszerekkel kapcsolatos szabályoknak is.

Érdemes az úticél nagykövetségével is egyeztetni, de a Külügyminisztérium honlapján is megtalálhatja a legfontosabb utazási tanácsokat országonként.

Csomagolja gyógyszerit megfelelően!

Minden gyógyszere – beleértve a vitaminokat és étrend-kiegészítőket is – az eredeti, jól látható felirattal ellátott csomagolásban, egy átlátszó zacskóban legyen a kézipoggyászban! Amennyiben elvesztette a termékinformációs adatlapot, kérje meg gyógyszerészét, hogy nyomtasson egy újat Önnek!

Az inzulin és a tűk, valamint az asztma kezelését szolgáló inhaláló is felvihetők a repülőgépre az utas nevére kiállított orvosi vagy gyógyszerészi igazolás bemutatásával. Ugyanakkor még a vény nélkül kapható gyógyszerek esetén is ajánlott az utas számára kiállított orvosi vagy gyógyszerészi igazolás kéznél tartása, illetve célszerű ezeket angol nyelven is beszerezni, hogy a visszaúton is felvihesse a szükséges orvosságokat a fedélzetre. Éppen ezért időben győződjön meg róla, hogy az igazoláson álló név megegyezik az útlevélben találhatóval!

További információkat a gépre felvihető gyógyszerek állagáról és mennyiségéről a repülőterek honlapján találhat.

A szükséges dokumentáció beszerzése és szállítása

Szerezzen be egy orvosi pecséttel ellátott igazolást, mely felsorolja az Ön számára szükséges gyógyszerek nevét, illetve azt, miért is kell ezeket szednie. Ideális esetben ezt ajánlott a célország nyelvére is lefordíttatni, ám ha erre nincs mód, legalább angolra. Erről, illetve az eredeti receptekről készítsen másolatot, amit a bőröndjében, illetve a kézipoggyászban is magánál tart.

Egyes gyógyszerekre vagy speciális felszerelésekre vonatkozóan bizonyos országokban jóval az érkezés előtt dokumentációt kell benyújtani a kormányzati tisztviselőknek. Ilyen például az EpiPen, melynek szállítását sok helyen előzetesen engedélyeztetni kell.

Ismerje az aktív összetevők nevét és mennyiségét!

Az Önnél lévő dokumentációnak tartalmaznia kell a használni kívánt készítmények aktív hatóanyagainak általános és kémiai nevét is, mert az engedélyezés nem a márkanév, hanem ezek alapján történik!

A difenhidramin hatóanyag például Zambiában tiltott a vénymentesen kapható termékekben, Japánban pedig csak akkor engedélyezett, ha a tabletta vagy injekció hatóanyagtartalma korlátozott. Az itthon kapható paracetamol tartalmú készítmények hatóanyag tartalma például gyakran túllépi a Japánba bevihető maximum 10 milligrammos mennyiséget. Emellett egyes országok azt is korlátozzák, fejenként összesen mennyi aktív hatóanyag vihető az országba be, ami befolyásolja az ott tartózkodás időtartamát.

Csökkentse, vagy helyettesítse a gyógyszereket!

Olyan úti cél esetén, ahol a gyógyszerbevitel engedélyezett, de annak mennyisége korlátozott, ajánlott a dózis csökkentése, vagy más hatóanyagú készítményre való áttérés. Hagyjon elegendő időt arra, hogy biztos lehessen benne, az alacsonyabb dózis vagy az új gyógyszer is hatékony.

Egyes készítmények többféle diagnózishoz is alkalmazhatók. Így például a hormonális fogamzásgátló tablettákat a túlzott menstruációs vérzés kezelésére is használják. Az ilyen jellegű helyettesítés lehetővé teszi, hogy a hatóságok orvosi szükségletként tekintsenek a gyógyszerre, ne pedig olyan dologra, ami az ország vallási és erkölcsi kódexével ellentétes.

Utazási tervek újraértékelése

Azoknak a szülőknek, akik gyermeke figyelemhiányos hiperaktivitási zavarban (ADHD) vagy bipoláris zavarban szenved, és erre gyógyszert szed, át kell gondolni az úti célt, hogy biztosak legyenek benne, a gyermekük által szedett gyógyszer nem tiltott vagy korlátozott az adott országban.

A kezelésre és diagnózisra vonatkozó nézetek nagyon eltérőek lehetnek. Míg Nyugat-Európában és Észak-Amerikában megértik, hogy gyakran az agyi kémiai folyamatok jelentik a gyökerét ezeknek a problémáknak, addig például Oroszországban a mentális egészségügyi kihívásokat nem tekintik orvosi problémának, és a betegeket gyakran bűnözőként kezelik.

Forrás: WEBBeteg

Cs. K., fordító, nytimes.com

Lektorálta: Dr. Árki Ildikó, háziorvos