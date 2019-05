Fókuszban az egyetemisták egészsége

Az egyetemistákat is górcső alá veszi a Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja. A 2018-2019-es tanévtől kezdve kiemelt célcsoportok közé tartoznak a felsőoktatási hallgatók, hiszen nagyon fontos, hogy idejekorán kiderüljön, hogy mennyire érintettek egy-egy betegséget illetően, mivel köztudott, hogy csak egészséges fiatalból lehet egészséges felnőtt.

Sajnos a felsőoktatási intézmények hallgatóira is jellemző, hogy egészségtelenül táplálkoznak és mozgásszegény életmódot folytatnak, nem beszélve a dohányzásról és az alkoholfogyasztásról. Ezek a rizikófaktorok a szív és érrendszeri valamint a daganatos betegségek kialakulásának a melegágya. Ezen szeretne változtatni a Magyarország Átfogó Egészségvédelmi Szűrőprogramja, amelyhez teljes mellszélességgel csatlakozott a Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség (MEFS) is.

A Lágymányosi Eötvös Napok részeként az egyetemisták egészségügyi szűréseken vehettek részt az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE), a Magyarország Átfogó Egészségvédelmi Szűrőprogramja (MÁESZ) és a MEFS szervezésében. A felsőoktatási hallgatók számára külön tájékoztató füzetet is készített a program, amely segítségével fel kívánják hívni a hallgatók figyelmét a szűrővizsgálatok és az egészséges életmód valamint a mozgás fontosságára.

Fontos a prevenció

Prof. Dr. Kiss Ádám, a Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség elnöke úgy látja, a fiatalok esetében a preventív akcióknak a jövőben nagyobb hangsúlyt kell kapjanak. „Hatalmas a felelősségük a mai egyetemistáknak és főiskolásoknak, hiszen a jövőben ők képzik majd a társadalom értelmiségi rétegét. Tetteiknek komoly véleményformáló hatása van. Örömteli, hogy egy ilyen komoly szakmai tapasztalattal rendelkező program részt tudott venni a Lágymányosi Eötvös Napokon. Bízom benne, hogy lesz folytatás” – fogalmazott a MEFS elnöke.

Dankovics Gergely, Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramjának igazgatója szerint az egészség a legnagyobb érték egy ember életében, és ezt már fiatalok körében is tudatosítani kell. "A Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetségben egy olyan partnert tisztelhetünk, amely átfogja a hazai felsőoktatási intézményeket, valamint a sportra és az egészséges életmód fontosságára hívja fel a figyelmet. Az elmúlt 10 évben közel hétmillió vizsgálatot végeztünk, jellemzően középkorú és idősebb korosztályok körében. Fontos célunk, hogy a fiatalokat is bevonjuk a preventív akcióinkba, és nekik is szűrési lehetőséget biztosítsunk” – mondta Dankovics Gergely.

