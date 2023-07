Mi van a másik fejében? A férfiak és a nők közti gondolkodásbeli különbségek

1: A nők jobban észlelik az undor kifejezését Az Emotion folyóiratban megjelent cikk kutatói azt mérték, hogy a férfiak és a nők milyen mértékben tudták pontosan felismerni a fotósorozaton megjelenített érzelmek arckifejezéseit, és azt találták, hogy a nők lényegesen jobban felismerték az undort. Miért? A kutatók az evolúciós elméletre hivatkoztak lehetséges magyarázatként. Mivel a nők a fogamzóképes nem, fokozottan érzékenyek a környezetükben előforduló potenciális szennyeződésekre, és ezért nagyobb valószínűséggel azonosítják az undor jeleit. Ezzel szemben a férfiak kevésbé undorodhatnak, hogy hangsúlyozzák erejüket és férfiasságukat. 2: A férfiak korábbi életszakaszukban érzik magukat magányosabbnak, mint a nők A magány sztereotípiái azt sugallják, hogy a magány az életkorral növekszik. A Journal of Personality and Social Psychology folyóiratban megjelent cikk az egész életen átívelő magány kialakulását vizsgálta. Érdekes módon a kutatók azt találták, hogy a magány élethosszig tartó pályája az egyén nemétől függ: a férfiak középkorukban, a nők pedig idősebb korukban tapasztalták meg jobban a magányt. 3: A férfiak több időt töltenek pihenéssel, mint a nők A spanyol Barcelonai Egyetem kutatása alapján a férfiak a nap nagyobb részét töltik szabadidős tevékenységgel, mint a nők. Ez egy 869, 18 és 24 év közötti spanyol férfi és nő bevonásával készült vizsgálaton alapult. A kutatók arra kérték a résztvevőket, hogy számoljanak be arról, mennyi időt szenteltek különféle szabadidős tevékenységeknek. Az eredmények szerint a férfiak átlagosan körülbelül 113 percet, míg a nők körülbelül 101 percet töltöttek napi szabadidős tevékenységgel. Lehet, hogy ez nem hangzik nagy különbségnek, de az idővel összeadódik. Ennél az aránynál a férfiak heti kb. másfél órával vagy évi 70 órával töltenek több időt szabadidős tevékenységekkel. Van azonban egy érdekes különbség: Amikor arra kérték a nőket, hogy számoljanak be a szabadidős tevékenységekből származó elégedettségről, a nők szignifikánsan magasabb elégedettségi szintet jeleztek. Tehát bár a férfiaknak több szabadidejük volt, mint a nőknek, a nők valójában jobban élvezték szabadidős tevékenységeiket, mint a férfiak. 4: Konkrét állítások vagy elvont kommunikáció? Priyanka Joshi (San Francisco State University) pszichológuscsoportja azt vizsgálta, hogy a férfiak és a nők milyen mértékben támaszkodnak a "kommunikatív absztrakcióra" gondolataik és érzelmeik verbális közvetítésében. A kutatók szerint a kommunikatív absztrakció az emberek azon tendenciáját tükrözi, hogy beszédükben „elvont kifejezéseket használnak-e, amely a cselekvés tágabb aspektusaira és végső céljára összpontosít, vagy pedig a részletekre és a cselekvés módjára fókuszáló konkrétumokat". A hat tanulmányból álló sorozat során meglepő módon azt találták, hogy a – hiedelmekkel ellentétben – a férfiak elvontabban kommunikálnak, mint a nők. 5: Az extrovertált férfiak romantikusabbak, mint az extrovertált nők Az extrovertált férfiak sok tekintetben hasonlítanak az extrovertált nőkhöz. Mindketten idejük nagy részét mások társaságában töltik, és mindketten nagy közösségi hálóval rendelkeznek – online és személyesen egyaránt. De van néhány lényeges különbség. A Social Psychology and Personality Science folyóiratban nemrég megjelent tanulmány szerint az extrovertált nők kevésbé hajlamosak a romantikára, és kevésbé rendelkeznek magas fokú szakmai elkötelezettséggel, mint extrovertált férfitársaik.