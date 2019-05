Elindult A nemzet háziorvosa pályázat

Kilencedszer dördült el a startpisztoly, és indult újra május 3-án a háziorvosok és munkatársaik, a nővérek presztízsét és megbecsülését erősító pályázat az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egészségügyért Felelős Államtitkárságának égisze alatt, folytatva a nemes versengés sokéves hagyományait.

A pályázat neve megújult, koncepciója azonban változatlan. A hírt Dr. Horváth Ildikó államtitkár - a zsűri elnöke- jelentette be a pályázat budapesti sajtótájékoztatóján. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának (EMMI) egészségügyért felelős államtitkára immár második alkalommal vesz részt a zsűri munkájában, most is nagy örömmel vállalta a felkérést. „Ahogy a mondás is tartja, az egészség nem ismer határokat, hiszen „A nemzet háziorvosa” megtisztelő címre a Kárpát-medencében dolgozó, magyar ajkú háziorvosok közül bárkit lehet jelölni. Gyönyörű szép eseményekre emlékezhetünk vissza. A tavalyi ünnepélyes díjátadón jelen voltak a díjazott háziorvosok családjai, sőt! a szűkebb közösségek is, amelyeknek tagjai a jelöléseket beküldték, illetve a szavazataikkal támogatták orvosukat. Így válhatnak a kis közösségek nagy értékké. A díjátadó ünnepség a nemzeti összetartozás fontos élményét nyújtotta mindannyiunk számára. Bízunk abban, hogy az idei pályázaton még a tavalyinál is többen jelölik majd kedvenc háziorvosukat a nemzet orvosának.”

A legnagyobb érték az ember élete és egészsége

Dr. Lőrinczi Zoltán, az EMMI Kárpát-medencei magyar oktatás fejlesztéséért felelős helyettes államtitkára első alkalommal foglal helyet a bíráló bizottságban. „Nagyobb értéket, mint az ember élete és egészsége, nem tudok elképzelni. Ennek az értéknek a védelmét olyan személyek végzik, akik esetenként méltatlan körülmények között látják el a feladatukat. Mi keressük és megtaláljuk őket, és meg tudjuk mutatni a közösségnek azt, hogy értéket teremtve és megőrizve, becsülettel végzik a munkájukat.” – fogalmazott.

Hozzátette: a jelölések elsősorban a páciensektől érkeznek, hogy megmutassuk a világnak és a kétkedőknek, hogy a közösség értékeli az orvosait, mindazok munkáját, teljesítményét és eredményeit, akik az egészségünk megőrzésével foglalkoznak. A zsűritagok számára nagy felelősséget jelent, hogy bírálójává váljanak a kiválóknak, és megpróbáljanak sorrendet állítani a legmegbecsültebbek között. „Ez nemes, és igen felelősségteljes, vissza nem utasítható feladat, főleg esetemben, hiszen magam is orvos vagyok. Megtiszteltetés számomra, hogy részt vehetek ebben a munkában.”

A pályázatot kezdetektől fogva támogató Béres Alapítvány képviseletében Béres Klára elmondta, hogy a Béres Gyógyszergyár immár harminc éve dolgozik az emberi élet és az egészség védelméért. Azok az orvosok, akik ezért fáradoznak nap mint nap, megbecsülést érdemelnek. Ebben a pályázatban olyan orvosokat ismerhetünk meg, akiknek nem csak a szaktudása magas színvonalú, hanem kiemelkedő az embersége is, hiszen a saját betegeik jelölték őket. Olyan időszakban élünk, amikor nagyon sokan elmennek ebből az országból. Azok a szakmai és emberi szempontból is kiváló orvosok maradtak itt, akik vállalják a felelősséget azokért az emberekért, akik rájuk bízták legfőbb kincsüket, az egészségüket. „Ez a pályázat nem csak a szűk értelemben vett Magyarországról, hanem a teljes magyarságról szól. Nekünk pedig fejet kell hajtanunk a példaképek előtt. A Béres Alapítvány hitvallása sem más: főhajtás a tisztességgel, becsülettel dolgozó magyar orvosok előtt.” – fejtette ki Béres Klára.

Idén is tíz hazai és tíz határon túli praxist díjaznak

Immár kilencedik éve vesz részt a zsűri munkájában Dévai Endre is,a nyerteseket évről évre nagy értékű EKG készülékkel megajándékozó Innomed Medical Zrt. elnöke. Mint elmondta, a díjátadó ünnepségek – amelyekre a nyertesek sok esetben igen messziről, több száz kilométernyi utazást vállalva érkeznek – hosszú időre meghatározó élményt jelentenek számára. Az Innomed, mint magyar műszergyártó vállalat arra törekszik, hogy a magyar orvoslást támogassa belföldön és a határon túl is: az elmúlt években ötvenmillió forinttal támogatta a határon túli egészségügyet, és sok százmillió forintot juttatott a hazai ellátórendszernek. „Ezeknek az orvosoknak a küzdelmét és tenni akarását látván csakis a tisztelet az, amit kifejezhetünk velük kapcsolatban.” – fogalmazott Dévai Endre.

Dr. Andréka Péter, a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet főigazgatója idén első alkalommal kapott meghívást a bíráló bizottságba. Annak, hogy örömmel tett eleget a felkérésnek, három indoka is volt. Az első, a személyes indíttatás, hiszen édesanyja háziorvosként tevékenykedett, ő volt a rendszerváltás utáni Magyarországon az első vállalkozó háziorvos. A második: „Magam a kardiológiai ellátás egyik csúcsintézményében dolgozom, de nagyon hamar fel kellett ismernem, hogy a professzionális szakellátás nem működhet professzionális háziorvoslás nélkül. Tisztában vagyunk azzal, hogy a háziorvosok egyre nehezebb helyzetben vannak, határainkon belül és túl is. Mindent kel kell követnünk annak érdekében, hogy a pályán maradásukat elősegítsük, irányt kell mutatnunk az orvostanhallgatóknak és a rezidenseknek abban, hogy miért lenne nagyon jó, ha a háziorvosi hivatást választanák.” A harmadik indok: „Határainkon belül és azon túl mi mind egy vérből valók vagyunk, azonosak a gyökereink és egy nyelvet beszélünk.”

B. Király Györgyi, a program vezetője elmondta, hogy az elmúlt években 8 esztendő alatt több mint 1600 hazai és határon túli remek háziorvos, és legalább ennyi nővér élvezhette páciensei és tágabb környezete elismerését, vehetett részt a nemes versengésben. Közülük 160-an vehették át „Az év praxisa a Kárpát medencében" kitüntető elismerést, 2019-től viszont „A nemzet háziorvosa" elnevezéssel indítják a programot. Idén is tíz hazai és tíz határon túli praxist díjaznak majd.

Az orvosokat elsősorban pácienseik ajánlhatják

Az orvosokat elsősorban pácienseik ajánlhatják. Ugyanakkor várják az önkormányzatok, polgármesteri hivatalok, alapítványok, iskolák, idős otthonok, egyházkerületek, szerkesztőségek ajánlásait is, hiszen a tavalyi nyertesekajánlói között ott volt például Györe, Arló, Újszilvás, Sándorfalva polgármestere, a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete, a nyírmihálydi és a marosvásárhelyi református lelkész, a Kárpáti Igaz Szó szerkesztősége, valamint a Házi Gyermekorvosok Egyesülete is. A háziorvosokról és a nővérekről szóló történeteket idén is a www.evpraxisa.hu honlapon várják a szervezők szeptember 14-ig!