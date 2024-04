Kudzu gyökér - Segítség az alkoholproblémákkal küzdőknek

A Kínából származó kudzu gyökér, másnéven nyílgyökér (Pueraria montana) reményt jelenthet azok számára, akik úgy gondolják, hogy egészségük megőrzéséért fontos lenne csökkenteni a szervezetükbe bevitt alkohol mennyiségét.

A kudzu Dél-Kelet-Ázsiában, Kelet-Ázsiában és néhány csendes-óceáni szigeten őshonos növény. A hagyományos kínai gyógyászatban a legfontosabb gyógynövények közé tartozik, évszázadok óta széles körben használják nemcsak a gyökerét, hanem a virágát is.

Rendkívül gyorsan nő, egy év alatt akár 20 métert is. Erdőkben és erdőszéleken növekedik a leginkább. Az USA-ban a talajerózió csökkentésére ültették be, azonban mára már invazív faj lett, és kordában kell tartani a terjedését.

A kudzu felhasználása

A hagyományos felhasználási módok 2000 évre nyúlnak vissza. Akkoriban gyökerét keringési zavarok, magas vérnyomás, valamint angina kezelésére alkalmazták. Másik terület a megfázás, influenza és tüneteik – köhögés, láz – csökkentése volt. Időszámításunk szerint 600 óta van feljegyzés arról, hogy használták a túlzott alkoholfogyasztás csökkentésére is.

Napjainkban fontos ipari növény, számos részét felhasználják: rostjait kosárkészítésre, föld feletti része magas fehérje tartalma miatt állati takarmány. A gyökerében található keményítő tartalom pedig az ázsiai konyha egyik alapanyaga. Nyers formájában a kudzu gyökér hasonlít más gyökérgumókra, például burgonyára vagy jamgyökérre. Barna héjú, fehér húsú és hosszúkás alakú.

Milyen hatással van a kudzugyökér a nagy mennyiségben alkoholt fogyasztókra?

Vizsgálatokban azt tapasztalták, hogy a kudzugyökér-kivonat alkalmazása akár 50 százalékkal is csökkentheti az elfogyasztott alkohol mennyiségét, miközben ezt az alkoholt fogyasztók nem érzékelték.

A kudzuról amit jelenleg tudunk, hogy a növény kivonata elősegíti, hogy az alkohol fogyasztója minél hamarabb jó hangulatba kerüljön. A kudzu gyökerének puerarin tartalma - mely egyfajta antioxidáns izoflavonoid - feltételezhetően megnöveli az agyi vérátáramlást, ezáltal az agyi jutalomközpont hamarabb érzékeli az alkohol hatását. Így a „kívánt hatás” kevesebb alkohollal is elérhető, csökken a bevitt alkohol mennyisége. Anélkül csökkenthető tehát az alkohol károsító hatása, hogy az alkoholfogyasztó érzékelné azt. Azonban nemcsak jó tulajdonsága van a kudzugyökér kivonatnak, mert sajnos nem csökkenti az alkohol utáni sóvárgást.

Mivel a vizsgálatok egyelőre kísérleti stádiumban vannak, nem érdemes az interneten bizonytalan összetételű kudzutartalmú étrend-kiegészítőket vásárolni. Ahhoz, hogy a kudzu termékek a mindennapokban is alkalmazhatóak legyenek a bevitt alkohol mennyiség csökkentésére, további vizsgálatok szükségesek. Azonban megnyílt egy új lehetőség arra, hogy a hatásért felelős vegyületek megismerésével, a haszon/kockázat értékelésével megfelelő minőségű terméket lehessen előállítani.

Addig is próbáljunk akaraterőnkkel ellenállni a kísértésnek, hogy nagy mennyiségű alkoholt fogyasszunk. Ha mégis túl sokat fogyasztunk és másnaposak leszünk, érdemes sok folyadékot (vizet!) fogyasztanunk, mivel az alkohol okozta kiszáradás is hozzájárul a másnaposság kellemetlen tüneteihez (hányinger, hányás, izzadás, szédülés, gyors pulzus). A tünetek csökkenését segíti a mihamarabbi székletürítés is. Ez csökkenti a májban lebomlott alkoholból képződő acetaldehid szintjét, ami a másnaposság kellemetlen tüneteinek okozója.