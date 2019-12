Hogyan maradjon biztonságban extrém hideg esetén?

Hideg időben az egészséges emberek is sokkal fáradékonyabbak lehetnek, a legyengült immunrendszer miatt pedig nőhet a fertőzésveszély, valamint romolhatnak a reflexek, ami balesetveszélyt is okozhat. Extrém hidegben továbbá szem előtt kell tartani, hogy rövid idő alatt kialakulhatnak akár fagyási sérülések is. Összegyűjtöttünk néhány hasznos tanácsot arra az esetre, ha huzamosabb ideig kell szembenéznie a hideg idővel.

Fűtsön biztonságosan

Ha fatüzeléses tűzhelyet, kandallót vagy fűtőtestet használ, nagyon óvatosnak kell lennie. Kövesse a gyártó utasításait és tartsa be az alábbi biztonsági tanácsokat:

Csak akkor használja a kandallót, kályhát vagy más égető fűtőtesteket, ha azok külső kivezetése megfelelő, és a füstgáz nem szivárog a beltérbe!

Minden évben ellenőriztesse fűtési rendszerét szakemberrel!

Ne égessen papírt, szemetet a kandallóban!

Biztosítson megfelelő szellőzést, ha kerozinnal fűt!

Fűtés céljára a kereskedelemben forgalomba hozott tüzelőanyagot használjon. Ne égessen szemetet a szmog csökkentése érdekében.

Ne helyezze a fűtőtestet 1 méter távolságon belül semmihez, ami lángra kaphat (pl. drapéria, bútor, ágynemű)! Soha ne takarja le a fűtőtestet!

Soha ne hagyjon kisgyermeket felügyelet nélkül a tűzhely közelében!

Elektromos fűtőtest esetén győződjön meg róla, hogy annak zsinórja nem jelent balesetveszélyt, de ne dugja azt a szőnyeg alá!

Ne használjon hosszabbítót az elektromos fűtőtesthez!

Ha az elektromos fűtőtest kábele sérült vagy szikrázik, ne használja azt!

Tároljon többfunkciós, száraz-vegyi tűzoltó készüléket a fűtőtest közelében!

Védekezzen a szén-monoxid-mérgezéstől, sose használjon generátort, grillsütőt vagy kempingtűzhelyt beltérben vagy ablak közelében! Szereltessen otthonába szén-monoxid-jelző készüléket szakemberrel!

Ellenőrizze a testhőmérsékletet

Az egy évnél fiatalabb kisgyermekeknek sosem szabad hideg szobában aludniuk, mert könnyebben kihűlnek, mint a felnőttek. Az alábbi tippekkel biztonságban és melegen tarthatja gyermekét extrém hideg esetén:

Távolítson el a gyermek ágyából minden párnát - ezek ugyanis növelik a fulladásveszélyt, és a hirtelen csecsemőhalál szindróma kockázatát!

Öltöztesse a gyereket melegen, húzzon zoknit a lábára éjszakára is, és használjon hálózsákot!

Próbáljon meleget tartani abban a helyiségben, ahol a gyerek alszik! Ha ez nem sikerül, költözzenek pár napra ideiglenesen valamelyik rokonhoz, baráthoz!

Vészhelyzetben melegen tudja tartani a gyermekét a saját testhőmérsékletével!

Táplálkozzon okosan

A kiegyensúlyozott étrend segít abban, hogy a szervezetét melegen tartsa. Ne fogyasszon alkoholt vagy koffeint, mert ezek által a szervezet gyorsabban veszti a hőt - helyettük válasszon olyan meleg italokat, mint a koffeinmentes tea vagy leves, melyek segítik megőrizni a testhőmérsékletet!

Idős felnőttek

Az idősebbek a lassabb metabolizmus és a kevesebb testmozgás miatt kevesebb hőt termelnek, ezért fontos, ha elmúlt 65 éves, hogy rendszeresen ellenőrizze a testhőmérsékletét hideg időben, illetve ellenőrizze idős barátait és szomszédait, hogy megbizonyosodjon, biztonságban vannak!

