Müller Cecília: a 37 éves férfinál gyorsan zajlott le a betegség

Müller Cecília, az operatív törzs mai sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a 37 éves elhunyt, alapbetegség nélküli férfinél gyorsan zajlott le a betegség. Elmondta azt is, hogy a nemzetközi szakirodalomban is ismernek ilyen eseteket, bár ez viszonylag ritka. A legveszélyeztetettebb csoportba az idős, krónikus betegek tartoznak, de néha fiatal, alapbetegség nélküli emberek is áldozatul esnek.

Mennyire jellemző, hogy a vírus egészséges, fiatal embereket öl meg?

A fiatal elhunyttal kapcsolatban hangzott el a kérdés. Nem jellemző ez a koronavírusra - mondta el Müller Cecília, de vannak ilyen esetek sajnos. Alapvetően igaz az, hogy jellemzően krónikus, idős betegeket sorolunk kockázatos kategóriába. Viszonylag ritkán, de előfordul, hogy gyorsan, rapidan zajlik le a betegség. A most elhunyt 37 éves férfi környezetének feltárását már elkezdték, zajlik a kontaktkutatás.

Nem minden egészségügyi ellátás során kell koronavírus-tesztet végezni

Nem minden egészségügyi ellátás előtt kell koronavírus-tesztet elvégezni, csak gyanús esetben - mondta Müller Cecília. Ha megtörténik az előszűrés, annak alapján merülhet fel a koronavírus-fertőzés gyanúja, csak akkor kell laboratóriumi vizsgálatot kezdeményezni.

Biztonságosabb az itthoni nyaralás

Sok olyan ország van, ahol még ma is szaporodik a koronavírusos esetek száma, ezért a hazai nyaralás sokkal biztonságosabb - mondta el Müller Cecília. Ha mégis külföldre utazunk, akkor mindenképpen informálódjunk - mondta.

A veszélyhelyzet után az operatív törzs rendszeresen követi az adatokat

Mondta el Kiss Róbert rendőr alezredes. Emiatt létrehoztak egy azonnali intézkedésre jogosult bevetési egységet, amely egy intézményben megjelenő vírus esetén azonnal meg tudja kezdeni a szükséges intézkedéseket.

Van olyan szociális intézmény, ahol újra látogatási tilalmat kellett elrendelni?

Az országos tisztifőorvos szerint nem tudunk olyan helyről, ahol ilyen intézkedésre volt szükség. A látogatás csak szigorú szabályok mellett hajtható végre, az intézményvezető a házirend kiegészítésével rendelkezhet az intézmény adottságaihoz szabva, hogy hogyan intézkedik ezekről a rendelkezésekről - mondta el Müller Cecília.

A halálozásról beszélt a tisztifőorvos megyei bontásban

Budapesten 328 fő hunyt el, míg vidéken 231 - mondta el a tisztifőorvos.

Pest megyében 91 ,

Fejér megyében 43,

Komárom-Esztergom megyében 37,

Zalában 16,

Veszprém 8,

Borsod-Abaúj-Zemplénben 6,

Csongrád-Csanádban 6,

Tolna megyében 3,

Baranya megyében 2,

Győr-Moson-Sopron megyében, Hajdú-Bihar megyében és Heves-megyében 2,

Somogy és Bács-Kiskun megyében 1 fő hunyt el.

Szabolcs-Szatmár megyében, Békés megyében nincs elhunyt.

Müller Cecíliai ismertette az adatokat

Kitért az egészen fiatal elhunytra is. Megemlítette, hogy eddig 551-en hunytak el eddig a koronavírus következtében vagy alapbetegséggel, vagy anélkül. Az elhunyt fiatal betegről nem tért ki bővebben.

Elmondta, hogy ma már több mint duplája a gyógyultak száma az aktív fertőzötteknek. 344-en vannak kórházban, 20-an lélegeztetőgépen.

100 ezer lakosra vonatkozóan jelentős változást nem láttak - mondta el Müller Cecília:

Budapesten 109 fő,

Zala megyében 96

Komárom-Esztergom megyében 99 fő

Fejér megyében 89 fő,

Pest megyében 46 fő esik 100 ezer lakosra.

A 10 új fertőzött közül 4-en Budapestről, 3-an Pest megyéből származnak. A 4072 pozitívan regisztrált fő 41 főt jelent 100 ezer főre vetítve. Az elhunytak száma 100 ezer lakosra 5 főt jelent.

Kedvezőek az adatok az utóbbi napokban

Az elmúlt néhány napban látható csökkenést tapasztalhattunk a napi új koronavírus-esetszámokban, ma reggel 10 új betegről adott hírt a Nemzeti Népegészségügyi Központ. Az elhunytak között viszont volt egy fiatal, mindössze 37 éves beteg, akinek a tájékoztató szerint nem volt alapbetegsége.

(portfolio.hu)