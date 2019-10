A nemzet háziorvosa pályázat számokban

Szeptember 14-ig - a pályázat első szakaszában - 314 ajánlás érkezett, ebből 281 felelt meg a pályázati kiírásnak. A zsűri ezekből választotta ki a nemes versengés 10 legjobb hazai és 10 határon túli háziorvosát. Rájuk lehetett szavazni a második szakaszban szeptember 22. és október 5. között. Október 5-én éjfélkor lezárták a szavazást. 121 446 szavazatot összesítettek a tavalyi 46 407 vokshoz képest.

Hihetetlen erőket sikerült mozgósítania a hazai két első helyezettnek, ők ketten kapták a szavazatok 60 százalékát, azaz 77 842 voksot. A hazai mezőnyhöz hasonlóan a határon túli első és második helyezett is elhúzott, hiszen 31 819 volt a határon túli szavazatok száma, ebből az első és a második helyezett 15 498, azaz a voksok 50 százalékát kapta.

Ha a szavazók országonkénti összetételét nézzük

A legtöbb szavazat Magyarországról (57,9%), Szerbiából (21,2%) és Ukrajnából érkezett (8,3%). Szavaztak Romániából, Németországból, Ausztriából, Szlovákiából, Nagy-Britanniából, Hollandiából, de Amerikából is. A világ annyira kitárult a TOP 20 előtt, hogy még Belgiumból, Franciaországból, Írországból, Spanyolországból, Görögországból, Montenegróból, Ausztráliából, Svájcból, Ciprusról, Líbiából, Máltáról, Norvégiából és Törökországból is voksoltak. A legtöbbet szavazó város Budapest (40%), Debrecen követi (7,8%), aztán jön Belgrád (6,6%), majd Dunaújváros (4,2%), de ott van Nyíregyháza, Nagyszőllős, Szigetszentmiklós, Kijev és Ungvár is.

A látogatások száma október-5-re csúcsosodott ki, ekkor tapasztalták az igazi záró hajrát, több mint 5000-ren szavaztak az utolsó napon. A Google analízise alapján tudják, hogy az oldalmegtekintések száma (ami azt jelenti, hogy nemcsak szavaznak látogatók, de nézegetik az ajánlásokat és a híreket) 142 234. Az elemzésekből az is kiderül, hogy a szavazók 71%-a nő, 29%-a férfi. Ami az életkort illeti, a voksolók 54%-a 25 és 44 év közötti.

Szavazataikkal már döntöttek, az eredmény a november 4-i díjátadó gálán derül ki

A helyszín a Pesti Vigadó, az időpont 11óra. A részleteket a portálon szereplő meghívóban is közzéteszik majd.

Határon túli nyertesek

Dr. Balogh Ilona /Nagydobrony – Kárpátalja

Dr. Herbut Elvira /Topolya- Vajdaság

Dr. Fehér Diana /Egyházgelle- Felvidék

Dr. Gondos Attila /Óbecse- Vajdaság

Dr. Jakab Lajos /Badaló- Kárpátalja

Dr. Katona Béla /Kisdobrony- Kárpátalja

Dr. Kovács Emőke és Süket Réka /Csíkszereda

Dr. Pásztor Gyöngyvér /Nagyvárad- Románia

Dr. Pohoriljak Vaszil /Tiszabökény – Kárpátalja

Dr. Rajna Katalin /Királyhelmec- Felvidék

Hazai nyertesek

Dr. Fekete Borbála /Baracs, Daruszentmiklós, Kisapostag

Dr. Fördős Zsolt /Debrecen

Dr. Csipán Zoltán György /Szigethalom

Dr. Kiss Lajos /Hernádkércs

Dr. Kóder Péter /Napkor

Dr. Pintér Anna Kalászné /Zalakomár

Dr. Sopov Krszto /Tata

Dr. Szabó Gergely /Terény

Dr. Tari Péter /Budapest

Dr. Todenbier Ágnes /Budapest

Gratulálunk a TOP listásoknak és szavazóiknak is!

(evpraxisa.hu)