Dr. Fekete Borbála: nem tudtam, ha nem orvos, akkor mi is legyek

5 ajánlás, köztük a polgármesteré és egy 8 gyermekes anyukáé: A külterületen autó nélkül éló 8 gyermekes anyukát rendszeresen felkeresi, megvizsgálja a gyerekeket, ami nem lenne nagy dolog, ha nem a szabdidejében tenné, hogy megkímélje őket az utazástól. Egy életmentő történet. Rákos betegének oxigénpalackja kiürült, ahogy Borika megtudta, azonnal kocsiba ült, elment 96 kilométerre Alsónémedibe a palack elosztóba, és napi bérleti díj ellenében saját költségére vitte a palackot betegének, hogy lélegezhessen. A polgármester írja: " A mi településünkön kívül három falu lakosainak segít. Örülök és büszke vagyok rá, hogy EMBER a szó minden értelmében! Nagy tudású orvos, aki hivatásán túl is törődik betegeivel. Látva a falu elöregedett lakosságát, vásárolt egy szupermodern betegágyat és egy fotelt. Mindig a legrászorultabbak kapják, minden ellenszolgáltatás nélkül! Ha kell életet ment, teszi mindezt úgy, hogy másik településen is rendel, ráadásul ügyel a Szent Pantaleon Kórház sürgősségi osztályán is. "