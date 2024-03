A gyermekkori tévézés veszélyei - Nagy gondokat okozhat

A túl sok gyermekkori TV-nézés problémákat okozhat a gyermek viselkedésében, mind rövid távon, mind a későbbi életkorokban - állítja több tanulmány.

Az elektronikus vagy digitális média egyes tartalmai oktató vagy készségfejlesztő jellegűek is lehetnek. Megfelelő szülői kontrollal elkerülhetőek az erőszakos viselkedést mutató, félelmet keltő vagy rossz példát ábrázoló programok, a rossz étkezési szokásokra vagy káros szenvedélyekre ösztönző reklámok.

A választott programoktól függetlenül azonban a média előtt töltött idő korunkban túl sok, és ez akkor is károsan befolyásolhatja a kicsik fejlődését, ha a szülő igyekszik megválogatni, mit néz gyermeke. A képernyő előtt töltött idő elveszi a lehetőséget a megfelelő mennyiségű az olvasástól, tanulástól, a játéktól és a testmozgástól, és a más jellegű agytevékenységet igénylő tanulási vagy kommunikációs tevékenységektől.

A korai TV-nézés hatásainak vizsgálata azért fontos, mert életünk első öt évében hatalmas mértékben növekszik az agykapacitás, valamint ekkor tanulunk beszélni, ezért a kisgyermekkori hatások a gyermek későbbi képességeire is döntő befolyással bírnak. Lássuk, milyen módon befolyásolja a túl sok gyermekkori tévénézés a gyermekeket az eddigi kutatások szerint.

A tévénézés rövidtávú hatásai gyermekekre

Nehezebb elalvás - A kisgyerekeknek annyiszor 3,1 perccel tovább tart az esti elalvás, ahány órát töltöttek a napból mozgás nélkül, állapították meg az Aucklandi Egyetem szakemberei 519 hétéves gyerek alvását vizsgálva. A vizsgált gyerekek átlagosan 26 perccel az ágybabújás után aludtak el. A legrövidebb idő 13 perc, a leghosszabb 42 perc volt. Az elalvási időt nem befolyásolta a késői (este 9 utáni) lefekvés, ugyanakkor a napközben üldögéléssel töltött idő igen. Önmagában a TV-nézés a kutatás szerint nem növelte az elalváshoz szükséges időt, hanem maga az inaktivitás volt negatív hatással, a tevékenységtől függetlenül. A vizsgálat statisztikailag alátámasztotta azt, amit sok szülő ösztönösen is tud, hogy könnyebben elalszik a gyerek, ha fizikailag ki van fáradva.

Figyelemzavar - Egy 5 éves gyerekek körében végzett nagyszabású elemzés a napi 30 percnél kevesebbet néző gyerekek koncentrációs képességét hasonlította azokkal, akik több mint 2 órát töltöttek képernyő előtt. Az eredmények drámaiak voltak: azok a gyerekek, akik a legtöbb időt töltöttek TV-nézéssel, 7,7-szer nagyobb eséllyel teljesítették az ADHD diagnózisának kritériumait. A képernyő előtt eltöltött idő szerepe az ADHD kialakulásában még olyan tényezőket is felülmúlt, mint az alváshiányt, a társadalmi és gazdasági helyzetet, valamint a szülői stressz.

Lassítja a beszédfejlődést - Árt a gyerekek beszédfejlődésének, ha a lakásban állandóan szól a televízió, mert csökkenti a hallott és használt szavak számát - állítja a Washington Egyetem kutatócsoportja. A vizsgálat megállapította, hogy minden egyes órában, amelyben hangosan szólt a tévé, a gyerekek 500-1000 szóval kevesebbet hallottak a környezetükben lévő felnőttektől. Ez késedelmet okozhat a gyerekek nyelvi fejlődésében, sőt a figyelmüket és megismerő képességeiket is hátrányosan befolyásolja.

Noha az üzletek polcain számtalan fejlesztő médiatartalmat ajánlanak, a kétéves kor előtti TV-nézés egyáltalán nem fejleszti a gyermekek nyelvi vagy motoros készségét. Amerikai kutatók 872 gyermek tévézési szokásait vizsgálta 6, 12 és 24 hónapos korukban, majd hároméves korukban olyan IQ teszteket végeztettek, amik a szókincset és a motoros készségeket vizsgálták. A vizsgálat eredményei szerint a többet televíziózó gyerekek hajlamosabbak voltak gyengébben teljesíteni ezeken a teszteken. Bár az eredmény kiegyenlítődött, mikor figyelembe vették ezen gyerekek intelligenciáját befolyásoló körülményeket (iskolázottság, jövedelem), a kutatás eredménye szerint a korai TV-nézés legjobb esetben is hatástalan a gyermek fejlődése szempontjából.

Gyermekkori elhízás - A Harvard Egyetem kutatói 446, túlsúlyos gyereket nevelő szülőt kérdeztek ki arról, hogy mennyire érzik határozottnak magukat a szükséges életmódbeli változások véghezvitelében: határt szabni a televíziózásnak, eltávolítani a tévét a gyerekszobából, visszafogni a gyorsétkezdék látogatását, csökkenteni a cukros italok fogyasztását, növelni a fizikai aktivitást és javítani a család általános étkezési szokásain. A szerzők beszámoltak arról, hogy az elhízott gyermekeket nevelő szülők a legkevésbé határozottnak a tévénézéssel eltöltött idő korlátozásában és a családi étkezési szokások megváltoztatása területén mutatkoztak.

Fokozott a veszély, ha a gyermek saját készülékkel rendelkezik. A tévével rendelkező gyerekek egy másik kutatás szerint átlagosan több mint napi 100 kalóriát nassolnak, így nagyobb az esélyük a túlsúlyra.

Ajánlások a képernyő előtt töltött időre Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 2019-es ajánlása szerint: Kétéves kor alatt egyáltalán ne ültessék a gyereket képernyő elé.

Kettő és négy éves kor között: legfeljebb napi 1 óra.

Négy éves kortól: legfeljebb napi 2 óra, szünetekkel. A WHO ajánlása minden képernyő előtti tevékenységre vonatkozik, azaz a tévé mellett az internetes tartalmakra és a számítógépes játékokra is.

Hosszútávú hatások a sokat tévéző gyermekekre

Antiszociális viselkedés - A túlságosan sokat tévéző gyerekekből és kamaszokból nagyobb valószínűséggel válhatnak antiszociális és bűnöző viselkedésű felnőttek - derült ki az új-zélandi Otagói Egyetem tanulmányából. A kutatás egész gyermekkorra kiterjedően vizsgálta a televízió-nézési szokásokat, és az erre visszavezethető felnőttkori antiszociális jegyek egész sorát tanulmányozta. A kutatás szerint a későbbi büntetőjogi felelősségre vonás kockázata nagyjából 30 százalékkal növekedett minden újabb órával, amelyet a gyerekek tévénézéssel töltöttek egy átlagos hétköznap este. A Pediatrics című folyóiratban közölt tanulmány összefüggést mutatott ki továbbá a túlzott gyerekkori tévézés és a felnőttkori agresszív személyiségjegyek, a gyakori negatív érzelmek és a társadalomba való beilleszkedést súlyosan hátrálható antiszociális személyiségzavar fokozott kockázata között.

Az összefüggés nem a felmérésében részt vevők társadalmi-gazdasági helyzetével, a korai gyermekkorban jelentkező viselkedéssel vagy a szülők nevelési szokásaival volt magyarázható. Mint arra a kutatók rámutattak, nem a már antiszociális jegyeket mutató gyerekek néztek több televíziót, hanem a túl sokat tévéző társaik váltak hajlamosabbak arra, hogy a későbbiekben antiszociálisan viselkedjenek.

Káros szokások - Azok a gyerekek, akiknek saját tévékészülékük van, általában rosszabbul teljesítenek az iskolai teszteken, nagyobb arányú körükben az alvászavarok, a túlsúly illetve a dohányzásra való hajlam előfordulása. A dohányzás mértéke azon 12-14 évesek között, akiknek van a szobájában tévé, 42 százalék, míg a többiek esetében mindössze 16 százalék.

Betegségek - A naponta több órát TV-t néző gyerekeknél nagyobb a kockázat az asztma kialakulására - közölték kutatók a Thorax című szakfolyóiratban. Megállapításaikat a brit orvosok arra a tanulmányára alapozták, amely 3000-nél több gyerek légzőszervi egészségi állapotát követte 1991-es és 1992-es születésük óta. Megfigyelésük szerint azoknál a gyerekeknél, akik a szülők elmondása szerint napi két óránál hosszabb ideig néztek televíziót, kétszer nagyobb volt az asztma kifejlődésének kockázata. A kutatók úgy vélik, hogy a mozgásszegény életmód és a rossz fizikai erőnlét káros hatással lehet a légzőszervek fejlődésére, különösen a légutak sima izmaira.

A tévézés minősége is számít, nem csak a mennyisége Az, hogy a gyermekek nem értik, mi történik, nem azt jelenti, hogy nem fogják fel és nem próbálják meg feldolgozni a látottakat, sőt egész lényükkel reagálnak rá, izgatottá válnak és az érzelmi káoszt különböző módon igyekeznek feldolgozni. A reklámok is hatással vannak a gyermekre: sok reklám azzal hiteget, hogy minden, amiket általuk megpróbálnak eladni, szükséges a mindennapi élethez. A tévénézés hatása - Ez történik a gyerekkel

Széles körű hatások

A tévézés hatásai az egyik legátfogóbb kutatás szerint nem egy-egy életterületet érintenek, hanem számos módon hatnak negatívan ugyanazon gyermek esetében is. A Montreal Egyetem kutatói 1314 gyermek fejlődését követték nyomon 29 és 53 hónapos koruk között. A kisgyermekként rendszeresen tévéző gyerekek nagyobb életkorukban is sokkal inkább ülő életmódot folytattak, magasabb volt a BMI-jük, nem étkeztek megfelelően, és negyedik osztályra több problémával kellett szembenézniük. A túl sok TV-t néző gyerekek gyakrabban voltak iskolai támadások, osztálytársak általi inzultusok célpontjai, mivel a szociális kapcsolatok gyakorlása is nehéz a számukra.

Minden óra, amit 29 hónaposan naponta TV-nézéssel töltöttek a gyerekek, az alábbi káros hatásokat okozták:

7 százalékkal csökkent az osztálytermi aktivitás,

6 százalékkal csökkent a matematikai teljesítmény,

10 százalékkal nőtt annak kockázata, hogy társai áldozatává váljon,

13 százalékkal csökkent a fizikai aktivitás a hétvégeken,

9 százalékkal nőtt az üdítőitalok fogyasztása,

5 százalékkal nőtt a túlsúly kockázata.

A kutatás eredményei szerint 29 hónapos korban az átlagos TV nézési idő heti 8,82 óra volt. Annak ellenére, hogy ez nem tűnik soknak, a tartomány meglehetősen széles volt, és az átlagérték azt jelenti, hogy sok kisgyerek ennél jóval több időt töltött a képernyő előtt.

Tanácsok szülőknek

Aktív tevékenységek esetén is kap pihenőidőt a szülő - A legtöbb szülő tisztában van a TV-nézés káros hatásaival, és általában akkor használják, mikor túlhajszoltságuk és kimerültségük miatt egy kis szünetre vágynak. Fontos azonban, hogy a szülő is megtanuljon úgy pihenni, hogy közben nem a TV elé ülteti a gyermekét. Vigye a parkba, játszótérre vagy játszóházba, ahol amíg a gyermek másokkal játszik, a szülő is szusszanhat egyet.

Ne legyen saját tévéje a gyereknek! - Egyik legkézenfekvőbb következménye a saját tévének, hogy a gyerek sokkal többet fogja azt nézni, ráadásul sokszor a szülők tudta nélkül. Azok, akiknek a szobájában TV van, átlagosan heti 9 órával töltenek több időt a készülék előtt, mint kortársaik. Ráadásul, ezeknek a gyerekeknek a szülei általában nem tudják milyen műsorokat néz csemetéjük.

Legyen közös program a tévézés! - A képernyő előtt töltött időben jó, ha minél többet csatlakozik a szülő is. Így egyrészt van ráhatása arra, mit néz a gyerek, másrészt alkalom nyílik arra, hogy meg tudják beszélni a látottakat.

Mutasson jó példát! - Fontos, hogy ne csak a gyermekekre vonatkozzanak a szabályok, hanem a szülők szolgáljanak jó munkával: ne üljenek a szülők sem sokat a TV előtt, ne szóljon az őket érdeklő műsor étkezések alatt vagy háttérzajként.

