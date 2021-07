A Sinovac-oltás kombinálásával próbálkoznak Ázsiában

A thaiföldi és indonéz illetékesek is oltási programjaik irányelveinek megváltoztatását jelentették be a közelmúltban.

Thaiföldön az új irányelv szerint a két Sinovac-oltás helyett, a lakosság Sinovac és AstraZeneca mixet fog kapni. Azok a teljesen vakcinált egészségügyi dolgozók, akiknek mindkét oltásuk Sinovac volt, eltérő típusból kapják majd a ráerősítő (booster) injekciót. Indonéziában pedig, korábbi bejelentések szerint, hasonló lépésekre készülve, az egészségügyben dolgozóknál Moderna fogja követni a Sinovac-ot.

A bejelentésekre azután került sor, hogy az említett körben százak lettek ismételten koronavírus-fertőzöttek, és többen közülük életüket vesztették (Thaiföldön ketten, Indonéziában harmincan haltak meg az e körben érintettek közül). A thai hivatalnokok helyi tanulmányok alapján abban reménykednek, hogy a vakcinák kombinálása növelheti az immunitást.

Háttér

Mindkét országban mindvégig lassan haladt előre a vakcinációs program, napjainkban pedig újabb járványhullámmal küszködnek. Thaiföldön, a beszámolók szerint rekord magasak a fertőzöttségi és a halálozási adatok, míg Indonéziában (amely ország ma már Ázsia új COVID-járványgócának számít) túlzsúfoltak a kórházak és hiány van a klinikákon adagolható oxigénből.

Az elölt vírust tartalmazó Sinovac- és Sinopharm-vakcinákkal világszerte elvégzett klinikai vizsgálatok szerint ezek 50-79%-os (a Sinovac alacsonyabb, a Sinopharm magasabb) hatékonyságot mutatnak a tünetes koronavírus-fertőzés megelőzésében. Emellett nagyon jó hatásfokkal képesek kivédeni a COVID-megbetegedés miatti kórházba kerülést, illetve az elhalálozást. Az elvégzett próbák tanúsága szerint Brazíliában 100%-ban és az indonéz egészségügyiek körében 96-98%-ban volt hatékony a Sinovac-oltás.

Az a tény, hogy még a teljesen beoltottak körében is megjelenik a fertőzés, nem is túl ritkán, több okra is visszavezethető – mondja az epidemiológus Benjamin Cowling (Hong Kong University).

Hatásossági vizsgálatok

Az egyik ilyen ok, hogy az összes többi vakcinához hasonlóan a kínai vakcinák hatékonysága is idővel gyengülhet. Egy a napokban nyilvánosságra hozott thai tanulmányból az derült ki, hogy a Sinovac-kal kétszer beoltottaknál található ellenanyag mennyisége 40 naponta megfeleződik. További ok, ami előidézheti a kialakult helyzetet, azt, hogy a teljesen beoltottak körében is többen kapják el újra az infekciót, a jóval fertőzőképesebb delta-variánshoz köthető. Az újonnan diagnosztizált indonéz esetek 60%-ában kimutatható a delta-variáns, és a thai fővárosban, Bangkokban az előforduló esetek 26%-áért ez a variáns felel.

Egyelőre nincs elérhető nyilvános adat arra nézve, hogy a kínai vakcinák egyes COVID-19 variánsokkal szemben mennyire hatékonyak. De előzetes tanulmányok alapján annyit sejtenek a szakemberek, hogy az olyan elölt (inaktivált) vírust tartalmazó vakcinák, mint a Sinopharm és a Sinovac, a delta-variánssal szemben mintegy ötödével (20%) kisebb védelmet képesek nyújtani, mint nyújtanának az eredeti koronavírus ellen – összegzi megállapításait az epidemiológus Cowling professzor.

Egyetlen vakcina se képes teljesen megelőzni az infekciót, mondja, és „bár a kínai oltóanyagok nem 100%-osan hatékonyak, mégis sok életet meg tudnak menteni.” A szakértők azt hangsúlyozzák, hogy az ’áttöréses’ fertőzések nem azt jelentik, hogy céltalan, értelmetlen az oltások felvétele. Hiszen az immunizálás segít annak megakadályozásában, hogy a koronavírus-fertőzötteknél a betegség nagyon súlyos formája alakuljon ki.

Miközben a gazdagabb országok a beszerzésekben szinte teljesen monopolizálták, azaz lekötötték az úgynevezett „nyugati” vakcinákból álló készleteket, sok ázsiai ország, különösen a szegényebbek, örömmel fogadták a kínai védőoltást. „Általános vélekedés volt, hogy az akármennyi, akár a kicsi védelem is jobb, mint a semmi, még akkor is, ha abban az időszakban a hatékonysági adatok nem voltak túl fényesek”, mondja dr. Chong.

Szerző: WEBBeteg - Fazekas Erzsébet, újságíró

Forrás: Covid: Is China's vaccine success waning in Asia? (BBC News)