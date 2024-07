Miért veszélyes, ha légy száll az ételre?

Mi bajunk lehet belőle, ha olyan ételt fogyasztunk, amire előzőleg rászállt egy légy? Sokan úgy gondolják, hogy semmi, de vajon tényleg így van? Lássuk a tényeket!

A piknikek, grillpartik, a kertben, a teraszon vagy bárhol a szabadban folytatott étkezések gyakori nem kívánatos vendégei a legyek. Sőt sokszor még a lakásba is besurrannak, ha lehetőségük adódik rá. Ha rászállnak az ételre, sokan csak elhessegetik őket, és tovább folytatják az evést. De vajon tisztában vagyunk vele, milyen következményei lehetnek annak, ha légy érintkezett az étellel? Cikkünkben erre a kérdésre adunk választ.

Nem csak undorító, hanem veszélyes is!

A legtöbben nem szívesen dobják ki az ételt, ha légy szállt rá. De azt kevesen tudják, hogy a legyek világszerte a leggyakoribb kórokozó-közvetítők közé tartoznak.

2017-ben egy tanulmány során kutatók három kontinensről az igazi legyek (Muscidae, ide tartozó faj pl. a házi légy) és a fémeslegyek, más néven dongólegyek (Calliphoridae, ide tartozó faj pl. a fémzöld döglégy) családjából különböző élőhelyekről és környezetből begyűjtött, különféle fajú légy 116 egyedét vizsgálták meg abból a szempontból, hogy milyen mikroorganizmusok kötődhetnek hozzájuk. Azt találták, hogy némelyeken hemzsegnek a különféle mikrobák, főleg a rovarok lábain és szárnyain (amellett, hogy nagyszámban vannak jelen a nyálukban is). Kiderült, hogy a vizsgált két légycsalád mikrobaközössége ugyan némileg eltér, de alapjaiban véve átfed egymással. Többek között olyan baktériumokat mutattak ki, mint az Escherichia coli, a Salmonella, a Helicobacter pylori, valamint a kolera, a lépfene és a tuberkulózis kórokozói.

„Azt régóta tudjuk, hogy a legyek testén élnek kórokozók, de eddig fogalmunk sem volt róla, hogy milyen sok, és hogy milyen gyakran terjesztik ezeket az ide-oda repkedő rovarok” – mondta el egy sajtótájékoztató keretében Donald Bryant, a Pennsylvania Állami Egyetem biokémikus és molekuláris biológus professzora. „Meg vagyunk róla győződve, hogy az egészségügyi hatóságok nem tulajdonítanak kellő jelentőséget a legyek kórokozók átvitelében betöltött szerepének. Szerintünk a legyek akár bizonyos járványok gyors terjedéséhez is hozzájárulhatnak.”

Senki sem tudhatja, hogy hol járt előtte az a légy…

Mind az igazi legyek, mind a fémeslegyek táplálékai közt szerepelnek elhullott állatok, romlott ételek (hal, hús, tojás), ürülék, illetve sebek, fekélyek váladéka, köpetek, egyéb bomló szerves anyagok. Ezért is fordulnak elő olyan nagy számban a csatornák, WC-k környékén. A legyek az így rájuk kerülő valamennyi mikroorganizmust tovaterjesztik, nemcsak a tárgyakra, hanem az ételekre is, amire rászállnak.

Ha légy szállt rá, ki kell dobni az egész ételt?

Ha egy légy a szemünk láttára rászáll az ételre, és azonnal elhessegetjük, ez a pillanatnyi érintkezés általában nem elegendő ahhoz, hogy annyi kórokozót hagyjon rajta maga után, ami egy egészséges felnőtt embernél képes lenne fertőzést okozni, az immunrendszere többnyire megbirkózik ezzel a kihívással. A gyerekek, az idősek és az egyéb okból gyenge immunrendszerrel rendelkezők esetében azonban már sokkal nagyobb a kockázat, náluk ugyanis sokkal kisebb csíraszám is képes betegséget kiváltani, ők tehát semmiképp se egyenek olyan ételt, amire rászállt egy légy bármily rövid időre is. Érdemes azonban minden esetben biztosra menni, még ha egészséges felnőttek vagyunk is, és kidobni az érintett ételt, vagy legalább azt a részét, amire rászállt a légy.

Ha egy ételt összemászkált egy légy, vagy azt látjuk, hogy egy fedetlenül hagyott étel körül rajzanak a legyek, semmiképpen se együnk belőle, hanem dobjuk ki! Ilyen ételt háziállatainknak se adjunk!

Külföldön (különösen a trópusi és fejlődő országokban) senki ne egyen meg olyan ételt, amire légy szállt, még ha csak egy pillanatra is!

Legyünk elővigyázatosak!

Tartsuk be az alapvető higiéniai szabályokat!

Evés előtt mindig mossunk kezet!

A szabadban ne hagyjunk ételt, italt, evőeszközt, szalvétát lefedetlenül!

Ne fogyasszunk mosatlan gyümölcsöt! Külföldön a megmosott gyümölcsöt hámozzuk is meg, mielőtt ennénk belőle!

A lakásunk nyílászáróira pedig helyezzünk szúnyoghálót.

Nézzük meg az érem másik oldalát is!

A teljes képhez az is hozzátartozik, hogy a legyeknek is fontos szerepük van az ökoszisztémában, a különféle fajok a szerves anyagok lebontásában vesznek részt, komposztálnak, másoknak a növények beporzásában van szerepük, és egyesek kártevők pusztításával a biológiai védekezést szolgálják.

Emellett az orvoslásban is felhasználják őket nyílt, nehezen gyógyuló sebek, súlyos égési sérülések, nagy kiterjedésű horzsolások kezelésében, illetve akkor, ha nagyobb felületen elszórtan helyezkednek el elhalt szövetek. De természetesen ez esetben nem azokról a legyekről van szó, akik bármire rászállnak életük során, hanem laboratóriumban, steril körülmények között nevelt légylárvákról.

Szerző: WEBBeteg - Bak Marianna, biológus szakfordító

Forrás: Ekelhaft! Das passiert wirklich, wenn sich eine Fliege auf dein Essen setzt (wmn), The microbiomes of blowflies and houseflies as bacterial transmission reservoirs (PennState)