Óvatos nyitást az irodákban

Enyhültek a járvány miatti korlátozások, csökken a cégek - és valószínűleg a dolgozók igénye is - az otthoni munkavégzésre. Mire figyeljenek a munkáltatók, amikor újranyitják az irodát, illetve a dolgozók a visszatérés során? Dr. Grózli Csabával, a Magyar Szervátültetettek Szövetségének stratégiai és orvos igazgatójával konzultálva szedtük össze az ezzel kapcsolatos leghasznosabb gyakorlati tudnivalókat, praktikákat.

1. Jó, ha fokozatos a visszatérés

A home office-ból való visszatérés biztonságát szolgálja, ha fokozatosan, nem egyszerre történik. Ha mondjuk az idősebbek és/vagy a krónikus (például tüdő- vagy szív-) betegek a második körben mennek. A transzplantáltaknak a Magyar Szervátültetettek Szövetsége kifejezetten azt javasolja, hogy a budapesti nyitáshoz képest ők még várjanak a kimozdulással, a munkába állással, és tartsák be az eddigi szigorú szabályokat.

2. Kérdezzük ki a dolgozókat!

Hasznos lehet sorra megtudakolni a visszatérő dolgozóktól, hogy az utóbbi napokban előfordult-e környezetükben lázas megbetegedés, illetve nekik maguknak volt-e valamilyen légúti fertőzésük. Ha igen, hosszabbítsuk meg két héttel az otthondolgozásukat (önkéntes házi karantén).

3. Fertőtlenítés nyitás előtt és utána folyamatosan

Célszerű fertőtlenítő nagytakarítást végeztetni irodanyitás előtt. UV-s vagy gázos csírátlanítás nem feltétlenül szükséges. A napi szintű felmosásra és a sokszor igénybe vett felületek (például a lift vagy a kávéfőző nyomógombjai) gyakori fertőtlenítésére gondot kell fordítani.

Kézfertőtlenítésre a szenzoros adagolós a biztonságos megoldás. Ajánlott mellőzni a kézszárítót, helyette papír kéztörlőt alkalmazni.

4. Egymásnak háttal vagy oldalt

A szembefordított íróasztalokat úgy kell átrendezni, hogy a dolgozók inkább egymásnak háttal, egymás mellett vagy a falnak/ablaknak fordulva ülhessenek. Természetesen a minimum másfél méteres távolságot így is meg kell tartani.

5. Védőmaszkot hordani irodán kívül

Az alapvető higiénés szabályok precíz betartása jelen időszakban különösen fontos. Maszkot akkor szükséges viselni, amikor olyan közösségi helyiségeket használnak, ahová nem csak az adott iroda dolgozói járnak.

Dr. Grózli Csaba, a Magyar Szervátültetettek Szövetségének stratégiai és orvos igazgatója

6. A külső partnerekkel külön helyiségben találkozzunk

Célszerű a külső partnerekkel való találkozókat egy külön tárgyalóba szervezni, az „ülésrendet” pedig úgy kialakítani, hogy a távolságtartási szabályoknak is eleget tegyünk. Ilyenkor az összes résztvevő viseljen maszkot. Egyébként pedig egyelőre törekedjünk az ilyen alkalmak lehetőség szerinti minimalizálására.

7. Légkondicionáló-használat csak szigorú feltételekkel

Az irodanyitás utáni első használatba vétel előtt ki kell cserélni a szűrőket, továbbá fertőtleníteni kell az egész rendszert. Ezt szükséges negyedévente újra és újra megismételni. Ha kiderülne, hogy COVID-pozitív személy járt az irodában, csak új fertőtlenítést követően kapcsolható be a klímaberendezés. Az első időszakban egyébként javasolt kerülni a használatát. Kiemelten fontos a helyiségek rendszeres szellőztetése is.

+ 1 Irodán kívül is figyeljünk a biztonságra

Az is elengedhetetlen, hogy a dolgozók az irodán kívül is óvják egészségüket. Lehetőség szerint egyelőre még kerüljék a sokak által látogatott helyeket, illetve tartsák be a higiénés szabályokat és a biztonsági előírásokat.

